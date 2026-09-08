ISO 27001 ist mehr als ein Zertifikat– entscheidend ist, was dahintersteht

Ein ISO-27001-Zertifikat auf der Website ist schnell gefunden. Die entscheidende Frage für Unternehmen lautet jedoch: Was bedeutet die Zertifizierung tatsächlich für die Sicherheit meiner Daten und Services?

Gerade bei der Auswahl von IT- und Security-Dienstleistern gewinnt diese Frage an Bedeutung. Unternehmen geben zunehmend sensible Informationen, Systeme und sicherheitskritische Aufgaben an externe Partner. Damit wächst auch die Verantwortung, deren Sicherheitsprozesse genauer zu betrachten.

Die ISO/IEC 27001:2022 setzt genau hier an. Der internationale Standard definiert Anforderungen an ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Risiken sollen systematisch identifiziert, bewertet und behandelt werden. Gleichzeitig geht es darum, das Managementsystem dauerhaft zu betreiben, zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Für Kunden bedeutet eine entsprechende Zertifizierung deshalb mehr als einen formalen Nachweis.

„Für mich ist ein ISO-27001-Zertifikat kein Qualitätssiegel, das man einmal erhält und anschließend abhakt“, sagt Dr. Matthias Leu, CEO der AERAsec Network Services and Security GmbH. „Entscheidend ist, ob dahinter eine Sicherheitsorganisation steht, die Risiken tatsächlich kennt, Prozesse regelmäßig überprüft und bei Veränderungen entsprechend reagiert.“

Sicherheit muss im täglichen Betrieb funktionieren

Gerade im Bereich Managed Security Services ist dieser Anspruch relevant. Security-Prozesse laufen nicht isoliert, sondern sind Teil des täglichen Betriebs: Systeme werden überwacht, Sicherheitsvorfälle analysiert, Änderungen umgesetzt, Zugriffe verwaltet und Kundenanforderungen berücksichtigt.

Ein wirksames ISMS schafft dafür einen strukturierten Rahmen. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Dokumente zu produzieren. Entscheidend ist vielmehr, Risiken nachvollziehbar zu bewerten, Verantwortlichkeiten festzulegen, Maßnahmen zu steuern und deren Wirksamkeit regelmäßig zu überprüfen.

Auch die kontinuierliche Verbesserung ist ein wesentlicher Bestandteil von ISO/IEC 27001. Der Standard beschreibt ausdrücklich ein Managementsystem, das aufgebaut, betrieben, überwacht, aufrechterhalten und fortlaufend verbessert wird.

„Cybersecurity verändert sich permanent. Neue Technologien, neue Angriffsmethoden und neue regulatorische Anforderungen verändern auch die Risiken unserer Kunden“, erklärt Leu. „Deshalb kann Informationssicherheit kein statischer Zustand sein. Ein professionelles Security-Management muss sich mit den Anforderungen weiterentwickeln.“

Für Kunden wird die Frage nach dem „Wie“ wichtiger

Für Unternehmen, die Security-Leistungen einkaufen oder kritische IT-Prozesse auslagern, wird damit ein Punkt besonders wichtig: Nicht nur fragen, ob ein Dienstleister ISO 27001-zertifiziert ist – sondern verstehen, was die Zertifizierung konkret abdeckt und wie Informationssicherheit im Unternehmen gelebt wird.

Dazu gehören unter anderem nachvollziehbare Verantwortlichkeiten, definierte Sicherheitsprozesse, ein systematisches Risikomanagement und regelmäßige Überprüfungen.

Für AERAsec ist die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung deshalb vor allem eine Bestätigung des eigenen Anspruchs, Informationssicherheit als fortlaufende Managementaufgabe zu verstehen.

„Unsere Kunden sollen nicht einfach darauf vertrauen müssen, dass wir Informationssicherheit ernst nehmen. Sie sollen nachvollziehen können, dass dahinter strukturierte und überprüfbare Prozesse stehen“, so Leu. „Genau darin sehe ich den eigentlichen Wert einer Zertifizierung.“

Die ISO/IEC 27001 wird damit vom reinen Nachweis zur Grundlage für mehr Transparenz, Vertrauen und belastbare Security-Prozesse – und damit zu einem wichtigen Bestandteil professioneller Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und ihren Security-Dienstleistern.

Über AERAsec:

Die AERAsec Network Services and Security GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Sitz in Hohenbrunn bei München. Als auf IT-Sicherheitslösungen spezialisiertes Unternehmen unterstützt AERAsec mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne bei der Planung, Implementierung und dem Betrieb moderner Cybersecurity-Lösungen.

Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Netzwerksicherheit, Authentifizierung, sicherer Remote Access, Malware- und Content-Filterung sowie Firewall Policy & Change Orchestration. Ergänzt wird das Portfolio durch fundierte Beratung, praxisnahe Trainings und qualifizierte Support- und Managed-Services-Leistungen.

AERAsec ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert und erfüllt damit international anerkannte Standards für ein wirksames Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). Die Zertifizierung unterstreicht den hohen Anspruch des Unternehmens an Qualität, Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen.

Weitere Informationen zu AERAsec finden Sie unter https://AERAsec.de.

Kontakt:

AERAsec Network Services and Security GmbH

Dr. Matthias Leu

Wagenberger Straße 1

85662 Hohenbrunn

Telefon (08102) 895 190

Telefax (08102) 895 199

E?Mail: info@AERAsec.de

Inline Sales GmbH: Services – MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in Frankfurt und Hamburg, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als „BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013“, in 2014 als „BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014“ und in 2016 als „BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016“ von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer über 20-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales GmbH namhafte Kunden betreut. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von internationalen Startups und Scaleups erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für verschiedene Landesregierungen Deutschlands sowie Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und im Auftrag der Europäischen Union.