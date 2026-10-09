IT-Transparenz neu gedacht

Die Docusnap GmbH hat ihre Cloud-Plattform Docusnap365 umfassend weiterentwickelt – mit einem innovativen Ansatz, der IT-Wissen im Unternehmen sichtbar und nutzbar macht. Die Plattform liefert den vollständigen Überblick über die eigene IT-Umgebung auf einer gemeinsamen Datenbasis: Inventarisierung, Asset-Management, Informationssicherheit und Compliance-Nachweise in einer Lösung.

Der Überblick über die eigene IT ist in vielen Unternehmen auf Tabellen, Netzwerkpläne, Wikis und einzelne Köpfe verteilt. Dokumentation veraltet, Zusammenhänge gehen verloren. Wer im Alltag, im Audit oder im Ernstfall eine belastbare Antwort braucht, muss erst suchen, zusammenführen und prüfen. Docusnap365 macht damit Schluss. Die Cloud-Plattform schafft volle Transparenz über die eigene IT-Umgebung, an einem Ort und jederzeit abrufbar.

Docusnap365 erfasst IT-Infrastrukturen automatisch und führt die Ergebnisse in einer gemeinsamen Datenbasis zusammen. Auf dieser Basis arbeiten alle Bereiche der Plattform: CMDB, IT-Dokumentation, IT-Asset-Management, ISMS, Schwachstellenmanagement und Audit & Compliance greifen auf dieselben Daten zu. Keine Insellösungen, keine Doppelpflege, kein veralteter Stand.

Was Docusnap365 von Einzellösungen unterscheidet: Wer ein Risiko bewertet, sieht die betroffenen Systeme. Wer einen Server prüft, findet Berechtigungen, offene Schwachstellen und den Garantiestatus am selben Ort. Und wer eine Frage hat, stellt sie dem integrierten KI-Assistenten in natürlicher Sprache. Welche Server laufen ohne Support? Wer hat Zugriff auf das Finanz-Laufwerk? Welche Systeme haben seit 30 Tagen kein Update? Der KI-Assistent beantwortet Fragen, legt Objekte an und ändert Einträge, direkt aus der gemeinsamen Datenbasis, mit KI-Modellen in der EU. Über eine MCP-Schnittstelle lassen sich sogar eigene KI-Werkzeuge anbinden. Das Bedienkonzept ist bewusst einfach gehalten, Auswertungen lassen sich unkompliziert und schnell erstellen.

Regulatorische Anforderungen wie NIS-2, ISO 27001 oder DORA verlangen nachweisbare IT-Sorgfalt. Docusnap365 liefert diese Nachweisbasis aus dem laufenden Betrieb: Die Regelwerke sind in der Plattform hinterlegt, Controls und Maßnahmen lassen sich mit Verantwortlichem und Frist versehen, ein Journal dokumentiert den Verlauf. Gelenkte SmartDocs führen Dokumente von Entwurf über Prüfung bis zur Freigabe, inklusive signiertem PDF-Export für den Auditor. Compliance entsteht somit als Ergebnis guter Dokumentation, nicht als zusätzliches Projekt.

„IT-Verantwortliche brauchen keine weitere Liste, sondern Transparenz“, sagt Peter Kurz, Geschäftsführer der Docusnap GmbH. „Mit Docusnap365 haben sie den vollständigen Überblick über ihre IT – im Alltag, im Audit und im Ernstfall.“

Verfügbarkeit und Editionen

Über 5.000 Unternehmen arbeiten bereits mit Docusnap, vom mittelständischen Systemhaus bis zum Konzern. Mit Docusnap365 als Cloud-Plattform (SaaS) und Docusnap 15 als On-Premises-Lösung bietet die Docusnap GmbH beide Betriebsmodelle an.

Docusnap365 ist ab sofort verfügbar und lässt sich 14 Tage kostenlos testen, mit vollem Funktionsumfang, ohne Kreditkarte und ohne automatische Verlängerung. Die Editionen Pro und Business starten bei 199 bzw. 699 Euro pro Monat (jährliche Abrechnung), Enterprise ist auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen unter www.docusnap.com/de/preise.

Docusnap ist die Plattform-Software für Transparenz in ihrer IT. Die Cloud-Plattform Docusnap365 vereint Inventarisierung, CMDB, IT-Dokumentation, Asset-Management, ISMS und Compliance auf einer gemeinsamen Datenbasis. Zusammen mit der On-Premises-Lösung Docusnap 15 ist die Software bei über 5.000 Unternehmen im Einsatz. Seit 2004 arbeiten Entwicklung, Vertrieb und Support am Standort Kiefersfelden. Das Unternehmen ist familiengeführt, ISO-27001-zertifiziert und betreibt seine Plattform DSGVO-konform in der EU. Made in Germany. Weitere Informationen unter https://www.docusnap.com/?utm_source=pressebox&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_docu_ds365-launch.