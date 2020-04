Innovation für zukünftige Zeiten: Das Personality Check Tool für besseres Recruiting von Nabenhauer Consulting!

Steinach im April 2020 – Ohne Bremsspuren setzt die Nabenhauer Consulting ihren Erfolgskurs fort und geht neue Wege, was die Personalarbeit und das Recruiting in Unternehmen angeht. Um die Arbeit von Personalabteilungen, Personalverantwortlichen und Personalvermittlungen zu verbessern, entwickelte Robert Nabenhauer gemeinsam mit einem Team aus Psychologen, Personalexperten, Verkäufern und Mathematikern ein weltweit einmaliges Produkt: Den PersonalityCheck. Bei dieser Software handelt es sich um brandneues Tool für den HR-Bereich, was das Recruiting von Unternehmen revolutioniert und verbessert. Mehr über den neuen Service “PersonalityCheck” jetzt im Internet unter: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/kennen-sie-schon-die-korrelation-von-personlichkeit-und-einkommen/

“PersonalityCheck” von Nabenhauer Consulting ist ideal im Personalrecruiting. “Personality Check” hilft ihren Kunden den richtigen Beruf oder die richtigen Mitarbeiter mit detaillierten Soft Skills Profilen finden. Mit dem besten HR-Tool aller erhalten die Kunden eine Möglichkeit, schon vor dem ersten Gespräch zu wissen, welche Soft Skills die Bewerber haben. Sie sparen viel Zeit im Bewerbungsprozess und stellen gleichzeitig noch bessere Kandidaten ein. So kürzen sie den Bewerbungsprozess radikal ab. Die Kunden erfahren, wer aus den Bewerbern am besten zu ihrem Unternehmen passt. Dieses Produkt besticht dadurch, dass man die Blackbox “Bewerber” dechiffrieren und per Klick die sozialen Kompetenzen der Bewerber enthüllen kann. Es handelt sich dabei um eine einmalige Software, die daraufhin von der “Initiative Mittelstand” mit dem Innovationspreis IT als eine besonders innovative IT-Lösungen mit hohem Nutzen für den Mittelstand ausgezeichnet wurde. Alle Informationen rund um das tolle Produkt von Nabenhauer Consulting und seine Bedeutung für die Branche finden Sie hier: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/Anwendungsbeispiele-Personality-Check

Auch der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting zeigt sich sichtlich erfreut und überrascht vom Erfolg des neuen Produktes: “Wir wussten, dass wir mit Personality Check eine viel versprechende Lösung entwickelt haben. Doch die überdurchschnittlich positive Resonanz bei unseren Kunden hat uns echt überrascht und wir sind umso mehr stolz darauf, dass wir mit Personality Check eine so hohe Kundenzufriedenheit erreichen konnten.”

Die Marketing-Produkte von Nabenhauer Consulting behaupten sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Langjährige Erfahrung zeigte Nabenhauer Consulting die Vielfalt an Menschen und deren Besonderheiten auf. “Personality Check” ist ein Tool, mit dem man auf Knopfdruck herausfindet, welche angeborenen Fähigkeiten die Bewerber mitbringen.