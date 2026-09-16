ISTQB, IREB, IQBBA und iBUQ direkt im Unternehmen: Knowledge Department baut Inhouse-Angebot aus

Wenn mehrere Beschäftigte dasselbe Wissen benötigen, ist eine Inhouse-Schulung häufig die wirtschaftlichste und wirkungsvollste Lösung. Die Knowledge Department GmbH bietet ihr gesamtes Schulungsprogramm deshalb auch als Inhouse-Training an – beim Kunden vor Ort oder als Live-Online-Schulung im Virtual Classroom.

Unternehmen können damit komplette, auch örtlich verteilte, Teams auf einen gemeinsamen Wissensstand bringen, ohne jeden Teilnehmer einzeln zu einem offenen Seminar entsenden zu müssen. Reisezeiten und Reisekosten der Mitarbeitenden entfallen, der Termin lässt sich passend zum betrieblichen Ablauf abstimmen und der finanzielle Rahmen bleibt durch einen kalkulierbaren Gesamtpreis transparent.

„Ein Inhouse-Kurs soll mehr leisten als die Verlagerung eines offenen Seminars in einen anderen Schulungsraum“, so Robert Treffny, Geschäftsführer der Knowledge Department GmbH. „Entscheidend ist, dass Lernziele, Vorkenntnisse und der praktische Kontext des Teams berücksichtigt werden. Dann wird aus Weiterbildung ein konkreter Beitrag zur täglichen Arbeit.“

Auf Wunsch führt Knowledge Department vor Kursbeginn eine Bedarfs- und Potenzialanalyse durch. Dabei werden vorhandene Kenntnisse, Aufgaben der Teilnehmenden und gewünschte Lernziele ermittelt. Relevante Beispiele und Schwerpunkte können anschließend in das Training integriert werden. Auch die Schulungsunterlagen lassen sich – soweit es das jeweilige akkreditierte Curriculum zulässt – um unternehmensbezogene Inhalte ergänzen.

Breites Portfolio für Softwarequalität, Testing und Business Analysis

Das Inhouse-Portfolio umfasst unter anderem:

ISTQB Certified Tester Foundation Level

ISTQB Advanced Level Test Management

ISTQB Advanced Level Test Analyst

ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineering

ISTQB Advanced Level Agile Tester

ISTQB Expert Level Test Management

ISTQB AI Testing

ISTQB Testing mit Generative AI

ISTQB Security Tester

ISTQB Performance Testing

ISTQB Mobile Application Testing

IREB CPRE Requirements Engineering

IQBBA Business Analysis

iBUQ Usability Engineering

Darüber hinaus prüft Knowledge Department auch Schulungswünsche außerhalb des regulären offenen Seminarprogramms. Unternehmen können deshalb nicht nur einen vorhandenen Kurs auswählen, sondern auch zusätzliche Themen oder besondere fachliche Schwerpunkte anfragen.

Knowledge Department ist ISTQB Platinum Partner und akkreditierter Trainingsanbieter für ISTQB, IREB, IQBBA und iBUQ. Bei akkreditierten Trainings werden sowohl die Abdeckung des jeweiligen Lehrplans als auch die fachliche Qualifikation der eingesetzten Trainer geprüft. Unternehmen verbinden damit die Vorteile einer individuell geplanten Schulung mit einer nachvollziehbaren, international etablierten Qualifikation.

Für ein passendes Angebot benötigt Knowledge Department zunächst nur wenige Angaben: den gewünschten Kurs oder Themenbereich, das Lernziel, die ungefähre Teilnehmerzahl, vorhandene Vorkenntnisse sowie mögliche Termine und den gewünschten Durchführungsort.

Knowledge Department GmbH ist seit über 20 Jahren führend in der Planung, Organisation und Durchführung hoch spezialisierter Weiterbildungen in sämtlichen Bereichen des Software-Entwicklungsprozesses – mit Schwerpunkt auf Software- und Systemtest, Requirements Engineering, Usability Engineering, Business Analysis und SPICE. Als Platinum Partner des ISTQB in Deutschland und Premium Partner des Deutschen Testing Boards bietet Knowledge Department alle offiziellen Zertifizierungskurse des ISTQB (Foundation, Advanced, Expert) an.

Ergänzend zum etablierten Schulungs- und Beratungsportfolio erweitert Knowledge Department jetzt sein Angebot um KI-Engineering und KI-Audits: Knowledge Department realisiert den Aufbau von KI- und LLM-Systemen und führt technische, ethische, Bias-, Datenschutz- und Compliance-Prüfungen sowie Zertifizierungsvorbereitungen durch. Knowledge Department ist im deutschsprachigen Raum in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie international in Frankreich, England und den USA tätig und engagiert sich aktiv in gemeinnützigen Organisationen der Software-Qualität.