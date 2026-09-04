Innovation aus Hamburg: decareto erhält BSFZ-Siegel

Wie lässt sich die Compliance von Websites zuverlässig überprüfen, ohne jede Website immer wieder manuell analysieren zu müssen? Mit dieser Idee startete decareto 2020 in Hamburg. Sechs Jahre später ist daraus eine etablierte Plattform entstanden, mit der Datenschutzbeauftragte, Compliance-Teams, Kanzleien und Web-Agenturen Websites auf Datenschutz-Lücken und digitale Barrieren überprüfen und überwachen können.

Jetzt erhält die technologische Entwicklung des Unternehmens eine offizielle Bestätigung: decareto hat von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) das BSFZ-Siegel für eigenbetrieblich durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erhalten.

Das Siegel wird exklusiv von der BSFZ vergeben und macht sichtbar, dass ein Unternehmen eigene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchführt, deren Förderfähigkeit im Rahmen der Forschungszulage bestätigt wurde. Die Fach- und Rechtsaufsicht der BSFZ liegt beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR).

Seit der Gründung hat decareto Technologie und Portfolio konsequent ausgebaut. Ausgangspunkt waren automatisierte Datenschutz-Audits für Websites. Heute umfasst die Plattform auch Audits zur digitalen Barrierefreiheit und einen scan-basierten Datenschutzgenerator.

Geprägt wird diese Entwicklung von der langjährigen fachlichen und technologischen Expertise von Eckhard Schneider, Gründer und CEO von decareto. Gemeinsam mit seinem Entwicklerteam treibt er die technologische Innovation voran. Die Entwicklung eigener Analyseverfahren und deren Überführung in eine skalierbare Software-Plattform bilden dabei die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung von decareto.

„Als wir decareto 2020 gegründet haben, wollten wir einen aufwändigen manuellen Prozess technologisch neu denken. Heute schaffen wir mit unserer Plattform Transparenz und Kontrolle über die Compliance von Website. Das BSFZ-Siegel bestätigt unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit und ist für uns Ansporn, diesen Weg weiterzugehen“, sagt Eckhard Schneider.

Mit der Erweiterung der Plattform von Datenschutz-Audits zu Audits für digitale Barrierefreiheit setzt decareto seine Entwicklung fort. Eigene Forschung und Entwicklung bildet dabei die Grundlage, Analyseverfahren zu verbessern, weitere Prüfbereiche zu erschließen und komplexe Compliance-Prüfungen effizient zu automatisieren.

Über das BSFZ-Siegel

Das BSFZ-Siegel wird exklusiv von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage vergeben. Unternehmen erhalten es, wenn ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Sinne des Forschungszulagengesetzes durch die BSFZ als förderfähig bestätigt wurden. Das Siegel dient als Beleg für unternehmerische Innovationskompetenz.

decareto führt das BSFZ-Siegel für eigenbetrieblich durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.

decareto ist eine Plattform für Website-Compliance in den Bereichen Datenschutz und digitale Barrierefreiheit. Die SaaS-Lösung unterstützt Compliance-Teams, Datenschutzbeauftragte, Kanzleien und Web-Agenturen dabei, Compliance-Lücken auf einzelnen Websites oder umfangreichen Website-Portfolios automatisiert zu erkennen, zu dokumentieren und zu überwachen.