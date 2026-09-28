IT-HAUS begleitet Entwicklung der neuen DooH-Displays der Deutschen Telekom

Die neuen Digital-Out-of-Home-Displays an den Multifunktions-gehäusen der Deutschen Telekom werden zunehmend Teil des urbanen Stadtbildes in den Städten Düsseldorf und München. Hinter den kompakten digitalen Werbeflächen steht ein technisch anspruchsvolles Produkt, das speziell für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum und die besonderen Anforderungen der Telekommunikationsinfrastruktur entwickelt wurde.

Die IT-HAUS GmbH hat das Projekt bereits in der Vorbeschaffungsphase technisch begleitet und unterstützt es bis in die Umsetzung und Installation. Im Mittelpunkt der frühen Projektphase stand die gemeinsame Erarbeitung der technischen Anforderungen. Unter Federführung von Kai Rath und dem Digital-Signage-Team der IT-HAUS GmbH entstand gemeinsam mit dem Kunden ein 29-seitiges Pflichtenheft, das die Grundlage für die weitere Produktentwicklung und Herstellerauswahl bildete. Dabei ging es nicht allein um klassische Displayparameter wie Helligkeit, Auflösung oder Betriebszeiten. Entscheidend war vielmehr die Betrachtung des Gesamtsystems und seiner späteren Einsatzorte.

Zu den wesentlichen Themen gehörten unter anderem die Bewertung potenzieller Hersteller und Produktionspartner, die technische und gestalterische Integration des Displays an unterschiedliche Multifunktionsgehäuse sowie Anforderungen an Vandalismusschutz, Produkttiefe, Befestigung, Wartung und Umgebungsbedingungen.

Darüber hinaus wurden Vorgaben hinsichtlich Verpackung und Recycling sowie Anforderungen an Qualitätssicherung, Zertifizierungen und Herstellerprüfungen einschließlich entsprechender Factory Acceptance Tests (FAT) in China berücksichtigt.

Besonderer Einsatzort erfordert besonderes Produktdesign

Eine zentrale Herausforderung lag in der mechanischen Integration der Displays. Multifunktionsgehäuse unterscheiden sich je nach Bauart und Generation und können deshalb nicht wie eine standardisierte Gebäudefassade behandelt werden. Gleichzeitig sollte der Eingriff in die vorhandenen Gehäuse möglichst gering ausfallen.

Halterungskonzepte, Bohrbilder, Montagematerialien und mechanische Belastungen mussten daher bereits frühzeitig in die Produktentwicklung einfließen.

Für die eigentliche Bilddarstellung kommen LED-Wall-Elemente zum Einsatz. Die Technologie ermöglicht insbesondere die Kombination aus hoher Helligkeit und geringer Produkttiefe und bietet damit wesentliche Vorteile für die spezielle Einbausituation im öffentlichen Raum.

Integrierte Sensorik unterstützt zusätzlich die Überwachung relevanter Betriebsparameter innerhalb des Systems und ermöglicht eine dynamische Anpassung der Displayhelligkeit an die jeweiligen Umgebungsbedingungen.

Begleitung endet nicht mit der Produktauswahl

Mit Abschluss der Vorbeschaffungs- und Entwicklungsphase wechselte die Rolle von IT-HAUS von der technischen Konzeption in die Unterstützung des operativen Rollouts.

Hierzu gehören unter anderem die Erstellung von Montageanleitungen, die Bereitstellung definierter Montagematerialien und Bohrschablonen sowie die technische Begleitung der Installation.

Damit verfolgt IT-HAUS bei dem Projekt einen ganzheitlichen Ansatz: von der Definition der technischen Anforderungen über Hersteller- und Produktbewertung bis hin zur reproduzierbaren Installation im Feld.

„Man muss das gesamte Produkt und seinen Einsatzort betrachten“

Kai Rath, Experte für Digital Signage Solutions bei der IT-HAUS GmbH, der die technische Betreuung des Projekts auf Seiten von IT-HAUS verantwortet, erklärt:

„Durch die ganzheitliche Betrachtung des Projekts konnten wir aus meiner Sicht ein technisch wie gestalterisch sehr gelungenes Produkt realisieren. Im Vordergrund standen dabei insbesondere Anforderungen an Vandalismusschutz, Produkttiefe, Halterungskonzepte, unterschiedliche Umgebungsbedingungen wie Wetter und Temperatur sowie die notwendigen Zertifizierungen.

Die Installation an einem Multifunktionsgehäuse ist besonders anspruchsvoll, weil es nicht nur die eine Gehäusevariante gibt und gleichzeitig möglichst minimalinvasiv in die vorhandene Infrastruktur eingegriffen werden soll.

Durch den Einsatz von LED-Wall-Elementen lässt sich eine außergewöhnlich geringe Produkttiefe mit der für diesen Einsatzbereich benötigten Helligkeit kombinieren. Mit einer klassischen LCD-Konstruktion wäre diese Kombination nur sehr schwer zu realisieren.

Die verbaute Sensorik ermöglicht darüber hinaus sowohl die Überwachung relevanter Komponenten innerhalb des Systems als auch eine dynamische Reaktion auf die jeweiligen Umgebungslicht-bedingungen.

Ich freue mich sehr darüber, dass wir als IT-HAUS dieses außergewöhnliche Projekt von der frühen technischen Konzeption bis in die Umsetzung begleiten durften.“

Digital Signage als Engineering-Projekt

Das Projekt zeigt zugleich, dass professionelle Digital-Signage-Lösungen weit über die Auswahl eines Displays hinausgehen können. Insbesondere bei Installationen im öffentlichen Raum müssen Displaytechnologie, Mechanik, Elektronik, Umwelteinflüsse, Sicherheit, Servicefähigkeit, Logistik und Installation bereits in der Planungsphase als Gesamtsystem betrachtet werden.

Mit der technischen Begleitung des Telekom-DooH-Projekts bringt die IT-HAUS GmbH ihre Erfahrung im Bereich professioneller Digital-Signage- und LED-Lösungen in ein Projekt ein, dessen Displays inzwischen an immer mehr Standorten im öffentlichen Raum sichtbar werden.

Die IT-HAUS GmbH zählt zu den Top 30 IT-Systemhäusern in Deutschland und bietet maßgeschneiderte IT-Lösungen und Services für Unternehmen weltweit. Mit rund 400 Mitarbeitenden und mehr als 25 Standorten in Deutschland ist IT-HAUS ein führender Dienstleister im Bereich der IT, insbesondere in den Bereichen Security, Datacenter & Cloud sowie Modern Workplace und Managed Services, mit denen Kunden sowohl einfache als auch komplexe IT-Services auslagern können.

IT-HAUS bietet seinen Kunden aus dem B2B-Bereich umfassende Full-Service-Konzepte und -Lösungen, die die IT und angrenzende Prozesse zukunftssicher gestalten. Die Lösungen reichen von Managed Print Services über Cloud-Lösungen bis hin zu Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dank eines globalen Netzwerks profitieren Kunden von weltweiten Beschaffungsstrategien und optimierten Prozessen, die zu Kostenvorteilen führen.

IT-HAUS wurde 2025 für seine herausragende Leistung als „Bestes Systemhaus“ mit dem CRN Channel Award sowie als „Bester IT-Dienstleister“ von brandeins ausgezeichnet, was die Position als führendes Unternehmen in der IT-Branche unterstreicht.