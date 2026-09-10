INQA-Aktionswochen 2026: Fachkräftesicherung braucht Weiterbildung und moderne Führung

alfatraining.com beteiligt sich an den bundesweiten INQA-Aktionswochen 2026 und setzt mit kostenfreien Live-Online-Seminaren zu Führungskompetenzen sowie Zeit- und Selbstmanagement Impulse für die berufliche Weiterbildung. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die für Unternehmen zunehmend strategische Bedeutung gewinnt: Wie lassen sich vorhandene Potenziale entwickeln und Fachkräfte langfristig stärken?

Vom 14. bis 27. September 2026 finden bundesweit die INQA-Aktionswochen „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ statt. Unternehmen, Institutionen, Netzwerke, Kammern und weitere Arbeitsmarktakteur:innen machen in diesem Zeitraum mit Veranstaltungen und Angeboten konkrete Ansätze zur Fachkräftesicherung sichtbar.

alfatraining.com beteiligt sich an der Initiative und greift mit kostenfreien Live-Online-Angeboten zwei Themen auf, die für Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen relevant sind: Führungskompetenzen sowie Zeit- und Selbstmanagement.

Denn Fachkräftesicherung bedeutet nicht allein, neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen. Ebenso wichtig ist es, vorhandene Kompetenzen weiterzuentwickeln, berufliche Perspektiven zu schaffen und Beschäftigte dabei zu unterstützen, mit veränderten Anforderungen der Arbeitswelt umzugehen. Weiterbildung für Berufstätige wird damit zu einem wesentlichen Bestandteil einer langfristig ausgerichteten Personalstrategie.

Key Facts zu den INQA-Aktionswochen 2026 und kostenfreien Einführungskursen von alfatraining.com

Die INQA-Aktionswochen „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ finden vom 14. bis 27. September 2026 bundesweit statt.

Im Mittelpunkt stehen Fachkräftesicherung und der Wandel der Arbeit.

Zu den Themen der Aktionswochen gehören unter anderem Weiterbildung, Personalgewinnung, Digitalisierung, Berufsorientierung und Gesundheit am Arbeitsplatz.

Unternehmen, Netzwerke, Institutionen, Kammern und weitere Arbeitsmarktakteur:innen beteiligen sich mit eigenen Veranstaltungen und Angeboten.

alfatraining.com beteiligt sich mit kostenfreien Live-Online-Angeboten zu Führungskompetenzen sowie Zeit- und Selbstmanagement.

Die Angebote richten sich an Berufstätige und ermöglichen einen kompakten Einstieg in Themen, die für die persönliche Kompetenzentwicklung und den beruflichen Alltag relevant sind.

Fachkräftesicherung beginnt bei den Kompetenzen der Beschäftigten

Der demografische Wandel und die Transformation der Arbeitswelt verändern den Fachkräftebedarf. Für Unternehmen stellt sich deshalb nicht nur die Frage, wo neue Fachkräfte gewonnen werden können. Zunehmend relevant wird, welche Kompetenzen bereits im Unternehmen vorhanden sind und wie sich diese gezielt weiterentwickeln lassen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt diesen Zusammenhang im Kontext der INQA-Aktionswochen ausdrücklich heraus. Um die wirtschaftliche Stärke Deutschlands langfristig zu sichern, müssten Talente gefördert, Weiterbildung gestärkt und berufliche Chancen eröffnet werden.

Berufliche Weiterbildung erhält damit eine strategische Funktion in der Fachkräftesicherung. Sie unterstützt Beschäftigte dabei, ihre Kenntnisse an veränderte Anforderungen anzupassen, zusätzliche Kompetenzen aufzubauen und neue Aufgaben zu übernehmen. Unternehmen wiederum können Qualifizierung und Personalentwicklung nutzen, um benötigte Kompetenzen stärker aus den eigenen Reihen heraus zu entwickeln.

Fachkräftesicherung ist deshalb nicht ausschließlich eine Recruiting-Aufgabe. Sie ist auch eine Frage systematischer Kompetenzentwicklung.

Gerade in einer Arbeitswelt, in der sich Tätigkeitsprofile durch Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Formen der Zusammenarbeit verändern, gewinnt dieser Ansatz an Bedeutung. Weiterbildung für Berufstätige kann dazu beitragen, vorhandenes Wissen zu aktualisieren und Beschäftigte auf veränderte berufliche Anforderungen vorzubereiten.

Warum Führungskompetenzen zur Fachkräftesicherung gehören

Fachkräfte zu gewinnen ist eine Herausforderung. Sie weiterzuentwickeln und langfristig im Unternehmen zu halten, ist eine weitere.

Damit rückt die Qualität von Führung stärker in den Fokus. Führungskräfte gestalten Arbeitsbedingungen mit, begleiten Veränderungsprozesse, geben Orientierung und beeinflussen, wie Zusammenarbeit und berufliche Entwicklung im Unternehmen gelebt werden.

Auch die Initiative Neue Qualität der Arbeit zählt moderne Führung und Zusammenarbeit zu den zentralen Themen einer zukunftsfähigen Arbeitswelt.

Führungskompetenzen sind deshalb mehr als eine individuelle Zusatzqualifikation. Sie können Teil einer langfristigen Personalstrategie sein. Wer Mitarbeiter:innen entwickeln möchte, benötigt Führungskräfte, die Potenziale erkennen, Verantwortung sinnvoll übertragen und Kommunikation auch in Veränderungsprozessen gestalten können.

Führungskompetenzen gezielt weiterentwickeln

Mit einem kostenfreien Live-Online-Einführungskurs zu Führungskompetenzen gibt alfatraining.com Interessent:innen die Möglichkeit, sich kompakt mit zentralen Anforderungen moderner Führung auseinanderzusetzen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Aufgaben und Ziele von Führungskräften sowie die Kompetenzen, die eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit heute benötigt. Der Einführungskurs bietet damit insbesondere Berufstätigen, angehenden Führungskräften und Menschen mit Personalverantwortung einen Einstieg in das Themenfeld.

Zeit- und Selbstmanagement als Grundlage für Beschäftigte

Neben fachlichen Kompetenzen beeinflusst auch die Fähigkeit, Aufgaben zu strukturieren und Prioritäten bewusst zu setzen, den beruflichen Alltag. Wenn Anforderungen vielfältiger werden und mehrere Aufgaben parallel bearbeitet werden müssen, gewinnen Zeit- und Selbstmanagement an Bedeutung.

Dabei geht es nicht darum, in immer kürzerer Zeit immer mehr zu leisten. Zeit- und Selbstmanagement schafft vielmehr eine Grundlage dafür, Aufgaben einzuordnen, Prioritäten zu setzen und den Fokus auf wesentliche Tätigkeiten zu richten.

Für Beschäftigte sind diese Fähigkeiten branchen- und tätigkeitsübergreifend relevant. Sie können dabei unterstützen, Arbeitsabläufe bewusster zu strukturieren und die eigene Arbeitsorganisation an unterschiedliche Anforderungen anzupassen. Damit gehört Zeit- und Selbstmanagement zu den überfachlichen Kompetenzen, die Beschäftigte in einer sich wandelnden Arbeitswelt unterstützen können.

Prioritäten setzen und den beruflichen Alltag strukturieren

Im kostenfreien Live-Online-Einführungskurs „Zeit- und Selbstmanagement“ vermittelt alfatraining.com erste Grundlagen für eine strukturierte Arbeitsorganisation.

Teilnehmer:innen erfahren, wie sie Prioritäten sinnvoll setzen und ihren Fokus auf wesentliche Aufgaben richten können. Sie lernen Methoden des Zeitmanagements kennen und erhalten Anregungen, um ihre verfügbare Zeit gezielter einzuteilen und Aufgaben effizienter zu bearbeiten.

Der Einführungskurs richtet sich an Berufstätige, die ihre Arbeitsorganisation reflektieren und praktische Methoden für ihren beruflichen Alltag kennenlernen möchten.

Weiterbildung für Berufstätige als strategische Investition

Die INQA-Aktionswochen zeigen, dass Fachkräftesicherung heute aus mehreren Handlungsfeldern besteht. Recruiting, Qualifizierung, Führung, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterbindung lassen sich langfristig kaum isoliert voneinander betrachten.

Für Unternehmen bedeutet das auch, Weiterbildung stärker als Bestandteil der Personalentwicklung zu verstehen. Nicht jede benötigte Kompetenz muss durch die Gewinnung neuer Fachkräfte aufgebaut werden. Je nach Ausgangslage können gezielte Weiterbildungsmaßnahmen dazu beitragen, vorhandene Mitarbeiter:innen auf neue Aufgaben vorzubereiten und Entwicklungsperspektiven innerhalb der Organisation zu schaffen.

Für Berufstätige wiederum eröffnet kontinuierliche Weiterbildung die Möglichkeit, mit fachlichen und organisatorischen Veränderungen Schritt zu halten und das eigene Kompetenzprofil gezielt weiterzuentwickeln.

Genau hier setzen die Live-Online-Seminare von alfatraining.com an. Als Weiterbildungsanbieter für Berufstätige bietet alfatraining.com Seminare für Privatkund:innen, Unternehmen und öffentliche Institutionen zu aktuellen beruflichen Fach- und Kompetenzthemen an. Die Live-Online-Durchführung ermöglicht eine ortsunabhängige Teilnahme und lässt sich damit insbesondere für Berufstätige flexibel in die berufliche Weiterbildung integrieren.

Über die INQA-Aktionswochen 2026

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit, kurz INQA, wird gemeinsam von Bund, Ländern, Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und weiteren Partnern getragen und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

Mit den Aktionswochen „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ bietet INQA eine bundesweite Plattform für Aktivitäten rund um Fachkräftesicherung und den Wandel der Arbeit. Im vergangenen Jahr fanden nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bundesweit rund 500 Veranstaltungen statt.

2026 stehen die Aktionswochen vom 14. bis 27. September erneut im Zeichen konkreter Lösungsansätze für die Fachkräftesicherung. Die Bandbreite reicht von Personalgewinnung und Weiterbildung über Digitalisierung bis zur Integration internationaler Fachkräfte.

Female Leadership als weiterer Impuls für moderne Führung

Auch über die INQA-Aktionswochen hinaus setzt alfatraining.com die Auseinandersetzung mit aktuellen Führungsthemen fort. Im Oktober bietet der Weiterbildungsanbieter einen weiteren kostenfreien Live-Online-Einführungskurs zum Thema Female Leadership an.

Female Leadership befasst sich mit der Rolle von Frauen in Führungspositionen, ihren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und den Rahmenbedingungen moderner Führung. Das Thema ist auch mit Blick auf die Fachkräftesicherung relevant. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, vorhandene Potenziale möglichst umfassend zu erkennen, berufliche Entwicklung zu ermöglichen und qualifizierte Mitarbeiter:innen für Führungsverantwortung zu gewinnen.

Der kostenfreie Einführungskurs bietet Berufstätigen die Möglichkeit, sich mit Female Leadership, unterschiedlichen Führungsperspektiven sowie Fragen der beruflichen Entwicklung auseinanderzusetzen.

FAQ zu Fachkräftesicherung, Weiterbildung und den INQA-Aktionswochen 2026

Was sind die INQA-Aktionswochen 2026?

Die INQA-Aktionswochen „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ sind eine bundesweite Initiative rund um Fachkräftesicherung und den Wandel der Arbeit. Vom 14. bis 27. September 2026 beteiligen sich Unternehmen, Netzwerke, Institutionen, Kammern und weitere Arbeitsmarktakteur:innen mit Veranstaltungen und Angeboten.

Was bedeutet Fachkräftesicherung?

Fachkräftesicherung umfasst Maßnahmen, mit denen Organisationen ihren Bedarf an qualifizierten Beschäftigten langfristig decken. Dazu gehören unter anderem Personalgewinnung, berufliche Weiterbildung und Qualifizierung, Personalentwicklung, Mitarbeiterbindung sowie die Gestaltung attraktiver und zukunftsfähiger Arbeitsbedingungen.

Welche Rolle spielt Weiterbildung bei der Fachkräftesicherung?

Berufliche Weiterbildung unterstützt Beschäftigte dabei, bestehende Kompetenzen zu aktualisieren und neue Fähigkeiten für veränderte Aufgaben aufzubauen. Unternehmen können Weiterbildung nutzen, um benötigte Kompetenzen innerhalb der eigenen Belegschaft weiterzuentwickeln. Weiterbildung ist damit ein wichtiger Baustein einer langfristigen Fachkräftestrategie.

Warum sind Führungskompetenzen für die Fachkräftesicherung relevant?

Führungskräfte beeinflussen Zusammenarbeit, Personalentwicklung, Kommunikation und Veränderungsprozesse im Unternehmen. Gute Führung kann Rahmenbedingungen schaffen, in denen Mitarbeiter:innen ihre Kompetenzen weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen können. Führungskompetenz ist deshalb auch für Mitarbeiterbindung und langfristige Personalentwicklung relevant.

Warum ist Zeit- und Selbstmanagement für Beschäftigte relevant?

Zeit- und Selbstmanagement unterstützt Beschäftigte dabei, Aufgaben zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und den Fokus auf wesentliche Tätigkeiten zu richten. Diese überfachlichen Kompetenzen sind in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern relevant und können dabei helfen, die eigene Arbeitsorganisation an veränderte berufliche Anforderungen anzupassen.

Für wen eignen sich die kostenfreien Einführungskurse von alfatraining.com?

Die Einführungskurse richten sich an Berufstätige, die sich kompakt mit aktuellen beruflichen Themen auseinandersetzen möchten. Die Angebote zu Führungskompetenzen sowie Zeit- und Selbstmanagement bieten einen ersten Einstieg und vermitteln praxisbezogene Grundlagen für den beruflichen Alltag.

Wie finden die Seminare von alfatraining.com statt?

Die Seminare finden live online statt. Teilnehmer:innen und Dozent:innen arbeiten in Echtzeit zusammen und können Inhalte direkt diskutieren und vertiefen. Die Teilnahme ist somit ortsunabhängig möglich.

Weiterführende Informationen und Quellen zum Beitrag „INQA-Aktionswochen 2026: Fachkräftesicherung braucht Weiterbildung und moderne Führung“

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)

INQA-Aktionswochen „Menschen in Arbeit – Fachkräfte in den Regionen“ 2026

www.inqa.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

INQA-Aktionswochen zur Fachkräftesicherung

www.bmas.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

Initiative Neue Qualität der Arbeit und Fachkräftesicherung in der Praxis

www.bmas.de

alfatraining.com

Live-Online-Weiterbildung für Berufstätige und kostenfreie Einführungskurse

www.alfatraining.com

Zu den alfatraining.com-Veranstaltungen im Rahmen von INQA 2026

https://www.alfatraining.com/zeit-und-selbstmanagement-einfuehrungskurs

https://www.alfatraining.com/…

Hier der Link zum kostenfreien Einführungskurse Female Leadership

https://www.alfatraining.com/female-leadership-einfuehrungskurs