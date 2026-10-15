instaTrader: TMB Invest bringt einen modernen Trading-Desk für MetaTrader 4 und 5 auf den Windows-Desktop

Das Add-on aus Kastellaun ergänzt die bekannte Handelsplattform um Risikoberechnung, Order-Assistent, Footprint-Charts, Strategietester und Sprachansagen – sieben Tage kostenlos testbar, ohne Zahlungsdaten.

Kastellaun, 16. Oktober 2026 – TMB Invest, ein Softwarehaus für Trading-Werkzeuge, stellt instaTrader vor: ein Windows-Programm, das sich als modernes Add-on mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verbindet. Der Handel läuft weiterhin über das gewohnte Terminal und den eigenen Broker; instaTrader legt eine aufgeräumte Arbeitsoberfläche darüber.

Zu den Funktionen gehören eine Lotberechnung nach Risiko, ein Order-Assistent mit Break-even und Trailing, Stop-Loss und Take-Profit zum Ziehen im Chart, 18 Charttypen einschließlich Footprint, bis zu vier Charts nebeneinander, ein Risikowächter mit Nachrichtensperre und Prop-Firm-Modus, ein Trade-Kopierer zwischen Konten, eine Replay-Funktion zum Üben sowie die eigene Skriptsprache InstaScript. Eigene Strategien lassen sich im Strategietester Kerze für Kerze prüfen, mit Vorwärtstest auf ungesehenen Daten, Robustheitsprüfung und Optimierung. Ansagen und Oberfläche gibt es auf Deutsch, Englisch, Russisch und Arabisch.

„Viele private Trader arbeiten seit Jahren mit MetaTrader und wollen dabei bleiben. instaTrader ergänzt die Plattform um Werkzeuge, die im Alltag Zeit sparen und das Risiko sichtbar machen“, sagt Wadim Auras, Mitbegründer von TMB Invest.

instaTrader kostet 19,90 Euro im Monat, 199 Euro im Jahr oder einmalig 399 Euro. Eine siebentägige Testphase ist ohne Angabe von Zahlungsdaten möglich. Broker, Coaches und Händler können Lizenzen über das TMB Lizenz Portal an ihre eigenen Kunden weitergeben. Für Redaktionen, Blogger und Trading-Communities gibt es ein Partnerprogramm mit wiederkehrender Provision; Medien erhalten auf Anfrage eine Testlizenz für einen eigenen Test.

Weitere Informationen: https://tmb-invest.de/instatrader/

Hinweis: instaTrader ist eine Software und keine Anlageberatung. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Historische Tests im Strategietester sind keine Aussage über künftige Ergebnisse.