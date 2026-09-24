Industrielle SSDs mit FIPS 140-3: So schützt Hardwareverschlüsselung sensible Daten

Das kryptografische Modul der DB Series SSDs von UDinfo hat die FIPS-140-3-Validierung durch das National Institute of Standards and Technology (NIST) im Rahmen des Cryptographic Module Validation Program (CMVP) erhalten (Certificate No. 5479, ausgestellt am 12. August 2026, Overall Level 2). Die System-D GmbH ist Distributionspartner von UDinfo für Europa und unterstützt OEMs und industrielle Anwender bei Auswahl, Qualifizierung und Design-in der Speicherlösungen des taiwanischen Herstellers.

Was die Validierung konkret bedeutet

FIPS 140-3 ist der aktuelle NIST-Standard zur Prüfung kryptografischer Module und international über die ISO-Normen 19790/24759 verankert – ein Referenzpunkt, der längst nicht mehr nur für US-Behörden relevant ist. „Overall Level 2“ heißt: Neben der reinen Verschlüsselung selbst wurde auch geprüft, dass ein physischer Manipulationsversuch am Laufwerk sichtbare Spuren hinterlässt (Tamper-Evidence) und dass der Zugriff auf sicherheitsrelevante Funktionen rollenbasiert kontrolliert wird. Für Anwendungen mit „Data at Rest“-Anforderungen – etwa in Medizintechnik, Energie, Transportation oder bei Zulieferungen an öffentliche Auftraggeber – ist das oft eine Grundvoraussetzung, die in Ausschreibungen oder bei Systemzertifizierungen konkret abgefragt wird.

UDinfo: Speicherlösungen für anspruchsvolle Embedded- und Industrieanwendungen

UDinfo entwickelt NAND-Flash-basierte Speicherlösungen und DRAM-Module für industrielle und Embedded-Anwendungen. Das Portfolio reicht von NVMe- und SATA-SSDs über SD-, microSD-, CompactFlash- und CFast-Karten bis zu eMMC, industriellem USB-Speicher und DRAM-Modulen. Neben Fixed-BOM-Konzepten und Firmware-Anpassungen bietet der Hersteller Sicherheitsfunktionen wie TCG Opal, Write Protection und – wie die DB Series zeigt – FIPS-validierte Verschlüsselung.

Zusammenarbeit mit System-D

„System-D bringt genau die Kombination mit, die für uns in Europa zählt: technisches Verständnis für die Anwendungen unserer Kunden und die logistische Verlässlichkeit, um auch kurzfristige Anfragen zuverlässig zu bedienen. Gerade bei sicherheitsrelevanten Produkten wie der DB Series ist es entscheidend, dass ein Partner die Anforderungen vor Ort versteht und sie unseren Entwicklungsteams so zurückspielt, dass wir passende Lösungen bereitstellen können. Diese enge Abstimmung schätzen wir an der Zusammenarbeit mit System-D sehr“, sagt Tim Hsieh , Account Manager bei UDinfo.

System-D ist für Kunden in Europa der zentrale Ansprechpartner für UDinfo-Produkte – von der technischen Erstberatung bis zur langfristigen Versorgungssicherheit im laufenden Projekt.

System-D hat sich als Distributor von industriellen IT-Lösungen auf die Bereiche Industrial Storage, Displays- und Panel-PCs sowie Embedded Computing spezialisiert. Durch langjährige Partnerschaften mit namhaften Qualitätsherstellern bietet System-D Kunden passgenaue Lösungen für unterschiedlichste Industrieanwendungen. Mit einem umfassenden Service- und Beratungsangebot, individuellen Konfigurationen und kurzen Lieferzeiten profitieren Kunden darüber hinaus von vielen zusätzlichen Leistungen aus einer Hand. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsfeld bei München.

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