Internat für Grundschüler: Lietz Internatsdorf Haubinda in Thüringen setzt auf kleine Klassen

Im Herzen Thüringens, umgeben von Wäldern und Wiesen, liegt das Lietz Internatsdorf Haubinda. Auf einem rund 90 Hektar großen Gelände verbindet die Einrichtung moderne Pädagogik mit einer naturnahen Lebensweise. Kinder und Jugendliche der Klassen 1 bis 13 finden dort eine familiäre Gemeinschaft und vielfältige Bildungswege. Insgesamt besuchen rund 430 Schülerinnen und Schüler die Einrichtung, davon leben 100 als Internatsschülerinnen und -schüler vor Ort; rund 100 Mitarbeitende sind dort beschäftigt. Für Grundschulkinder bietet das Internatsdorf sowohl ein Tagesangebot als auch die Möglichkeit, zusätzlich in familiären Internatsgruppen zu wohnen.

Ein sanfter Übergang in den Schulalltag

Der Wechsel in die Grundschule wird im Lietz Internatsdorf Haubinda bewusst behutsam gestaltet. Bereits vor dem eigentlichen Schulbeginn haben Kinder die Möglichkeit, den Tagesablauf kennenzulernen. Als Tageskinder profitieren sie von kleinen Klassen, individueller Betreuung durch erfahrene Lehrkräfte und einem naturnahen Schulumfeld. Kinder, die zusätzlich ein Internatsangebot nutzen möchten, finden in den sogenannten Internatsfamilien, mit nicht mehr als 10 Kindern, einen unterstützenden Rahmen. Vorschulische Fähigkeiten wie Lesen oder Schreiben müssen die Kinder dabei nicht mitbringen – der Schulalltag wird gemeinsam und schrittweise aufgebaut, mit kreativen Lernmethoden und individueller Förderung der jeweiligen Stärken.

Naturnahes Lernen und moderne Unterrichtsmethoden

Die Grundschule des Internatsdorfs ist eng mit der Natur verbunden: Projekte im Schulgarten und tägliches Spielen im umgebenden Wald sind fester Bestandteil des Schulalltags, ebenso wie die Vermittlung von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig verbindet die Schule bewährte pädagogische Methoden mit moderner Technik – spielerische und projektbezogene Lernformen wechseln sich mit dem Einsatz digitaler Medien wie Tablets (ab Klasse 7) ab. Nach Abschluss der 4. Klasse können die Schülerinnen und Schüler ihre Schullaufbahn im Internatsdorf fortsetzen, etwa in der Regelschule oder im Gymnasium (ab Klasse 11), bis hin zur Fachhochschulreife oder zum Abitur.

Kontakt und Anfahrt

Das Lietz Internatsdorf Haubinda ist unter der Adresse Hermann-Lietz-Schule – Lietz Internatsdorf Haubinda, Stiftung 1, 98663 Westhausen zu erreichen. Interessierte Familien können telefonisch unter 036875 – 6710 Kontakt aufnehmen oder das Kontaktformular auf der Website nutzen. Für Rückfragen rund um die Grundschule steht zudem die Grundschulleitung zur Verfügung.