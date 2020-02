ITB Berlin 2020: Messehallen komplett ausgebucht und starke Nachfrage aus dem Nahen Osten

Neue Aussteller aus aller Welt – Große Präsenz arabischer Länder

– Zuwächse und Wartelisten im Segment Travel Technology – ITB Virtual Reality

Lab um fünfzig Prozent vergrößert – Neu: Home of Luxury im Marshall Haus

Starke Nachfrage: Die ITB Berlin ist mit 10.000 ausstellenden Organisationen und

Unternehmen aus über 180 Ländern auch in diesem Jahr wieder ausgebucht. “Unsere

voll belegten Messehallen zeigen deutlich: Auch in Zeiten, die von Flugscham,

Overtourism, Klimawandel und dem Corona-Virus gekennzeichnet sind, bleibt die

ITB Berlin der Mittelpunkt der Reisebranche mit internationaler Strahlkraft. Die

globale Reiseindustrie setzt auf eine starke Präsenz und den persönlichen

Austausch. Für uns gehören unternehmerischer Erfolg und verantwortungsvolles

Handeln unmittelbar zusammen. Deshalb haben wir die gesamte Ausgabe des ITB

Berlin Kongresses unter das Motto –Smart Tourism for Future– gestellt”,

kommentiert David Ruetz, Head of ITB Berlin und fügt hinzu: “Die aktuellen

Auswirkungen durch das Corona-Virus sind nach momentanem Stand sehr begrenzt.

Bislang haben zwei chinesische Aussteller ihre Teilnahme abgesagt. Ein Großteil

der chinesischen Messestände wird von Personal aus Europa oder Deutschland

besetzt, so dass diese nicht von Absagen betroffen sind. Insgesamt ist der

Anteil der Teilnehmer aus der Volksrepublik China gering. Die Sicherheit unserer

Besucher und Aussteller hat für uns höchste Priorität. Wir stehen in laufendem

Kontakt mit Gesundheitsbehörden und werden alle empfohlenen Maßnahmen treffen,

sofern es notwendig ist.”

Davon abgesehen ergreift die ITB Berlin bereits pro-aktive Maßnahmen. So steht

auf dem Gelände englischsprachiges bzw. zusätzliches medizinisches Fachpersonal

und Notfallkräfte bereit und die Sanitäreinrichtungen werden in höherer Frequenz

gereinigt und desinfiziert.

Oman, das Partnerland der ITB Berlin, steht im Mittelpunkt

Im Rampenlicht der weltweit größten Reisemesse vom 4. bis 8. März 2020 steht das

offizielle Partnerland Oman. Bei der Eröffnungsfeier am Vorabend der ITB Berlin

wird das Sultanat das Publikum mitnehmen auf eine Reise durch die Vielfalt

seiner über 5.000-jährigen Geschichte. Als Partnerland nutzt Oman seine zentrale

Partnerlandrolle und ist erstmals in zwei Hallen und im Eingang Süd präsent.

Sowohl in Halle 2.2 als auch ganz neu in Halle 4.1 lernen Besucher Land, Leute

und die Kultur sowie die zahlreichen nachhaltigen Tourismusinitiativen des Omans

kennen.

Großes Interesse aus arabischen Ländern sowie Afrika und Indien

Als aufstrebende, touristische Destinationen zeigen auch die anderen arabischen

Länder eine starke Präsenz. Groß vertreten in Halle 2.2 sind sämtliche Emirate.

Beeindruckend feiert Saudi Arabien seine Premiere als neuer Aussteller mit einem

450 Quadratmeter großen, zweistöckigen Pavillon im Freigelände zwischen Halle

2.2. und CityCube. Vom massiven Besucherrückgang erholt, meldet sich Ägypten mit

vielen Hotels und Resorts in Halle 4.2 zurück auf der touristischen Landkarte.

Gleichfalls demonstriert Marokko (Halle 21) mit 25 Prozent mehr Ausstellerfläche

die Wichtigkeit des Wirtschaftsfaktors Tourismus.

Schon frühzeitig waren die Afrika-Hallen 20 und 21 ausgebucht. Eine ganze Reihe

Aussteller haben ihre Standflächen vergrößert, darunter Namibia mit mehr als

einem Drittel sowie Togo, Sierra Leone und Mali. Sambia ist von Halle 20 in die

Halle 21 umgezogen. Ebenfalls komplett belegt ist die Fläche der Indien-Halle

5.2b. Goa und Rajasthan haben ihren Messe-Auftritt vergrößert. Als neuer

Aussteller präsentiert das erste private Museum für moderne und zeitgenössische

Kunst in Indien, das Kiran Nadar Museum of Art, seine Schätze. Mehr Raum für

Informationen bieten die Malediven in der Nachbarhalle 5.2a auf ihrer um 25

Prozent vergrößerten Standfläche. Viel Neues gibt es in der Asien-Halle 26.

Unter ihrem Dach finden Besucher erstmals Pakistan und Bangladesch. Als Newcomer

präsentieren sich The Standard Hotels (USA) mit ihren Boutique Hotels in

Thailand. Neue Individualaussteller aus Thailand sind außerdem The Treasury

Department und Elephant Hills. Thailands erster Luxus-Zelt-Duschungelcamp

arbeitet unter anderem mit “Elephant Welfare” zusammen.

Eine Zunahme an Ausstellern verzeichnen ebenfalls die Amerika/Karibik Hallen 22

und 23. Bolivien ist nach einer zweijährigen Pause wieder zurück. Drei

Bundesstaaten von Brasilien präsentieren erstmals als Individualaussteller ihre

Produkte. Cusco, die Stadt in den peruanischen Anden, tritt mit einem eigenen

Stand auf. Und in Halle 22 feiert der mexikanische Bundesstaat Quintana Roo sein

Debüt auf der ITB Berlin.

Wie im vergangenen Jahr hat Israel auch 2020 wieder zwei Drittel der Halle 7.2.

belegt.

Europa: neue Aussteller, etliche Wiederkehrer und vergrößerte Standflächen

Insgesamt verzeichnen die Europa-Hallen eine stabile Buchungslage. Russland ist

wieder in Halle 3.1 stark vertreten. Darüber hinaus tritt die russische

Hauptstadt Moskau sowie auch St. Petersburg in Halle 4.1 an einem gemeinsamen

Stand auf.

Obwohl die Türkei (Halle 3.2) ihren Stand verkleinert hat, ist sie immer noch

größter Aussteller auf der ITB Berlin. Izmir ist erstmals Individualaussteller

und hat sogar seine Standfläche verdoppelt. Newcomer sind MC Touristik, Otium

Hotels und Armas Hotels. Neuer Aussteller ist zudem die Ukraine. Stark vertreten

ist wie jedes Jahr Italien in Halle 1.2. Auf dem vergrößerten ENIT-Stand

präsentieren so viele italienische Regionen ihre touristischen Produkte wie noch

nie. Spanien bleibt stabil, unteranderem mit neuen Ausstellern wie dem

Eisenbahnunternehmen Renfe, der Fluggesellschaft Air Europa und dem

Motorhome-Vermieter Compostela Camper (Halle 2.1). Gleich zwei Wiederkehrer gibt

es in Halle 10.2: Wallonie und Visit Brussels sind nach mehreren Jahren

Abwesenheit zurück. Neuer Aussteller ist Regio Hotel Holland.

Moldawien ist von Halle 3.1 in Halle 7.2b umgezogen, wo auch Karpaten Turism

dieses Jahr als Hauptaussteller auftritt Die Slowakei, früher Halle 7.2b, hat in

Halle 1.1 einen neuen Standort gefunden. Ungarn, ebenfalls in Halle 1.1,

vergrößert seinen Stand um 30 Prozent. Auch die Zahl der Aussteller aus Portugal

ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.

Trotz Brexit: Die Reiselust der Briten ist weiterhin ungebrochen und

Großbritannien ist nach wie vor ein beliebtes Urlaubsziel. Das zeigt die

unverändert große Standfläche von Visit Britain in Halle 18. Zudem buchte die

Britische Zentrale für Fremdenverkehr bereits jetzt ihre Anwesenheit auf der ITB

Berlin auch für die nächsten Jahre. Visit Wales ist sogar als Hauptaussteller

zurück. Ebenfalls in Halle 18 präsentiert Finnland sein Projekt Sustainable

Travel Finland. Ziel ist es, bis 2025 die erste nachhaltigste Reisedestination

zu sein. Die Ergebnisse der sieben Pilotdestinationen werden während der Messe

bekannt gegeben.

In der Deutschland-Halle 11.2 hat Sachsen seine Präsenz vergrößert. Das

Partnerland der ITB Berlin 2021 wird mit einem Bulli-Camper sowohl die

Fachbesucher als auch das Privatpublikum begeistern. Am Stand von Thüringen

entfaltet sich eine bunte Blütenpracht. Dort wirbt das Bundesland für die BUGA

2021 mit einer aufwendigen Blumendekoration. Alles über das große Jubiläumsjahr

zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens erfahren die Besucher in Halle 8.2 am

Stand der Region Bonn, dem Geburtsort des großen Komponisten.

Neu: hub27 komplett ausgebucht

Infolge der Sanierung des Funkturminnenrings ist ein Großteil der Aussteller aus

den Hallen 12 bis 17 in die neue Halle hub27 umgezogen. Die moderne, 10.000

Quadratmeter große Halle direkt am Eingang Süd verfügt über direkte Zugänge zu

den Hallen 1 und 25 und ist restlos ausgebucht. In diesem neuen Umfeld

präsentieren sich Berlin-Brandenburg, Polen, Armenien, Bulgarien, Frankreich,

Georgien, Slowenien, die Schweiz und Österreich, die Deutsche Zentrale für

Tourismus und die Deutsche Bahn sowie der Tirana International Airport, der

einzige internationale Flughafen Albaniens. Ebenfalls neu ist der ITB Global

Stand. In der “ITB Travelbox” erhalten die Besucher mit Hilfe von Virtual

Reality Einblicke in die internationalen Messe-Ausgaben der ITB – die ITB Asia,

ITB China und ITB India.

Wer einen Job in der Reisebranche sucht, darf einen Besuch im Career Center

(Halle 11.1) nicht verpassen. Dieses Jahr ist die Halle von Mittwoch bis

einschließlich Samstag geöffnet. Die Plattform für Studierende, Absolventen und

Young Professionals ist in diesem Jahr noch umfangreicher. Neuaussteller mit

eigener Fläche sind die Fachhochschule des Mittelstandes (FHM), die Katholische

Universität Eichstätt-Ingolstadt (TOPAS e.V.), die South-Eastern Finland

University of Applied Sciences, der Kreuzfahrtspezialist Costa Crociere und

Novum Hospitality. Adina Apartment Hotels und Accor Hotels Deutschland wechseln

von einem Counter zu einer eigenen Fläche im Career Center. Informationen aus

erster Hand liefert auch das Bühnenprogramm. Unter anderem spricht Jasmin

Taylor, früher CEO JT Touristik, im CEO-Interview über Erfolg und Scheitern in

der Tourismusbranche.

Außerdem sind die PR-Agenturen von Halle 5.3 und die ITB Blogger Base vom

Marshall Haus in die neue Multifunktionshalle gezogen. Dort befindet sich auch

das Media Hub mit Journalistenarbeitsplätzen und einem Pressekonferenzraum.

Neue Veranstalter und erfolgreiche Premiere für Home of Luxury

In Halle 25 sind neben den festen Größen Studiosus, Ikarus und Gebeco, die ihren

Fokus vor allem auf nachhaltige Reisen setzen, eine beachtliche Anzahl

internationaler Reise- und Kreuzfahrtveranstalter neu auf der ITB Berlin. Zum

ersten Mal präsentieren die Vinoran Group, A.T.R. Touristik Service sowie die

Kreuzfahrtenveranstalter Select Voyages und Russian River Cruises ihre

Neuheiten.

Eine gelungene Premiere feiert das Home of Luxury by ITB im Marshall Haus. Der

neue Hotspot für Einkäufer und Hoteliers im Luxusreisesegment ist komplett

ausgebucht. Dass in dem boomenden Markt Bewegung ist, zeigt die Tatsache, dass

die Aussteller aus Europa, Südamerika und Asien zu 95 Prozent Newcomer auf der

ITB Berlin sind.

Volle Hallen bei Adventure Travel, LGBT+, Medizin- und Kultur Tourismus

Die Halle 4.1 boomt. Über 120 Aussteller aus 34 Ländern aus den Segmenten

Adventure Travel and Responsible Tourism, Youth Travel und Technology, Tours &

Activities (TTA) präsentieren sich mit einem vielfältigen Angebot. Herausragend

ist dabei die zunehmende Bedeutung des Marktes für ökologisch, ökonomisch und

sozial verantwortlichen Tourismus sowie das Wachstum im Abenteuer- und

Jugendreisebereich.( Nach dem erfolgreichen Auftakt 2019 erhält das Segment TTA

zusätzlichen Raum für neue Aussteller, wie EcoTours, Florencetown,

Globaltickets, iVenturecard, Liftopia, tripmax und Vipper. Für Aufmerksamkeit

sorgen wird der neue Stand der Klimabewegung “Fridays for Future”. Er befindet

sich in direkter Nachbarschaft zum ebenfalls neuen CSR-Stand mit begrünten

Wänden à la vertikalem Garten und Instagram-Wall. Erstmalig vertreten in Halle

4.1 sind auch Palau, die Inselgruppe in der Südsee, und Oman, das Partnerland

der ITB Berlin. Auf den zwei Bühnen dreht sich das Programm an allen fünf

Messetagen rund um das Thema Abenteuerreisen und verantwortlichen Tourismus.

Kulturhighlights kompakt erleben die Besucher auch in diesem Jahr wieder in der

Culture Lounge – jetzt in Halle 6.2b. Organisiert durch Projekt 2508 stellen

etwa 60 Aussteller, darunter Museen, Schlösser, Festivals und Kulturprojekte aus

rund zehn Ländern, ihre aktuellen Programme vor.

Das größte internationale Angebot an Urlaubsmöglichkeiten im Segment LGBT+

Travel weltweit auf einer Messe finden Besucher im schwul-lesbischen Travel

Pavillon (Halle 21b) der ITB Berlin. Neue Aussteller sind zum Beispiel die

Italienische Zentrale für Tourismus ENIT und Portugal. Eine Zunahme

internationaler Unternehmen verbucht ebenfalls der Bereich Medical Tourism. Neue

Aussteller in Halle 21.b sind Malaysia, Jordanien, CASSADA und COMFORT

Gesundheitstechnik. Parallel dazu findet vom 6. bis 8 März in der Presentation

Area die ITB Medical Conference statt. Medical Partner der ITB ist HTI (Health

Tourism Industry Conference).

Großes Wachstum: Travel Technology und Virtual Reality

Die eTravel World ist komplett ausgebucht und es gibt erneut Wartelisten.. In

den eTravel World-Hallen 6.1, 7.1b und 7.1c sowie 5.1, 8.1 und 10.1 decken

internationale Anbieter die gesamte Bandbreite der Techniklösungen der Branche

ab: von Reservierungssystemen über Globale Distributions-Systeme bis hin zu

Zahlungsmodulen und Reisebüro-Software. Neue Aussteller sind unter anderem

Airbnb oder die Online-Hotelbuchungsplattform Agoda aus Singapur. Im eTravel Lab

und auf der eTravel Stage informieren Experten aus Technologie, IT und Touristik

über Künstliche Intelligenz, Digitale Ethik und Open Data. Einen wichtigen

Meilenstein, wie mit Blockchain-Technologie Distributions- und Provisionsmodelle

in Zukunft komplett neu funktionieren können, stellt Maksim Izmaylov, CEO &

Founder, Winding Tree exklusiv am 6. März (11.30 Uhr) auf der eTravel Stage vor.

Das im letzten Jahr gestartete ITB Virtual Reality Lab schreibt seine

Erfolgsgeschichte mit 50 Prozent mehr Ausstellungsfläche in Halle 10.2 weiter

fort. Zu den Ausstellern zählen eine ganze Reihe internationaler Player wie Jump

To (Australien), Niantic (USA), SmartGuide (Tschechische Republik), Aeronike

(Italien) und Google Street View + VR (Südafrika). Aus Deutschland erstmals auf

der ITB Berlin sind 360-up, Sensape sowie Virtual Reality Berlin Brandenburg mit

fünf weiteren Mitausstellern. Zudem erhalten Destination Marketeers und Anbieter

von Touren und Programmen in etwa einem Dutzend Vorträgen Tipps und neue Ideen

für den Einsatz von Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR).

Kostenloses WLAN und Neuerungen bei der ITB Berlin App

Allen Teilnehmern steht an allen Tagen ein kostenfreies WLAN sponsored by

Slovenia zur Verfügung. Einfach ohne Passwort einloggen unter ifeelsLOVEnia@ITB

und mit der E-Mail-Adresse registrieren. Bequemes Login erlaubt auch die ITB

App, gesponsort von der Oman Aviation Group, durch Ticketscan über Barcode zum

Anmelden in der App. Sämtliche Aussteller, Hallenpläne sowie Events inklusive

dem ITB Berlin Kongress sind hinterlegt und erleichtern die Orientierung. Neu

ist die Chatmöglichkeit mit anderen Usern, sei es für Terminvereinbarungen oder

Kontaktvorschläge zu anderen Usern bei gemeinsamen Interessen. Regelmäßige

Updates bringen die Nutzer während der Messe immer auf den neuesten Stand. Die

ITB App für iPhone, Android-Smartphone und Tablet steht kostenfrei zum Download

und zum Update in Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2020 findet von Mittwoch bis Sonntag, 4. bis 8. März, statt. Von

Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB

Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2019 stellten rund

10.000 Aussteller aus 181 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund

160.000 Besuchern, darunter 113.500 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft

der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 4. bis 7. März 2020. Er ist

weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin

Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind

zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media

Newsroom.

Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei. Werden Sie Fan der ITB Berlin

auf www.facebook.de/ITBBerlin. Folgen Sie der ITB Berlin auf

www.twitter.com/ITB_Berlin. Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media

Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de.

Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de im Bereich Presse

/ Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Service und abonnieren Sie dort

die RSS-Feeds.

Pressekontakt:

ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:

Julia Sonnemann

PR Manager

T: +49 30 3038-2269

julia.sonnemann@messe-berlin.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4518215

OTS: Messe Berlin GmbH

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell