it-sa 2026: IS4IT Kritis und Partner präsentieren Security-Lösungen für heute und die Welt von morgen

Auf der it-sa 2026 in Nürnberg präsentiert die IS4IT Kritis am Stand 101 in Halle 8 gemeinsam mit ihren Partnern ein umfassendes Portfolio moderner und hochleistungsfähiger Cybersecurity-Lösungen für Organisationen und Unternehmen jeder Größe, aber auch für Betreiber kritischer Infrastrukturen, die maximale Anforderungen an Cybersecurity-Maßnahmen haben.

Im Fokus stehen Identitäts- und Zugriffsmanagement, Privileged Access Management (PAM), Security Operations Center (SOC), Governance, Risk & Compliance (GRC), Cloud- und OT-Security, Exposure Management sowie KI-gestützte Sicherheits- und Prozessoptimierungslösungen. Ergänzt wird das Angebot durch Technologien für Hochleistungsspeicher, Quantenresilienz, Daten- und Netzwerksicherheit sowie Managed Security Services. Besucher erhalten praxisnahe Einblicke in zukunftserprobte Sicherheitsarchitekturen und können sich mit den Experten der ausstellenden Unternehmen austauschen.

„Trotz KI-Tools, virtueller Meetings und digitaler Informationsangebote bietet die it-sa Vorteile, die sich online nur schwer ersetzen lassen“, begründet Manuel Noe die Teilnahme des Cybersecurity-Teams an Europas größter Fachmesse für IT-Sicherheit. „Persönliche Gespräche schaffen eine gemeinsame Basis, auf der sich komplexe Themen wie Cybersecurity schneller und fundierter diskutieren lassen. Individuelle Anforderungen, Rückfragen und spontane Ideen entstehen im unmittelbaren Dialog. Gerade in der Cybersecurity, wo Vertrauen, Fachkompetenz und maßgeschneiderte Konzepte entscheidend sind, bleibt die it-sa für unser Team ein wichtiger Treffpunkt“, ergänzt Noe seine Entscheidung.

Das Team für Cybersicherheit

HashiCorp, an IBM Company, bietet Lösungen für die Automatisierung und Absicherung moderner IT-Infrastrukturen. Auf der it-sa werden Vault und Boundary zur Optimierung von Identitäts- und Zugriffsmanagement mit Schwerpunkt Privileged Access Management (PAM) vorgestellt. HashiCorp Vault dient als Plattform zur sicheren Verwaltung von Passwörtern, Zertifikaten und Verschlüsselungsschlüsseln. HashiCorp Boundary bietet einen identitätsbasierten, sicheren Fernzugriff auf Server, Anwendungen und Datenbanken ohne VPN oder exponierte Zugangsdaten.

IBM zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Cybersecurity-Lösungen und unterstützt Unternehmen, ihre digitalen Werte umfassend zu schützen. Dank Expertise, globaler Erfahrung und einem ganzheitlichen Sicherheitsansatz werden Cyberrisiken frühzeitig erkannt, Bedrohungen wirksam abgewehrt und die digitale Resilienz gestärkt. Die IBM-Technologie gehört daher zu den unverzichtbaren Bausteinen einer hochleistungsfähigen Sicherheitsarchitektur. Auf der it-sa stehen Experten für IBM FlashSystem, IBM Guardium, IBM QRadar, IBM Quantum Safe, IBM Verify sowie IBM watsonx für sämtliche Fragen zur Verfügung.

Die IS4IT GmbH bietet ihren Kunden durchgängige Komplettlösungen und Dienstleistungen für deren gesamte IT- und Prozesslandschaft an. Dabei liegt der Fokus auf der lösungsorientierten Beratung und Umsetzung für Mittelstand, Großunternehmen und internationale Konzerne. Sicherheit und Qualität der Prozesse, Angebote und Lösungen der IS4IT sind gemäß ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Auf der it-sa beantworten Experten die Fragen der Besucher zu den Themen Security Operations Center (SOC), Governance, Risk & Compliance (GRC) sowie Identitätsmanagement mit der IS4IT Identity Factory.

Der zertifizierte Cybersecurity-Spezialist IS4IT Kritis richtet sich mit seinem Full-Service-Angebot an Firmen und Organisationen, die laut IT-Sicherheitsgesetz ihre Infrastruktur aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung maximal absichern müssen, sowie Unternehmen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. Das Cybersecurity-Lösungsportfolio, das IS4IT Kritis auf der it-sa vorstellt, umfasst die Themen Identitätsmanagement, Hochleistungsspeicher & Quantenresilienz, Security Operations Center, Security Testing, OT Security sowie Security Infrastructure. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Lösungsangebot aus dem Bereich KI, das mittels der KI-Plattform von IBM betrieben wird.

Als erfahrener IT-Security-Partner begleitet die SIEVERS-GROUP Unternehmen ganzheitlich auf dem Weg zu einer resilienten Sicherheitsarchitektur – von der strategischen Beratung über die technische Umsetzung bis zum laufenden Betrieb. Der Mitaussteller der Security Liga unterstützt Organisationen dabei, ihre IT-Sicherheit entlang realer Bedrohungsszenarien systematisch aufzubauen und weiterzuentwickeln. Auf der it-sa präsentiert man Lösungen zu den Themen Governance & Compliance, Endpoint & Workplace Security, Cloud Security, Cyber Defence / SOC, Infrastructure Security, Managed Security Services, Network Security sowie Data Security.

Tenable, der Pionier in den Bereichen Schwachstellen- und Exposure Management, entwickelt innovative Lösungen zur Erkennung und Bekämpfung von Cyberrisiken. Die KI-basierten Lösungen, die Tenable auf der it-sa zeigt, ermöglichen es Unternehmen, ihre IT- und OT-Infrastrukturen, Cloud-Umgebungen sowie kritischen Infrastrukturen und alle dazwischenliegenden Bereiche vor Cyberangriffen zu schützen. Kritische Cyberschwächen werden erkannt, bewertet und behoben sowie sämtliche Assets der OT-/IT-Umgebungen einschließlich Workstations, Servern, Industrie-Controllern und IoT-Geräten sicher geschützt.

Interessenten und Kunden, die die it-sa besuchen, können sich direkt am Stand 101 in Halle 8 über das breite Spektrum an Cybersecurity-Lösungen informieren und sich zu ihren Fragen und Anforderungen mit den Expertinnen und Experten austauschen.

Interessenten und Kunden, die die it-sa 2026 besuchen, können sich direkt am Stand 101 in Halle 8 über über das breite Spektrum an Cybersecurity-Lösungen informieren und sich dazu mit den Expertinnen und Experten von IS4IT Kritis austauschen. Darüber hinaus hält Manuel Noe (Geschäftsführer IS4IT Kritis GmbH) und Bob Kalka (Global Lead, IBM Security) im Rahmen des it-sa Expo & Congress am Dienstag, 27. Oktober 2026, um 16:30 Uhr einen Fachvortrag zum Thema: Die Sicherheitslücke bei agentischen Operationen schließen: Von Null zu Best Practice im Forum D in Halle 7. Neben dem zweifachen Olympiasieger Jochen Lochner steht die IS4IT Kritis zusammen mit den Partnern des Security-Ligateams – IBM, IS4IT, IS4IT Schweiz und die SIEVERS-GROUP – für Fachgespräche zur Verfügung.

Termine für Gespräche am Messestand sowie kostenlose Eintrittskarten können vorab unter marketing@is4it-kritis.de angefragt werden.

Die IS4IT KRITIS GmbH hat ihren Hauptsitz in Obrigheim und eine Niederlassung in Oberhaching bei München. Der zertifizierte Cybersecurity-Spezialist und Experte für Künstliche Intelligenz (KI) bietet Informationssicherheit für kritische Infrastrukturen und richtet sich mit seinem Full-Service-Angebot an Firmen und Organisationen mit erhöhtem IT-Schutzbedarf. Darüber hinaus werden im Geschäftsbereich KI auf Grundlage der KI-Plattform watsonx von IBM Prozesse und Arbeitsabläufe in allen Unternehmensbereichen optimiert.

Das Cybersecurity-Lösungsportfolio deckt Themen wie Security Consulting, Identitätsmanagement, Hochleistungsspeicher & Quantenresilienz, Security Operations Center, Security Testing, OT Security sowie Security Infrastructure umfassend ab. IBM watsonx bildet die Technologiebasis für den KI-Geschäftsbereich der IS4IT Kritis. Mit watsonx.governance werden Unternehmen bei der Erfüllung des EU AI Act unterstützt, watsonx Orchestrate sorgt unternehmensweit für die KI-gestützte Prozessoptimierung.

Die von IS4IT Kritis konzipierten Lösungen können umgesetzt und als Managed Services gemeinsam mit renommierten Partnern betrieben werden, wobei IS4IT Kritis für den Kunden stets die Gesamtkoordination und -verantwortung übernimmt. IS4IT Kritis ist nach ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert und aktives Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen e.V. (BSKI), im Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) sowie in der Allianz für Cyber-Sicherheit. Die Unternehmensgruppe IS4IT, zu der die IS4IT KRITIS GmbH, die IS4IT GmbH, die IS4IT Schweiz AG und die IS4IT Cyber Security Austria GmbH gehören, betreut mit ihrer Zentrale in Oberhaching bei München sowie den Standorten Berlin, Eschborn, Leinfelden-Echterdingen, Nürnberg, Obrigheim, Schwaig, Wien und Zug Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.