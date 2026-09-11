InnoTrans 2026: NewTec präsentiert Services für cybersichere Bahnsysteme

NewTec, Spezialist für sicherheitsgerichtete elektronische Systeme, stellt auf der InnoTrans vom 22. bis 25. September seine umfangreichen Services und Lösungen für cyberresiliente Bahnsysteme vor. Mit seinen NTTrainSolutions unterstützt das Unternehmen Hersteller dabei, Cybersecurity als integralen Bestandteil der Produktentwicklung bei Fahrzeugen, Infrastruktur sowie Leit- und Sicherungstechnik zu etablieren.

Die Digitalisierung und Vernetzung moderner Bahnsysteme eröffnen neue Möglichkeiten etwa in Bezug auf Leistung oder Wartbarkeit. Gleichzeitig müssen vernetzte Fahrzeuge, Leit- und Sicherungstechnik sowie Infrastruktur für eine zuverlässige Funktion auch gegen Cyberangriffe geschützt werden.

Wer Fahrzeuge, Leit- und Sicherungstechnik, Stellwerke, Zugbeeinflussungssysteme, Bahnstrom- oder Telekommunikationssysteme liefert, gilt als kritischer Zulieferer und muss die Anforderungen von NIS-2 (in Deutschland: NIS-2-Umsetzungsgesetz / neues BSIG) beachten. Große Fahrzeughersteller gelten ggf. auch selbst als KRITIS-Unternehmen. Neben NIS-2 müssen Hersteller und Zulieferer zudem weitere regulatorische und normative Vorgaben z. B. des Cyber Resilience Act (CRA), des TS 50701 oder der IEC 61375-1:2026 bei Entwicklung, Betrieb und Wartung umsetzen.

Gefordert sind insbesondere Security by Design sowie Maßnahmen wie regelmäßige Sicherheitsupdates und Patch-Prozesse über den gesamten Lebenszyklus, sichere Authentifizierung und Zugriffskontrolle, Verschlüsselung von Kommunikation (z. B. zwischen Fahrzeug und Leitstelle) und ein Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Wartungsschnittstellen. NewTec bietet hierzu eine leistungsfähige Public Key Infrastructure (PKI). Dies ermöglicht es Herstellern, die regulatorischen und normativen Security-Anforderungen umzusetzen.

Auf der diesjährigen InnoTrans informiert NewTec zudem über den Product Security Incident Response Service (PSIRT) – ein Service für die schnelle und rechtzeitige Bearbeitung gemeldeter Sicherheitsvorfälle, speziell im CRA-Umfeld. Ein dediziertes NewTec-Team übernimmt neben den Standard PSIRT-Aufgaben wie Monitoring und Behandlung von Schwachstellen auch die 24/7-Bereitschaft für das fristgerechte Melden an die Behörden.

Mit den NTTrainSolutions präsentiert der Safety- und Security-Spezialist NewTec zudem sein umfassendes Portfolio von Services und Lösungen zur Entwicklungsunterstützung cyberresilienter Bahntechnik – von der ersten Systemarchitektur über Elektronik- und Embedded-Softwareentwicklung bis zur Integration, Verifikation und Serienbetreuung von Security-kritischen Anwendungen. Damit ermöglichen die NTTrainSolutions normgerechte Lösungen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen und langfristig sicher betrieben werden können.

Darüber hinaus informiert TRDP-Mitgestalter NewTec in Berlin über weitere Services und Werkzeuge aus seinem NTTrainSolutions-Portfolio, etwa zur Safety-Entwicklung von Elektronik und Embedded Software nach den aktuellen CENELEC-Normen sowie für die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen im TCN-Umfeld (Train Communication Network).

Besucher finden den NewTec-Messestand in Halle 6.1, Stand 510.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Elektronik- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologieberatung und Trainings sowie bei der Integration von KI-Technologie in sicherheitsgerichtete Systeme (Safe AI). An sechs Standorten in Neu-Ulm (Pfaffenhofen a.d. Roth), Bremen, Freiburg, Mannheim, Friedrichshafen und Ulm beschäftigt das Unternehmen rund 330 MitarbeiterInnen.