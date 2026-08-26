Intelligente Geschäftsprozesse: VIRTIMO VISIONS 2026 rückt KI in den Fokus

Das gewohnte Event-Format der Virtimo AG feiert sein Comeback: Am 12. und 13. November 2026 lädt das Berliner IT-Unternehmen zur VIRTIMO VISIONS ein. Als etablierter Treffpunkt für Kunden, Partner und Interessierte widmet sich die Konferenz dieses Mal ganz dem Thema Künstliche Intelligenz. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie KI nicht nur theoretisch diskutiert, sondern als handfester Beschleuniger für reale Geschäftsprozesse genutzt werden kann.

Statt vorgefertigter Standardlösungen setzt die Virtimo AG auf den gemeinsamen Austausch: Wo verbirgt sich in bestehenden Prozessen echtes Potenzial für intelligente Automatisierung? Wie lässt sich KI sicher und nachhaltig in IT-Landschaften integrieren?

Neben Fachvorträgen zu Themen wie KI Tech Hacks, Software Longevity sowie KI und Sicherheit bietet das Event reichlich Raum für Networking. Tagungsort ist der kürzlich neu eröffnete Gasometer auf dem EUREF-Campus – ein Symbol für Innovation und Energiewende. Das Abendprogramm führt die Gäste in das nahegelegene BRLO BRWHOUSE, wo Craftbier und ein modernes Food-Konzept den ersten Veranstaltungstag abrunden.

Ein besonderes Highlight der diesjährigen VIRTIMO VISIONS ist ein interaktiver Pitch-Wettbewerb: Teilnehmende Unternehmen sind eingeladen, ihre konkreten KI-Herausforderungen oder KI-Ideen im Vorfeld einzureichen und diese auf der Bühne live zu pitchen. Der Gewinner-Pitch erhält 10 kostenfreie Consulting- bzw. Development-Tage, um die Idee direkt im Anschluss mit den Expert:innen von Virtimo in die Tat umzusetzen.

Interessierte Unternehmen, Partner und Bestandskunden können sich ab sofort über die Inhalte informieren und ihren Platz für die Veranstaltung direkt online unter www.virtimo.de/virtimo-visions-2026/ sichern.

Die Virtimo AG ist Softwareherstellerin und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2010 arbeiten heute rund 120 Expert:innen für Virtimo in den Themenfeldern Softwareentwicklung, Consulting, Digitale Transformation, Systemintegration, Prozessautomatisierung, Cloud Services sowie der Konzeption und Umsetzung fachspezifischer Applikationen. Besonderes Augenmerk legt Virtimo auf die IT-Sicherheit, die sich als integraler Bestandteil durch alle Themenfelder und Prozesse zieht. Der Branchenschwerpunkt liegt in der Energiewirtschaft, darüber hinaus ist Virtimo für Kund:innen der Bereiche Automobil, Technik, Versicherungen und Handel tätig. Mehr unter virtimo.de