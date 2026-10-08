Italien kehrt zur Kernkraft zurück – Rückenwind für Uranproduzenten

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen jeweils einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 08.10.2026, 14:10 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Italien kehrt zur Kernkraft zurück: Ende September hat der Senat das Gesetz der Regierung Meloni endgültig gebilligt. Es genehmigt noch keinen Reaktorbau, sondern ermächtigt die Regierung, binnen zwölf Monaten die Regeln dafür festzulegen.

Im Mittelpunkt stehen kleine modulare Reaktoren (SMR). Nach Industrieplänen von Nuward (EDF) mit Edison, Ansaldo und Maire könnte der erste SMR in Italien um 2035 ans Netz gehen. Italien hatte nach Tschernobyl 1987 per Referendum den Ausstieg beschlossen und seine vier Kernkraftwerke bis 1990 stillgelegt.

Energiesicherheit treibt die Uran-Nachfrage

Die Sperrung der Straße von Hormus im Iran-Krieg hat gezeigt, wie verwundbar die Energieversorgung ist. Laut IEA dürften 2026 weltweit rund 80 Mrd. US-Dollar in die Kernkraft fließen.

Auf der Angebotsseite wird es eng: Branchenanalysen sehen den Uranmarkt 2026 bereits im leichten Defizit, für 2027 wird ein Fehlbetrag von rund 18 Prozent des Bedarfs erwartet. Denn die Entwicklung neuer Minen dauert typischerweise 15 bis 20 Jahre. In den USA, dem größten Kernkraftproduzenten, lieferten Reaktoren mit knapp 100 Gigawatt 2024 laut EIA rund 19 Prozent der Stromerzeugung.

Uranium Energy: Produktion zieht deutlich an

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – ist nach Unternehmensangaben schuldenfrei, verfügt über liquide Mittel von rund 753 Mio. US-Dollar und einen Uranbestand von 1,256 Mio. Pfund U?O?. Gefördert wird per In-situ-Laugung aus zwei US-Minen, Christensen Ranch und Burke Hollow.

Im vierten Geschäftsquartal (Mai bis Juli 2026) stieg die Produktion gegenüber dem Vorquartal um 157 Prozent auf 82.744 Pfund, die Gesamtkosten pro Pfund sanken um 33 Prozent. Mit Ludeman in Wyoming ist die dritte Mine im Bau. Über eine Tochter baut UEC zudem Raffination und Umwandlung auf. Weitere Projekte liegen in Kanada, in Paraguay besitzt UEC ein Titanprojekt.

IsoEnergy: Hochgradiges Uran im Athabascabecken

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – besitzt Uranprojekte in Kanada, den USA und Australien. Kernstück ist das Larocque-East-Projekt im Athabascabecken mit der Lagerstätte Hurricane: 48,6 Mio. Pfund U?O? mit 34,5 Prozent U?O? in der Kategorie „angezeigt“, nach Unternehmensangaben die höchstgradige angezeigte Uranressource der Welt. Die Aufbereitungsanlage McClean Lake liegt rund 40 Kilometer entfernt.

Die Sommerbohrungen 2026 trafen entlang des Hurricane South Trend die bislang stärkste Radioaktivität, mit Spitzenwerten von 43.160 cps über 0,5 Meter. Es handelt sich um Messungen mit dem Handspektrometer, nicht um chemische Analysen. Im August hat IsoEnergy mit DISA Technologies zudem die US-Uranplattform DISA Uranium Corporation gegründet, in die sie ihre Utah-Minen einbrachte; IsoEnergy hält rund 33 Prozent.

Fazit: Uranium Energy und IsoEnergy vor Meilensteinen

Italiens Rückkehr zur Kernkraft unterstreicht den globalen Trend, während das Uranangebot nur langsam wachsen kann. Uranium Energy baut die US-Produktion aus und bringt mit Ludeman die dritte Mine voran. IsoEnergy muss die starken Radioaktivitätswerte nun mit Laboranalysen bestätigen. Entscheidend bleiben Uranpreis, Genehmigungen und Umsetzung im Zeitplan.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik

Die Darstellung beruht auf Unternehmensmitteilungen und Pflichtveröffentlichungen bei der US-Börsenaufsicht SEC sowie auf Veröffentlichungen von World Nuclear News, IEA, EIA und weiteren öffentlich zugänglichen Quellen. Unternehmensquellen sind keine unabhängigen Quellen. Redaktionsstand: 07.10.2026.

World Nuclear News, Italiens Senat billigt Rückkehr zur Kernkraft: https://www.world-nuclear-news.org/articles/italys-senate-approves-a-return-to-nuclear-power

BusinessDay/AP, Italiens Parlament ebnet den Weg: https://www.businessday.co.za/world/2026-09-23-italys-parliament-paves-the-way-for-a-return-to-nuclear-energy/

NucNet, IEA World Energy Investment 2026: https://www.nucnet.org/news/nuclear-energy-making-strong-comeback-with-investment-holding-at-around-usd80-billion-in-2026-says-iea-5-4-2026

MINING.COM / The Northern Miner, Uranmarkt: https://www.mining.com/charts-uranium-miners-race-to-catch-surging-nuclear-demand/

EIA, Kernkraft weltweit und in den USA: https://www.eia.gov/todayinEnergy/detail.php?id=65904

Uranium Energy, Ergebnisse Geschäftsjahr 2026 (SEC): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001334933/000143774926031416/ex_1020503.htm

Uranium Energy, Projekte Paraguay: https://www.uraniumenergy.com/projects/paraguay

IsoEnergy, Sommerbohrungen Larocque East (08.09.2026): https://finviz.com/news/389304/isoenergy-completes-summer-drilling-at-larocque-east-intersecting-widespread-and-strongest-radioactivity-to-date-along-the-hurricane-south-trend

IsoEnergy, Gründung DISA Uranium Corporation (19.08.2026, SEC): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001997377/000127956926000812/ex991.htm

SRC, Unternehmensseite Uranium Energy: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/

SRC, Unternehmensseite IsoEnergy: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/

SRC, Uran-Report: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/

Quelle Titel Bild: Uranium Energy (Christensen Ranch)

Anzeige/Werbung, Auftrag und Vergütung

Anzeige/Werbung – Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag und im Namen von Uranium Energy Corp. und IsoEnergy Ltd. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen jeweils einen entgeltlichen IR-Beratervertrag; die Vergütung ist erfolgsunabhängig. Den Unternehmen wurde der Beitrag nicht zur Prüfung oder Freigabe zur Verfügung gestellt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Ersteller, Autorin und Verantwortlicher

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Autorin ist Ingrid Heinritzi, freie Journalistin. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG.

Interessenkonflikte und Positionen

Nach bestätigter Auskunft zum Stichtag der Veröffentlicht hält die Autorin keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Die Netto-Position der SRC swiss resource capital AG liegt je Emittent unter 0,5 % des Grundkapitals. Keiner der Emittenten ist mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Autorin, Mitarbeitende und verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG können künftig Positionen (Long/Short) in den besprochenen Emittenten eingehen oder auflösen. Neben den genannten IR-Beraterverträgen keine weitere Geschäfts- oder Finanzierungsbeziehungen.

Quellen, technische Angaben und Umfang der Prüfung

Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen, Projektseiten, Pflichtveröffentlichungen und weiteren öffentlich zugänglichen Originalquellen. Die SRC swiss resource capital AG hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die genannte Ressource der Lagerstätte Hurricane ist eine Mineralressource in der Kategorie „angezeigt“ (Indicated) und keine Mineralreserve. Die Radioaktivitätswerte der Sommerbohrungen beruhen auf Messungen mit einem Handspektrometer am Bohrkern; sie sind keine chemischen Analysen und können von späteren Laboranalysen der Urangehalte abweichen. Produktions- und Kostenangaben von Uranium Energy sind Unternehmensangaben. Technische Angaben können von einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft oder freigegeben worden sein, wurden von der SRC swiss resource capital AG aber nicht unabhängig verifiziert.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zum Bau von Reaktoren in Italien, zur Entwicklung des Uranmarkts, zum Bau der Ludeman-Mine und zum Aufbau von Raffinations- und Umwandlungskapazitäten. Sie beruhen auf Annahmen und Planungen und sind keine Garantie für die künftige Entwicklung; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind insbesondere Explorationsergebnisse, Geologie und Metallurgie, Genehmigungen und Umweltauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Betriebsrisiken, Partner- und Beteiligungsrisiken, Uranpreis, Wechselkurse sowie politische und rechtliche Risiken, einschließlich Änderungen der Energiepolitik. Aktien von Rohstoffunternehmen sind spekulativ; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Transparenz und Aktualität

Die Offenlegung orientiert sich, soweit einschlägig, an Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, § 85 WpHG sowie an Section 52(2) des Securities Act (British Columbia) und der BC Notice 51-703 der British Columbia Securities Commission. Redaktionsstand ist der 07.10.2026, die Erstveröffentlichung erfolgt am 09.10.2026. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

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