Ist Deutschland auf Sand gebaut? – Welche Demokratie sollen wir verteidigen, Herr Bundespräsident?

Der Autor stellt in seinem neuen politischen Sachbuch die Frage, welche Demokratie gemeint ist, wenn der Bundespräsident dazu auffordert, diese täglich zu verteidigen. Schließlich handelt es sich bei der deutschen Staatsform um eine Parteiendemokratie, die, so der Autor, mit Sicherheit bei der Gründung der BRD ihre Berechtigung hatte. Allerdings hat es die politische Elite der führenden Parteien seiner Ansicht nach nach der Wiedervereinigung versäumt, eine neue Verfassung auszuarbeiten und durch das Volk annehmen zu lassen. Doch warum ist das so? In seinem Buch stellt Ghanem die These auf, dass die Parteien Angst vor dem Verlust ihrer Macht haben und diese Aufgabe daher verweigern.

So ist es für einen Wähler in Deutschland aktuell kaum möglich, die Demokratie zu verteidigen, denn er hat kein Mitspracherecht. Zudem bestimmen die Parteien sowohl über die Exekutive, als auch die Justiz. Und auch die öffentlichen Medien sind in Wahrheit weniger neutral als angenommen.

Michael Ghanem nimmt das politische System Deutschlands auch in seinem neuen Buch gewohnt kritisch und provokant unter die Lupe. Er lebt seit nunmehr 55 Jahren in Deutschland und hat die Demokratie noch nie so akut in Gefahr gesehen. Seit seinem Ruhestand hat er es sich zur Aufgabe gemacht, seine Erfahrungen und Kenntnisse zu Papier zu bringen, um das kritische Denken seiner Mitbürger zu fördern.

