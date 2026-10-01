Infografik Pro startet Sonderangebot für interaktive Infografiken und Karten

Berlin, 1. Oktober 2026 – Die Berliner Agentur Infografik Pro bietet Unternehmen und Organisationen aktuell die Möglichkeit, interaktive Infografiken und Karten besonders kostengünstig umzusetzen: Im Rahmen eines Sonderangebots übernimmt die Agentur die komplette Einrichtung der Inhalte im eigenen Content-Management-System kostenlos.

Kunden investieren damit lediglich in die Erstellung der benötigten Illustrationen und Grafiken oder stellen bereits vorhandenes Bild- und Grafikmaterial zur Verfügung. Die technische Umsetzung und Einrichtung der Inhalte im CMS übernimmt Infografik Pro ohne zusätzliche Kosten.

„Viele Unternehmen interessieren sich für interaktive Formate, schrecken aber vor den zusätzlichen Kosten für Programmierung und technische Umsetzung zurück. Mit unserem Sonderangebot möchten wir diese Einstiegshürde deutlich reduzieren“, erklärt Alexey Lukyanov, Geschäftsführer der Infografik Pro GmbH.

Interaktive Inhalte ohne individuelle Programmierung

Für die Umsetzung nutzt Infografik Pro das eigene CMS Interactives Pro. Damit lassen sich klassische Infografiken, Schaubilder und Karten um interaktive Funktionen wie Hotspots, Dialogfenster, Filter, Navigationen, Suche oder Zoom erweitern.

Die fertigen Anwendungen sind responsiv und für unterschiedliche Endgeräte geeignet. Sie können beispielsweise auf Unternehmenswebseiten eingebunden, über einen Link aufgerufen oder bei Präsentationen, Veranstaltungen und Messeständen eingesetzt werden. Auch eine spätere Weiterverwendung nach einem Event ist möglich.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der barrierearmen beziehungsweise barrierefreien Umsetzung interaktiver Inhalte. Das Hosting erfolgt in der EU.

Vorhandene Materialien können weiterverwendet werden

Unternehmen müssen für ein interaktives Projekt nicht zwingend komplett neue Grafiken erstellen lassen. Bereits vorhandene Illustrationen, Karten, Schaubilder oder andere visuelle Materialien können übernommen und für die interaktive Nutzung aufbereitet werden.

Fehlen einzelne Inhalte, können diese von Infografik Pro ergänzend gestaltet werden. Auf diese Weise lassen sich sowohl neue Projekte als auch bereits bestehende Kommunikationsmaterialien in interaktive Anwendungen überführen.

Das Sonderangebot richtet sich unter anderem an Unternehmen, Agenturen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen, die komplexe Inhalte digital und visuell vermitteln möchten – beispielsweise für Unternehmenskommunikation, Webseiten, Messen, Präsentationen oder interne Kommunikation.

Weitere Informationen zum Sonderangebot:

https://www.infografik.pro/sonderangebot