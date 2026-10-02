ITZBund erneut mit Preisen ausgezeichnet

Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) ist im September zweifach prämiert worden. Mit seinem Produkt „LISSA“ hat es den ersten Preis der Jury beim eGovernment-Wettbewerb gewonnen. Bei den eGovernment Readers Choice Awards erhielt das ITZBund eine Auszeichnung in Platin.

Das Produkt LISSA (Lieferkette ITZBund für Sichere Software) hat den ersten Platz in der Kategorie „Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen“ beim Jurypreis des diesjährigen eGovernment-Wettbewerbs erreicht. LISSA bietet eine automatisierte und sichere Softwarelieferkette für die Bundesverwaltung, indem sie Open Source, standardisierte CI-Pipelines und behördliche Governance kombiniert.

Den ersten Preis der Jury nahm das Team des ITZBund auf dem Ministerialkongress am 3. September 2026 entgegen. Schon mehrfach konnte das ITZBund mit verschiedenen Produkten und Angeboten eine hohe Platzierung beim jährlichen eGovernment-Wettbewerb erreichen. Ausrichter dieses Wettbewerbs sind die Unternehmen BearingPoint und Cisco.

Platin beim eGovernment Award

Bei den eGovernment Readers Choice Awards 2026 hat das ITZBund in der Kategorie „IT-Dienstleister und Rechenzentren“ eine Auszeichnung in Platin erhalten. Der Preis wurde am 24. September bei einer Gala-Veranstaltung in Berlin verliehen. Die eGovernment Readers Choice Awards werden alljährlich von der Vogel Communications Group vergeben. Das ITZBund wurde auch bei diesem Wettbewerb in den Vorjahren mehrfach prämiert.

Dr. Alfred Kranstedt, Direktor des ITZBund, erklärt: „Wir sind stolz darauf, in Wettbewerben immer wieder Fachjurys und auch das Publikum von unseren Leistungen in ganz unterschiedlichen Bereichen überzeugen zu können. Dies ist nicht zuletzt eine wichtige Anerkennung für das Engagement unserer Beschäftigten.“

Das ITZBund ist der IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Für das ITZBund sind derzeit ca. 4.600 Beschäftigte an deutschlandweit zwölf Standorten tätig. Hauptsitz ist Bonn. Das ITZBund bietet seinen Kundenbehörden aus der Bundesverwaltung ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen. Diese reichen von der Konzeption, Beratung und Anforderungsanalyse über die Entwicklung bis hin zum Betrieb von IT-Lösungen. Von den Leistungen des ITZBund profitieren sowohl die Wirtschaft und Verwaltung als auch Bürgerinnen und Bürger. Weitere Informationen unter www.itzbund.de