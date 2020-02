IoT-Sicherheit in der Massenproduktion / G+D Mobile Security, Ubirch und 1NCE kooperieren bei Datenverschlüsselung (FOTO)

einzigartige Blockchain-on-a-SIM-Lösung /Konnektivitäts-Management inklusive / ideal für datengesteuerte Architekturenüber die gesamte Lieferkette

Blockchain-Sicherheitsexperte Ubirch, Sicherheitstechnologie-Anbieter G+D Mobile

Security und IoT-Funkdienstanbieter 1NCE bündeln ihre Kräfte, um ein

Blockchain-gestütztes IoT-Datensicherheitspaket anzubieten. Der neue Service

verbindet die Sicherheitsstandards der Mobilfunk- mit denen der

Blockchain-Technologie.

Ab März 2020 bietet 1NCE, der weltweit erste IoT Flatrate-Anbieter, seinen

Kunden die Möglichkeit, ihre 1NCE IoT-SIM-Karten mit der Sicherheitstechnologie

von Ubirch konfigurieren zu lassen. Während herkömmliche Lösungen die Daten erst

nach der Speicherung in einer Blockchain in der Cloud sichern, versiegelt die

Ubirch-Lösung Sensordaten direkt an der Quelle – auf dem SIM-Chip selbst. So

versiegelte Datenpakete können bei der späteren Verarbeitung in einer beliebigen

Cloud oder anderen IT-Systemen verifiziert werden. Das schafft die Grundlage für

vollautomatisierte, datengesteuerte Architekturen über Lieferketten hinweg – zum

Beispiel im Gesundheitswesen, in der Logistik, bei Smart Grids oder in der

digitalen Versicherungswirtschaft.

Möglich wird dies durch das von Ubirch speziell entwickelte Vertrauensprotokoll.

Es stellt sicher, dass Daten von IoT-Sensoren nach ihrer Erstellung nicht mehr

verfälscht werden können. Die Datenpakete werden mit starker Kryptographie so

versiegelt und verkettet, dass es technisch unmöglich wird, sie zu manipulieren,

sobald sie einmal in einer Blockchain gespeichert sind. Die Kombination einer

Blockchain-on-a-SIM-Lösung mit Konnektivitäts-Dienstleistungen ist bisher

einzigartig. Kunden wie die Deutsche Messe AG schätzen die umfassende Lösung,

bestätigt Marcus Eibach, Projektleiter 5G: “IoT-Daten bilden das Herzstück

unserer zukünftigen Geschäftsmodelle, während wir uns hier in Hannover zu einem

voll vernetzten, intelligenten Veranstaltungsort entwickeln. Neu verfügbare

Technologien wie die Blockchain-on-a-SIM helfen dabei, sichere Geräte in großem

Maßstab einzusetzen.”

Für das neue Sicherheitspaket kommt die erprobte SIGNiT-Lösung von G+D Mobile

Security zum Einsatz, die die Verbindung zwischen einer bewährten SIM-Umgebung,

einem sicheren Betriebssystem und der Blockchain schafft. SIGNiT wird zum

Beispiel von Unternehmenskunden wie Lufthansa Industry Solutions zur Erkennung

von Transportschäden eingesetzt.

Schutz vor unberechtigtem Zugriff

Die Lösung funktioniert wie eine Blockchain, die direkt von der Quelle der

Datenerzeugung ausgeht – dem IoT-Sensor. Ein privater Schlüssel, der sich auf

der SIM-Karte befindet, versiegelt die IoT-Daten. Im Backend werden diese

Mikro-Zertifikate dann in einem sogenannten Merkle-Baum gespeichert und in

öffentlichen Blockchains verankert. So entsteht ein unveränderlicher und

unwiderlegbarer Datensatz für jeden einzelnen Sensor. Da das Protokoll

bidirektional ist, kann ein IoT-Sensor auch eingehende Datenpakete auf ihre

Authentizität und Integrität überprüfen. Das bietet einen effizienten Schutz

gegen unautorisierte Befehle oder unbekannte Quellen. Die Vorteile für Kunden

sind enorm, da IoT-Daten bei jeder Verarbeitung verifiziert werden können oder

neue datengesteuerte Geschäftsmodelle wie Smart Contract-Versicherungen

unterstützt werden. Auch ein Schutz vor größeren Hackerangriffen wie “Man in the

middle” oder “Paketverdopplung/-unterdrückung” ist vorhanden, da nur

verifizierbare Pakete verarbeitet werden.

“Bei einem kontinuierlich wachsenden Kundenstamm mit mittlerweile 2.300 Kunden

wissen wir genau, was IoT-Kunden brauchen. Sicherheit ist eine der

Kernanforderungen, die insbesondere Unternehmenskunden stellen. Durch die

Einbettung des Ubirch-Nano-Clients direkt auf unserer 1NCE IoT-SIM-Karte

verschieben wir die Leistungsgrenzen global-verfügbarer IoT-Konnektivität

weiter”, betont Kim Juchem, COO von 1NCE. “Dies ist ein Riesenschritt nach vorn,

der einmal mehr zeigt, wie disruptiv die Zusammenarbeit zwischen führenden

Industrieunternehmen sein kann.”

Stephan Noller, CEO von Ubirch, erklärt: “Bei der Umwandlung des IoT in ein

profitables Geschäft geht es eindeutig um zwei Dinge – Sicherheit und

Skalierung. Mit dieser spannenden Zusammenarbeit können wir eine bahnbrechende

Lösung für beides anbieten. Die beste IoT-Konnektivität kombiniert mit der

führenden IoT-Sicherheitslösung. Wir glauben, dass dieses Angebot neu definieren

wird, wie Unternehmen über IoT denken.”

********************************************************************* Erleben

Sie eine detaillierte Demonstration der neuen 1NCE SIM-Karten mit der

Verschlüsselungs-Firmware von Ubirch live auf dem Mobile World Congress in

Barcelona, Spanien, vom 24. bis 27. Februar 2020: Stand CS60, Congress Square.

Der CEO von Ubirch, Stephan Noller, und 1NCE COO Kim Juchem werden vom 24. bis

27. Februar 2020 in Barcelona für Interviews am Stand zur Verfügung stehen.

*********************************************************************

Über 1NCE:

Die 1NCE GmbH ist der erste vollwertige Betreiber für IoT-Netzdienste weltweit,

der schnelle, sichere und zuverlässige Konnektivitäts-Dienstleistungen zu

kostengünstigen Preisen im Rahmen einer IoT-Flatrate anbietet. Damit macht das

Unternehmen IoT-Anwendungen wie Tankwartung, Smart Metering oder

Fahrzeug-Telematik bezahlbar. Die 1NCE IoT-Flatrate beinhaltet 500 MB

Datenvolumen, 250 SMS und freien Zugriff auf die 1NCE Connectivity Management

Plattform über das Internet und API. Zur Bereitstellung der Dienstleistung

arbeitet 1NCE mit der Deutschen Telekom AG und deren Roaming-Partnern zusammen

und unterstützt alle gängigen Mobilfunkstandards (2G, 3G, 4G, NB-IoT). Neben dem

Direktvertrieb von IoT-Konnektivität bietet 1NCE die eigene Technologie auch als

Platform-as-a-Service-Lösung für Mobilfunknetzbetreibern an. Das Unternehmen mit

Sitz in Köln macht seine Flatrate nahezu weltweit verfügbar. 1NCE wurde 2017

gemeinsam mit der Deutschen Telekom AG gegründet und beschäftigt mehr als 60

Mitarbeiter an den Standorten Köln, Hamburg, London, Rom, Paris und Riga. Mehr

Information unter www.1nce.com

Über G+D Mobile Security:

G+D Mobile Security ist ein weltweit tätiger Konzern für mobile

Sicherheitstechnologien mit Hauptsitz in München. Das Unternehmen ist Teil der

Giesecke+Devrient-Gruppe. G+D Mobile Security hat weltweit ca. 5.300 Mitarbeiter

und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 868 Millionen

Euro. Für internationale Kundennähe sorgen mehr als 40 Vertriebsbüros sowie über

20 zertifizierte Produktions- und Personalisierungsstandorte weltweit. G+D

Mobile Security verwaltet und sichert Milliarden von digitalen Identitäten über

deren gesamten Lebenszyklus. Unsere Produkte und Lösungen werden von Banken,

Netzbetreibern, Herstellern von Mobilgeräten und Automobilen, Krankenkassen,

Unternehmen der Privatwirtschaft und des Öffentlichen Nahverkehrs sowie von

deren Kunden täglich genutzt, um das mobile Bezahlen, die Kommunikation und die

Interaktion zwischen Geräten abzusichern. G+D Mobile Security hält in diesen

Märkten eine führende Wettbewerbs- und Technologieposition. Weitere

Informationen finden Sie unter https://www.gi-de.com/de/de/mobile-security

Über Ubirch:

Ubirch ist der Spezialist für Blockchain-basierte Technologie im Bereich IoT mit

Standorten in Köln, Berlin und München. Das Team besteht aus erfahrenen

Spezialisten für Kryptographie, Blockchain und datengetriebene Geschäftsmodelle.

Bestehend aus einem extrem leichtgewichtigen Client für Sensor-Firmware und dem

dazu passenden Cloud-Backend ermöglicht Ubirch mit dem Produkt “Blockchain for

Things” Datensicherung auf Militärstandard und bietet so neue Geschäftsmodelle

für das Internet der Dinge. Innovative Kryptographie- und

Blockchain-Technologien garantieren die Vertrauenswürdigkeit von IoT-Daten.

Ubirch richtet sich vor allem an Kunden aus den Segmenten Industrie und

Produktion, Smart Cities, Versicherungen, IoT Start-ups, Energieversorgung und

Logistik. Weitere Informationen unter www.ubirch.de

