Invest Region Leipzig auf der Expo Real 2026 in München – Präsentation der Region Leipzig als innovativer Wirtschaftsstandort

Die Invest Region Leipzig GmbH (IRL) präsentiert die Wirtschaftsregion Leipzig vom 5. bis 7. Oktober 2026 auf der Expo Real in München. Zu Europas führender Fachmesse für Immobilien, Investitionen und Infrastruktur werden erneut mehr als 40.000 Fachbesucher aus rund 70 Ländern erwartet. Gemeinsam mit ihren Gesellschaftern, der Stadt Leipzig und dem Landkreis Leipzig, stellt die IRL dort attraktive Investitionsstandorte und Entwicklungsflächen vor.

Premiumflächen der Stadt Leipzig im Fokus

Zu den wichtigsten Projekten der Stadt Leipzig zählt der Airport Industrial Park. Das rund 100 Hektar große Industriegebiet, das sich direkt am Flughafen Leipzig/Halle und in unmittelbarer Nachbarschaft zum weltgrößten DHL Hub befindet, überzeugt durch seine exzellente Anbindung an Luft-, Straßen- und Schienenverkehr mit idealen Wachstumsvoraussetzungen. Der BioCity Campus als Hotspot für Life Sciences und Biotechnologie vereint im Herzen von Leipzig Forschungsinstitute, universitäre Einrichtungen, Start-ups und etablierte Unternehmen. Insgesamt 100.000 m² stehen dort für Büro- und Laborflächen zur Verfügung. Ein weiteres Highlight ist der TechPark Leipzig: Im Nordosten der Stadt entsteht auf einer Fläche von rund 13 Hektar ein Innovationspark, der insbesondere Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Energie, Umwelttechnik und Chemie ansprechen soll.

Zukunftsprojekte aus dem Landkreis Leipzig

Außerdem werden auf der Expo Real auch attraktive Projekte aus dem Landkreis Leipzig präsentiert – darunter der Dow ValuePark Böhlen. Auf rund 400 Hektar stehen dort voll erschlossene Flächen mit umfassenden Genehmigungen für die chemische und industrielle Produktion und einem perfekten Infrastrukturanschluss an Bundesstraße, Autobahn, Schienennetz sowie das deutsche Wasserstoff-Kernnetz zur sofortigen Entwicklung bereit.

Auf das Thema Nachhaltigkeit setzt das rund 40 Hektar große Grüne Gewerbegebiet Zwenkau, das sich auf Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Innovationstechnologien konzentrieren und damit ein starkes ökologisches Signal aussenden will. In Borna, einem Mittelzentrum im Landkreis Leipzig, sind gleich mehrere Flächen verfügbar – darunter das 35 Hektar umfassende Gewerbegebiet Waldstraße in direkter Nachbarschaft zum geplanten Energiepark Borna und das in der Innenstadt gelegene SO2 Kasernengelände, das sich beispielsweise optimal für Forschungs-, Bildungs- oder Gesundheitseinrichtungen eignet. Mit der Seenallee Markkleeberg wird zudem ein zentral gelegenes, unbebautes Gewerbegrundstück vorgestellt, das unter anderem Potenzial für Hotellerie und Büroflächen bietet.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten bieten die Projekte in der Stadt und im Landkreis Leipzig hervorragende Voraussetzungen für neue Investitionen und nachhaltiges Wachstum. Die Expo Real ist die ideale Plattform, um diese Potenziale einem nationalen und internationalen Fachpublikum zu präsentieren und neue Kontakte zu Investoren und Unternehmen zu knüpfen“, sagt Michael Körner, Geschäftsführer der Invest Region Leipzig GmbH.

Starke Präsenz am mitteldeutschen Gemeinschaftsstand

Die IRL ist mit ihren Gesellschaftern, der Stadt Leipzig und dem Landkreis Leipzig, erneut am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Mitteldeutschland zu finden (Halle C1, Stand 220/320). Messebesucher und Aussteller haben dort die Möglichkeit, direkt mit Mitarbeitern der IRL und Vertretern der Region ins Gespräch zu kommen.

So werden die Oberbürgermeister von Borna und Markkleeberg, Oliver Urban und Karsten Schütze, sowie Holger Schulz, Bürgermeister von Zwenkau, das Team der IRL in diesem Jahr begleiten, um sich persönlich über die besten Lösungen für ihre Gewerbegebiete und Flächen zu informieren sowie Kontakte zu potenziellen Investoren zu knüpfen. Dies unterstreicht die enge Zusammenarbeit der Kommunen mit der IRL und den gemeinsamen Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region.

Dynamischer Wirtschaftsstandort mit großem Flächenpotenzial

Die Region Leipzig ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. Dank der hervorragenden Infrastruktur, der Verfügbarkeit von attraktiven Gewerbe- und Büroflächen und qualifizierten Fachkräften, der hohen Lebensqualität sowie der starken Forschungs- und Innovationslandschaft ziehen sowohl die Stadt Leipzig als auch der Landkreis Leipzig kontinuierlich neue Unternehmen an. Leipzig kann zudem im Bereich digitale Transformation punkten: Als einzige Großstadt Ostdeutschlands schaffte sie es auch 2026 in die Top 10 des Smart City Index.

Die Invest Region Leipzig GmbH ist die gemeinsame Ansiedlungs- und Akquisitionsagentur der Stadt Leipzig und des Landkreises Leipzig. Ihr Team berät und unterstützt nationale wie internationale Unternehmen bei allen wichtigen Schritten im Ansiedlungsprozess – von der Standortwahl über die Flächensuche bis hin zu Förderung und Fachkräftegewinnung. Ziel ist die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der Region.