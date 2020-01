Innovative Produkte, wertvolles Toy Know-how und erweiterte Services – 71. Spielwarenmesse startet mit Schwung ins neue Businessjahr

– Einzigartige Auswahl an Produktideen

und Trends

– Kostenlose Wissensvermittlung durch hochkarätige Experten

– Umfangreiche Serviceangebote für Aussteller und Fachbesucher

Mit der Spielwarenmesse steht Händlern und Fachbesuchern aus aller Welt das

Top-Event der Branche bevor. Vom 29. Januar bis zum 2. Februar erhalten sie auf

dem Nürnberger Messegelände trendige Produktinnovationen, kreative

Geschäftsideen und wertvolle Expertentipps an einem Ort. Der Veranstalter, die

Spielwarenmesse eG, bespielt erneut die komplette Fläche von 170.000 m². Eine

umfangreiche Marktübersicht bieten 2.843 führende Key-Player und

erfolgversprechende Startups aus 70 Ländern – der internationale Anteil an

Ausstellern liegt bei 78%. Um den wachsenden Anforderungen im Handel Rechnung zu

tragen, erwartet die Fachbesuchern darüber hinaus ein umfangreiches Angebot an

Lizenzthemen und Vorträgen sowie die Präsentation der Trends “Toys for Future”,

“Digital goes Physical” und “Be You!”.

Einzigartige Produktvielfalt

Die Weltleitmesse trägt dem rasanten Wandel in der Branche Rechnung. Händler und

Einkäufer schöpfen aus einer Fülle an Möglichkeiten, um diese gezielt für ihren

Geschäftserfolg zu nutzen und sich vom Wettbewerb abzuheben. “Bei uns sind alle

wichtigen Aussteller und Brands mit ihrer

ganzen Power vertreten, wobei Qualität und Service stimmen. Dadurch lässt sich

der Messebesuch besonders effizient gestalten”, betont Ernst Kick,

Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG. Zwölf Produktgruppen in 18 Hallen

sorgen für eine einzigartige Auswahl an Trends und Neuheiten. Als Spiegelbild

der Branche bildet die Spielwarenmesse mit einer Million Produkten den

kompletten Markt ab – und das an einem Ort.

Neue Aussteller-Services

Frischen Wind in die Sortimentsgestaltung bringen die Startups des

Gemeinschaftsstands Junge Innovative Unternehmen sowie die Erstaussteller, die

im New Exhibitor Center und auf dem Messegelände ihre Innovationen präsentieren.

Damit die Produkte “verkehrsfähig” sind, bietet der Deutsche Verband der

Spielwarenindustrie (DVSI) in Kooperation mit der Spielwarenmesse den

Ausstellern der beiden Flächen einen kostenlosen Zusatzservice an: Mit dem Toy

Safety Check begutachtet er Produkte vor dem Messeauftritt und gibt Hinweise zur

Spielzeugsicherheit. Allen Ausstellern steht zudem ein weiteres neues Angebot

zur Verfügung: Dank Leadtracking und der passenden App lassen sich effizient

Kundenkontakte erfassen. “Die Handhabung per Smartphone ist einfach und

ermöglicht somit das Sammeln von Kundeninformationen auf digitale Weise”,

erklärt Florian Hess, Director Fair Management, das System.

Actionreiche Sonderflächen

Besuchermagnete bilden die Aktions- und Sonderflächen auf der Spielwarenmesse.

Sie geben Händlern und Einkäufern die Gelegenheit, tiefer in verschiedene

Themenwelten einzutauchen, um auf individuelle Weise profitable Zusatzumsätze zu

erschließen. Auf dem jüngsten Areal Showtime in Halle 8 präsentieren Aussteller

aus dem Festartikel- und Karnevalsbereich anhand von Produktdemos und

Modenschauen auf der Showbühne wirkungsvoll ihre Highlights. Optimiert wurde die

beliebte Aktionsfläche Tech2Play, die sich in Halle 4A samt Flight Cage und

Robot Run in neuer Optik zeigt. Fortsetzungen finden außerdem die etablierten

Sonderflächen Baby- und Kleinkindartikel zwischen den Hallen 2 und 3 sowie Toys

meet Books. Bei dem Angebot für Buchhändler werden am bewährten Standort, an

hochfrequentierter Position zum Eingang Mitte, ansprechende Themenwelten

inszeniert und die praxisbezogenen Vorträge ab Mittwoch auf vier Tage

ausgeweitet.

Ausgezeichnete Trends

Für Orientierung unter den 120.000 Neuheiten auf der Spielwarenmesse sorgt die

TrendGallery. In Halle 3A werden die drei Trends, die das internationale

TrendCommittee jährlich ermittelt, mit den passenden Produkten dargestellt:

Produkte der Strömung “Toys for Future” fördern das Umweltbewusstsein oder sind

aus ökologischen Materialien nachhaltig gefertigt. Bei “Digital goes Physical”

treffen Kinder auf Stars und Inhalte, die sie aus der digitalen Welt kennen.

Spielwaren des Trends “Be You!” fördern die individuellen Fähigkeiten von

Menschen mit Erkrankungen und sensibilisieren gleichzeitig für einen toleranten

Umgang miteinander. Des Weiteren sind in die TrendGallery alle Nominierten und

Sieger des ToyAwards integriert. Der begehrte Branchenpreis wird in den

Kategorien Baby & Infant (0-3 Jahre), PreSchool (3-6 Jahre), SchoolKids (6-10

Jahre), Teenager & Adults (ab 10 Jahren) sowie Startup (Produkte von jungen

Unternehmen unter 5 Jahren) im feierlichen Rahmen der Eröffnungsshow verliehen.

422 Unternehmen haben 772 Produkte eingereicht.

Branchen- und Lizenzwissen

Ihr Know-how für den Geschäftsalltag vertiefen Fachbesucher im Toy Business

Forum. In dem Vortragsareal in Halle 3A berichten hochkarätige Referenten aus

dem In- und Ausland über aktuelle Marktentwicklungen und Trends. Die Tagesthemen

lauten #trend (Mittwoch, 29.1.2020), #change (Donnerstag, 30.1.2020), #digital

(Freitag, 31.1.2020), #retail (Samstag, 1.2.2020) und #marketing (Sonntag,

2.2.2020). Vormittags vermitteln hier die LicenseTalks informative

Wissensimpulse speziell aus dem Lizenzbereich. Die Expertenreihe zu wechselnden

Themen wie “Nachhaltigkeit und Lizenzen” oder “Fortsetzungen & Co.” wurde in

diesem Jahr von Mittwoch auf Samstag um einen Tag erweitert. Welchen Stellenwert

Lizenzen auf der Spielwarenmesse einnehmen, unterstreicht die Verlängerung der

Zusammenarbeit mit dem Weltverband Licensing International und dessen Stand im

Foyer Halle 12.0.

Neue Besucher-Services

Zu einem gelungenen Messererlebnis tragen die zahlreichen Angebote der

Spielwarenmesse bei. Dazu Christian Ulrich, Director Marketing: “Wir als

Veranstalter möchten den Fachbesuchern ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich

gestalten, weshalb wir unsere Serviceleistungen immer weiter ausbauen.” Dazu

gehört der neue Erlebnisbereich im Übergang Halle 3A/4A mit interaktiver Social

Media Station, kurzweiligen Spielen und einem kulinarischen Bereich samt

Sitzgelegenheiten. Außerdem gibt es auf dem Messegelände fünf weitere

BesucherLounges mit kostenfreien Wasserspendern und Handy-Ladestationen. Bei der

Tagesplanung unterstützen der Online-Katalog, die interaktiven Hallenpläne oder

die Spielwarenmesse App. Die Eintrittskarte ist während der gesamten Laufzeit

auch als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr gültig. So lassen sich die

Fachgespräche nach Messeschluss in entspannter Atmosphäre in der ToyCity

Nürnberg fortsetzen.

“Die Spielwarenmesse bietet allen Branchenteilnehmern ein einzigartiges Umfeld,

um Trends zu entdecken, innovative Sortimente kennenzulernen, Wissen zu

vertiefen und den kommunikativen Austausch zu fördern. Kurzum: Auf der

Weltleitmesse erhalten sie die passenden Instrumente, die fit für die Zukunft

machen”, resümiert Ernst Kick.

