Integriertes Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation mit Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktion für Singapur

Wien (IRW-Press/05.11.2026) –

*

Die Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) hat Frequentis für die Lieferung seines NexGen Integrated Voice Communication System (IVCS) und Recording and Playback System (RPS) ausgewählt

*

Das System bietet integrierte Sprachkommunikation sowie Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen über eine resiliente, skalierbare und sichere Architektur, um den Flugsicherungsbetrieb der CAAS zu unterstützen

Die CAAS modernisiert ihre Kommunikationssysteme für die Flugsicherung, um einen sicheren, verlässlichen und unterbrechungsfreien Betrieb im zunehmenden Flugverkehr zu gewährleisten.

Frequentis wird sein X10 (

https://www.frequentis.com/en/air-traffic-management/voice/x10) Sprachkommunikationssystem, das GuardX (

https://www.frequentis.com/en/recording/guardx) Recording and Playback System mit automatischer Sprach-zu-Text-Umwandlung sowie unterstützende Sprach-, Daten- und Netzwerkmanagement-Lösungen mit integrierten Cybersicherheitsfunktionen liefern, installieren und in Betrieb nehmen.

Die ausfallsichere, standortübergreifende Architektur des X10 kombiniert skalierbare Sprach?kommunikation mit integrierter Redundanz, um die Verfügbarkeit der Dienste und die Betriebskontinuität zu verbessern.

„Wir sind stolz, diesen Auftrag von der CAAS erhalten zu haben. Die Flugsicherung beruht auf absolutem Vertrauen in die Kommunikation. Frequentis Expertise und Lösungen werden für eine gesicherte, skalierbare und robuste Kommunikationsplattform sorgen, um einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Flugsicherungsbetrieb in der Singapore Flight Information Region zu unterstützen“, sagt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President Air Traffic Management.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de;amp;isin=ATFREQUENT09

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.