it-sa 2026: DATA REVERSE® zeigt in Halle 8, wie Systemhäuser mit dem Datenrettungslabor zusammenarbeiten, und stellt Cybernotfall24 vor

Vom 27. bis 29. Oktober 2026 stellt DATA REVERSE® auf der it-sa in Nürnberg aus. Das Leipziger Datenrettungslabor steht in Halle 8 am Stand 8-118, gemeinsam mit Comet und aconitas. Im Mittelpunkt stehen Datenrettung und Cyberresilienz sowie der Austausch mit bestehenden und neuen Partnern. Auch Cybernotfall24, die Allianz für schnelle und koordinierte Unterstützung nach Cyberangriffen, ist Thema am Stand.

Partnerprogramm: So arbeiten Systemhäuser mit dem Labor zusammen

Mit seinem Partnerprogramm richtet sich DATA REVERSE® an Systemhäuser, IT-Dienstleister und IT-Verantwortliche in Unternehmen. Partner erhalten eine priorisierte Bearbeitung ihrer Datenrettungsfälle, Unterstützung bei der Kommunikation mit den betroffenen Kunden und eine prozentuale Erfolgsbeteiligung. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Laufzeit, Geheimhaltungsvereinbarung und Auftragsverarbeitungsvertrag sind Teil der Zusammenarbeit.

Wie der priorisierte Weg im Ernstfall aussieht, zeigt ein Fall aus dem Partnernetzwerk ITLeague: Ein Server mit RAID-5-Verbund fiel aus, nach einem erneuten Neustart waren alle drei Festplatten defekt. Über den Partnerkontakt gingen die Datenträger über Nacht nach Leipzig. Das Labor setzte die Platten instand, rekonstruierte die RAID-Daten und lieferte sie binnen vier Tagen auf einem verschlüsselten Ersatzdatenträger aus.

Am Stand lässt sich klären, wie eine Zusammenarbeit für die eigene Kundenstruktur aussehen kann. Ansprechpartnerin für das Partnerprogramm ist Aline Wacke, erreichbar unter kooperation@datareverse.de.

Cybernotfall24: Koordinierte Hilfe nach Cyberangriffen

Das zweite Thema am Stand ist Cybernotfall24. Die Allianz ist deutschlandweit rund um die Uhr unter 0800 292 37 24 erreichbar, die Ersteinschätzung ist kostenlos. Nach dem Anruf übernimmt ein Incident-Response-Manager die Koordination, von der Einordnung des Vorfalls über die Eindämmung bis zur Wiederherstellung, parallel werden Spuren forensisch gesichert. Zu den Leistungen gehören Incident Response, IT-Forensik, Datenrettung nach Ransomware und Unterstützung bei den Meldepflichten nach DSGVO und NIS2.

Wer nicht nach Nürnberg kommt, hat im November zwei weitere Gelegenheiten: Am 3. November ist Jan Bindig als Mitglied des Advisory Boards bei der XChange Deutschland in Mannheim, am 5. November stellt DATA REVERSE® beim Future Solutions Day in Frankfurt am Main aus.

DATA REVERSE® auf der it-sa 2026 im Überblick

Dienstag bis Donnerstag, 27. bis 29. Oktober 2026, Messezentrum Nürnberg, Halle 8, Stand 8-118. Fragen zum Partnerprogramm beantwortet Aline Wacke unter kooperation@datareverse.de.

DATA REVERSE® ist nach ISO 9001 und ISO/IEC 27001 zertifiziert und rettet in seinem Leipziger Labor Daten von Festplatten, SSDs, RAID- und NAS-Systemen sowie aus virtuellen Umgebungen.