Industrie: Erfolgsrezept im Kampf gegen die Rezession

CAMELOT-Studie identifiziert zentralen Hebel für neue

Produktivitätssprünge und eine nachhaltige Produktion

Industrieunternehmen sind angesichts der drohenden Rezession mehr denn je

gefordert, ihre Produktivität zu steigern. Wie dies in dem von extremer

Komplexität und Volatilität geprägten Marktumfeld von heute gelingen kann, hat

der Beratungsspezialist CAMELOT Management Consultants in einer aktuellen Studie

untersucht. Das Ergebnis: Weder klassische Lean-Management-Methoden noch die

Digitalisierung allein bringen Industrieunternehmen weiter. Worauf es ankommt,

ist die richtige Reihenfolge und die ideale Balance aus beidem. Auf diese Weise

lässt sich auch Verschwendung effektiver vermeiden und die Ressourceneffizienz

in der gesamten Wertschöpfungskette erhöhen.

Obwohl –Lean– als klassischer Managementansatz in der Industrie bereits

ausgereift erscheint, gaben 60% der befragten Industrieunternehmen an, nur über

einen mittleren Reifegrad in Bezug auf den Einsatz von Lean Management zu

verfügen. In der Praxis bereitet vor allem die Transparenz über die erzielten

Ergebnisse Schwierigkeiten. Um dem Druck zur Produktivitätssteigerung zu

begegnen, streben die Unternehmen eine verbesserte Umsetzung von Lean Management

an. “Hier allerdings stellen Unternehmen schnell fest, dass der erzielbare

Nutzen immer weniger dem für die Verbesserungen getätigten Aufwand entspricht”,

erklärt Jens Steuer, Partner Industrial Manufacturing bei CAMELOT. Der Grund

dafür ist das immer komplexere und volatilere Marktumfeld, dem sich die

Unternehmen heute gegenübersehen und bei dem traditionelle

Lean-Management-Methoden nicht mehr ausreichend greifen.

Und hier kommt die Digitalisierung ins Spiel. Laut der CAMELOT-Studie ist ein

mittlerer Lean-Management-Reifegrad Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen

Einsatz digitaler Technologien in der Produktion. So wird verhindert, dass

einfach nur Verschwendung digitalisiert wird. Ab einem mittleren Reifegrad sind

digitale Lösungen nötig, die die traditionellen Lean-Methoden ergänzen und es

dem Unternehmen ermöglichen, schneller und flexibler auf sich ständig wechselnde

Markteinflüsse reagieren zu können. Beispiele hierfür sind IoT (Internet of

Things)-Lösungen auf dem Shopfloor, die Echtzeitdaten sammeln und auswerten und

so Transparenz schaffen. Die Daten werden dort genutzt, wo sie unmittelbar

Mehrwerte schaffen können, beispielweise durch die Vorhersage von

Werkzeugbrüchen. Neben Predictive Maintenance können auch weitere

Nutzungsmöglichkeiten wie automatisiertes Replenishment, adaptive

Produktionsplanung und digitales Qualitätsmanagement auf dieser Datengrundlage

aufbauen.

Unternehmen profitieren aber auch in anderer Hinsicht: Die optimale Balance aus

Lean Management und Digitalisierung hilft, Verschwendung effektiver zu

vermeiden, Ressourcen zu schonen und damit einen wichtigen Beitrag für den

Klimaschutz zu leisten. “Für Unternehmen lohnt es sich gleich doppelt, das Thema

–Lean und Digital– auf die Managementagenda zu setzen: wirtschaftlich und in

puncto Nachhaltigkeit”, resümiert Jens Steuer.

Für die Studie “Lean trifft Digital” befragte CAMELOT Führungskräfte aus den

Bereichen Supply Chain und Operations in den Branchen Maschinenbau, Automobil,

Medizintechnik, Elektro und Metallverarbeitung. Eine Zusammenfassung der

Studienergebnisse steht kostenfrei unter www.camelot-mc.com zum Download zur

Verfügung.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für

Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie.

Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und

Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge

Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren

den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der

Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.

www.camelot-mc.com

