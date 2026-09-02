Infront gehört zu den ersten Distributoren des neuen europäischen Consolidated Tape für Aktien und ETFs

Infront, ein führender Anbieter von Finanzmarktdaten und Technologielösungen, zählt ab heute zu den ersten Distributoren von EuroCTP, dem offiziellen Consolidated Tape (CT) der Europäischen Union für Aktien und ETFs. Kunden von Infront erhalten einen einheitlichen, verlässlichen Echtzeitüberblick über die Handelsaktivität an den EU-Aktienmärkten, direkt über die Plattformen, die sie bereits nutzen.

EuroCTP konsolidiert Pre- und Post-Trade-Daten von mehr als 130 Datenlieferanten aus 45 regulierten Märkten, 82 multilateralen Handelssystemen und zehn genehmigten Veröffentlichungssystemen und normalisiert Zeitstempel und Sequenzierung über alle Handelsplätze hinweg, um eine konsistente Echtzeitreferenz für das Geschehen an den EU-Aktienmärkten zu schaffen. Dazu gehört ein European Best Bid and Offer (EBBO), das Unternehmen einen einheitlichen Referenzpreis für jedes Instrument liefert. Der Service soll die Fragmentierung verringern, die Anlegern bislang ein klares, marktübergreifendes Bild des europäischen Handels erschwert hat.

Indem Infront EuroCTP über seine Plattform verfügbar macht, erhalten Kunden einen konsolidierten Überblick, der sich für Best-Execution-Prüfungen, Transaktionskostenanalysen, Liquiditätsanalysen und Vorhandelsbewertungen nutzen lässt, ohne Daten aus verschiedenen Handelsplätzen selbst zusammenführen zu müssen.

„Infront ist stolz darauf, EuroCTP zu distribuieren und als einer der Ersten einen verlässlichen Gesamtüberblick über das Handelsgeschehen bei EU-Aktien und -ETFs anzubieten. Für unsere Kunden bedeutet das ein klareres Bild des europäischen Marktes – ohne die Komplexität, Daten Handelsplatz für Handelsplatz zu beschaffen und zu integrieren. Aus fragmentierter Marktaktivität wird eine verlässliche Referenz, die Unternehmen täglich nutzen können, um die Entscheidungen zu fundieren, auf die es ankommt“, sagte Enrique Sacau, CEO von Infront.

„Wir freuen uns, Infront als Distributor von EuroCTP willkommen zu heißen“, sagte Veronica Taylor, Head of Sales bei EuroCTP. „Partnerschaften wie diese sind entscheidend, um eine breite Nutzung des Consolidated Tape zu unterstützen. Die Präsenz von Infront in den europäischen Märkten und seine Reichweite bei institutionellen wie privaten Anlegern bringen das Tape direkt in die Systeme, in denen diese bereits arbeiten.“

EuroCTP soll am 14. September live gehen. Die ESMA hat EuroCTP im Dezember 2025 ausgewählt, um das erste Consolidated Tape der EU für Aktien und ETFs unter MiFIR zu betreiben, und im Juli 2026 als Consolidated Tape Provider zugelassen, der letzte regulatorische Schritt vor dem Start.

Nach dem Start wird EuroCTP Teil des umfassenden Datenkatalogs von Infront. Interessenten, die auf das Consolidated Tape zugreifen möchten, können ihr Interesse über die Infront website registrieren.

Über EuroCTP

Die EuroCTP B.V. ist ein niederländisches Unternehmen, das ein regulatorisch konformes Echtzeit-Consolidated-Tape für Aktien und ETFs für europäische Anleger bereitstellt. EuroCTP wurde im Dezember 2025 von der ESMA ausgewählt und setzt sich für Transparenz, Fairness und den Zugang zu Marktdaten für alle Marktteilnehmer in der EU ein. EuroCTP ist als Joint Venture von 16 europäischen Börsengruppen strukturiert, deren Anteilseigner inzwischen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten ansässig sind, darunter Euronext, Nasdaq, SIX sowie die Börsen von Athen, Budapest, Bratislava und Zypern. Nach seiner Auswahl ist EuroCTP beauftragt, das Consolidated Tape der EU für Aktien und ETFs für eine Laufzeit von fünf Jahren unter MiFIR und unter der direkten Aufsicht der ESMA zu betreiben; begleitet wird es von einem Branchenbeirat mit Vertretern der Buy-Side und der Sell-Side. Website: www.euroctp.eu.

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