Infomaniak lanciert einen neuen souveränen, S3-kompatiblen Objektspeicher mit planbaren Kosten

Infomaniak, ein Schweizer Anbieter von Cloud-Diensten, lanciert in seiner souveränen Public Cloud einen neuen Objektspeicher, der mit dem S3-Protokoll kompatibel ist. Unternehmen und Entwickler können darin Backups, Archive oder KI-Daten mit ihren gewohnten S3-kompatiblen Tools speichern. Die Dateien lassen sich für einen frei wählbaren Zeitraum gegen jede Änderung oder Löschung sperren und nach einfacher Aktivierung automatisch in ein zweites Rechenzentrum von Infomaniak in der Schweiz kopieren. Abgerechnet wird nach Nutzung, monatlich sind 10 TB ausgehender Datenverkehr inbegriffen, und für Abfragen fallen keine Gebühren an. Die Daten bleiben in der Schweiz, unter Schweizer Rechtshoheit, bei einem unabhängigen Anbieter.

Schutz der Daten vor Angriffen und Zwischenfällen

Ein Objektspeicher dient dazu, grosse Mengen an Dateien aufzubewahren. Ein Unternehmen legt dort zum Beispiel die Backups seiner Server, seine Archive oder die Bilder und Videos seiner Website ab. Ein Entwickler speichert darin die Dateien seiner Anwendung oder die Trainingsdaten eines KI-Modells. Die Dateien werden im Ruhezustand und bei der Übertragung verschlüsselt, und Kunden können ihre eigenen Schlüssel verwenden.

Kunden können ihre Dateien zudem für einen selbst gewählten Zeitraum sperren (Object Lock). In dieser Zeit kann niemand sie ändern oder löschen. Der Dienst kann ausserdem frühere Versionen jeder Datei aufbewahren, damit sich bei Bedarf ein älterer Stand wiederherstellen lässt. Diese Funktionen bieten zusätzlichen Schutz vor Ransomware, die Backups verschlüsselt oder löscht, bevor sie Lösegeld fordert. Mit KI wird dieser Schutz noch wichtiger, denn sie beschleunigt das Aufspüren von Sicherheitslücken in Software.

Damit die Daten verfügbar bleiben, werden sie auf mehrere unabhängige Zonen verteilt. Ist eine davon von einem Zwischenfall betroffen, übernehmen die anderen. Wird die entsprechende Option aktiviert, kopiert Infomaniak die Daten zudem automatisch in ein zweites Rechenzentrum in der Schweiz. Das Schweizer Unternehmen garantiert vertraglich, dass der Dienst zu 99,9 % der Zeit verfügbar ist, mit dieser Kopie zu 99,99 %. Infomaniak ist nach ISO 27001 für Informationssicherheit und nach ISO 9001 für die Qualität seiner Dienstleistungen zertifiziert.

Anbieter wechseln, Tools behalten

Dank der S3-Kompatibilität kann ein Unternehmen seine Daten von einem anderen Anbieter migrieren, ohne seine Anwendungen neu zu schreiben, und sie auf dieselbe Weise wieder abziehen. Seine Teams arbeiten weiter mit ihren gewohnten Tools wie AWS CLI, rclone oder s3cmd. Infomaniak betreibt die gesamte Infrastruktur, und Buckets, Zugriffsrechte und Dateien lassen sich ohne Kommandozeile über eine Weboberfläche verwalten.

Jahrelange Betriebserfahrung im grossen Massstab

Der Dienst basiert auf Ceph, einer Open-Source-Speichertechnologie, die Infomaniak bereits in grossem Umfang einsetzt, insbesondere für SwissTransfer. Dieser kostenlose Dienst für Dateiübertragungen, der in ganz Europa verfügbar ist, verzeichnete per Ende Juni 2026 monatlich 8 Millionen Übertragungen.

«Unsere Teams betreiben Ceph seit Jahren für SwissTransfer und für Swiss Backup, das pro Kunde mehr als 1 000 TB sichern kann. Wir beherrschen diese Technologie von Grund auf und entwickeln sie selbst weiter, ohne von einem Softwarehersteller abhängig zu sein», erklärt Olivier Chaze, Team Lead Storage bei Infomaniak.

Wettbewerbsfähige und planbare Preise

Kunden bezahlen nur den Speicherplatz, den sie nutzen, stundenweise und ohne Vertragsbindung. Abfragen werden nicht verrechnet, und pro Monat sind 10 TB ausgehender Datenverkehr inbegriffen. In das zweite Rechenzentrum kopierte Daten werden als Speicherplatz verrechnet. Die aktuellen Preise sind auf der Produktseite (https://www.infomaniak.com/de/hosting/public-cloud/object-storage) aufgeführt. Zum Testen bietet Infomaniak ein Guthaben von CHF 300 oder EUR 300 für seine Public Cloud an, das drei Monate gültig ist.

Objektspeicher ergänzt Server, Datenbanken und KI

Der Objektspeicher vervollständigt die Public Cloud, die bereits virtuelle Server und deren Laufwerke, gegen DDoS-Angriffe geschützte Netzwerke sowie von Infomaniak verwaltete Kubernetes-Cluster, Datenbanken und einen DNS-Dienst bietet. Die Public Cloud basiert auf OpenStack, einer offenen und interoperablen Technologie, die Infomaniak seit 2012 einsetzt und zu der seine Teams direkt beitragen. Für KI stehen GPUs bis hin zu NVIDIA B300 und H200 zur Verfügung. Infomaniak stellt zudem in der Schweiz gehostete Open-Source-Modelle bereit, darunter Apertus. Sie sind über AI Services zugänglich, eine mit OpenAI kompatible API, und dienen zum Schreiben, Übersetzen und Programmieren, zum Erstellen oder Analysieren von Bildern, zum Transkribieren von Audio, zum Abfragen von Dokumenten (RAG) oder zum Entwickeln von KI-Agenten.

Eine souveräne Cloud, die ihren Fussabdruck misst und senkt

Die bei Infomaniak gespeicherten Daten unterliegen Schweizer Recht, ohne zwischengeschaltete Anbieter, die extraterritorialen Gesetzen unterstehen, und der Dienst wird von Teams in der Schweiz betrieben. Die als gemeinnützig anerkannte Infomaniak-Stiftung hält die Mehrheit der Stimmrechte des Unternehmens und sichert so dessen Unabhängigkeit dauerhaft ab.

Der Dienst erfüllt die Anforderungen der DSGVO und des Schweizer Datenschutzgesetzes. Personendaten können ebenso frei dorthin fliessen wie innerhalb der Europäischen Union, die den Datenschutz in der Schweiz als gleichwertig anerkennt.

Die Rechenzentren von Infomaniak werden ausschliesslich mit zertifiziertem erneuerbarem Strom aus lokaler Produktion betrieben und ohne herkömmliche Klimaanlagen gekühlt. Das neueste Rechenzentrum in Genf, das mit dem Green Business Award 2026 ausgezeichnet wurde, ist darauf ausgelegt, seine gesamte Abwärme ins Fernwärmenetz einzuspeisen. Bei voller Auslastung soll es im Vergleich zu einer Erdgasheizung rund 3 600 Tonnen CO? pro Jahr vermeiden. Das Unternehmen ist für sein Umwelt- und Energiemanagement nach ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert.

«In der Europäischen Union bezieht bereits mehr als jedes zweite Unternehmen Cloud-Dienste. Wer einen Anbieter wählt, muss sich auch fragen, wer ihn in zehn Jahren kontrollieren wird. Unser Ziel ist es, Unternehmen eine vollständige und souveräne Public Cloud zu bieten, auf die sie sich langfristig verlassen können», betont Marc Oehler, CEO von Infomaniak.

Ressourcen

– S3-kompatiblen Objektspeicher entdecken: infomaniak.com/de/hosting/public-cloud/object-storage

– Unterstützte S3-Funktionen ansehen: docs.infomaniak.cloud/s3aas/features

– Preise der Public Cloud ansehen: infomaniak.com/de/hosting/public-cloud/tarife

– Die Public Cloud von Infomaniak entdecken: infomaniak.com/de/hosting/public-cloud

– Mehr über das Umweltengagement von Infomaniak erfahren: infomaniak.com/de/umweltschutz

– Die Vision von Infomaniak zur digitalen Souveränität entdecken: infomaniak.com/de/souverane-cloud

Über Infomaniak

Infomaniak wurde 1994 in Genf gegründet und ist ein Schweizer Anbieter von Cloud-Diensten. Das Unternehmen konzipiert und betreibt eigene Rechenzentren in der Schweiz und entwickelt seine Software selbst. Es bietet Webhosting, Cloud-Server und eine Public Cloud sowie eine Kollaborationssuite, KI-Dienste und Streaming-Lösungen an. Zu seinen Kunden zählen das CERN, die RTBF, die Tageszeitung Le Temps und die Vereinten Nationen. Mehr als 6 000 Radio- und Fernsehsender nutzen zudem seine Streaming-Infrastruktur, darunter France Télévisions, RFI und das Schweizer Radio Energy. Seine Infrastruktur wird mit erneuerbarem Strom betrieben, von dem ein bedeutender Teil als Wärme zurückgewonnen und ins Fernwärmenetz eingespeist wird. Infomaniak.com

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