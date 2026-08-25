J2 Metals entnimmt Proben mit bis zu 1.030 g/t Silber bei Sierra Plata, identifiziert sieben Erzgänge und verzeichnet Fortschritte in Richtung Schürfgrabungen und Bohrungen

J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO) (OTCQB: JTWOF) (FWB: OO1) („J2“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich der Explorationsarbeiten auf seinem Silber-Gold-Antimon-Projekt Sierra Plata („Sierra Plata“ oder das „Projekt“) im Distrikt Taxco im mexikanischen Bundesstaat Guerrero bereitzustellen. Seit dem Beginn der Feldarbeiten Ende Mai 2026 haben die Teams des Unternehmens auf etwa der Hälfte des Projektgebiets systematische geologische Kartierungen, Prospektionen und Gesteinsprobenahmen durchgeführt, wobei sieben Erzgänge identifiziert, 20 historische Grubenbaue lokalisiert und mehrere hochgradige Silber-Analysenergebnisse erzielt wurden, die als Grundlage für ein erstes Schürfgrabungsprogramm dienen werden.

Höhepunkte

Die besten Ergebnisse der 186 bis dato entnommenen Kartierungsgesteinsproben beinhalten 1.030 g/t Ag (Haldenprobe, El Sabino), 941 g/t Ag auf 0,7 m mit 1,9 % Pb und 4,3 % Zn (Schlitzprobe entlang des Erzgangtrends El Sabino), 811 g/t Ag auf 1,4 m (Schlitzprobe, El Sabino) und 788 g/t Ag mit 1,05 g/t Au (Schlitzprobe, El Salto).

Bis dato wurden sieben Erzgänge identifiziert, einschließlich des Erzgangs San Miguel. Die Probenahmen haben die Erzgänge El Salto und El Sabino als neue vorrangige Gebiete für Folgearbeiten hervorgehoben.

Etwa 50 % des Projektgebiets von Sierra Plata sind nun hinsichtlich Geologie, Alteration und Struktur kartiert. Eine Silbermineralisierung ist bevorzugt dort ausgebildet, wo die Erzgänge in Tuff und Kalkstein verlaufen.

Bis dato wurden 20 historische Grubenbaue lokalisiert, einschließlich der Mine El Sabino mit über 30 m an Untertage-Erschließungen auf zwei Sohlen.

Über die Erzgänge El Sabino, San Miguel, El Salto und El Resumidero wird zurzeit ein Schürfgrabungsprogramm konzipiert, wobei alle 25 bis 30 m entlang des Streichens Schürfgräben geplant sind. Die Genehmigung von Bohrungen schreitet parallel dazu voran.

Die Bohrgenehmigungen sind in Arbeit, um wichtige Ziele im Rahmen eines ersten Diamantbohrprogramms erproben zu können.

„Die ersten zwei Monate der systematischen Arbeiten bei Sierra Plata haben unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Thomas Lamb, CEO von J2. „Wir sehen hohe Silbergehalte nicht nur in den historischen Minen, die uns ursprünglich in diesen Distrikt gelockt haben, sondern auch in neu erkannten Strukturen wie den Erzgängen El Salto und El Sabino. Da noch die Hälfte des Konzessionsgebiets kartiert werden muss, bereits sieben Erzgänge definiert und 20 historische Grubenbaue lokalisiert wurden, bewegen wir uns rasch darauf zu, Schürfgräben bei den wichtigsten Zielen anzulegen und uns die Genehmigung für ein erstes Bohrprogramm zu sichern. Die bisherigen Arbeiten unseres technischen Teams unter der Leitung von Carlos Cham in Mexiko waren hervorragend und wir sind begeistert von den Ergebnissen und Entdeckungen, die erzielt werden.“

Gesteinsprobenahmeprogramm

Insgesamt wurden 186 Gesteinsproben (Schlitz-, Splitter-, Halden- und Floatproben) von Erzgängen, mineralisierten Strukturen und historischen Grubenbauen im gesamten Projektgebiet entnommen, wobei für alle Proben Analyseergebnisse vorliegen.

Neben Silber enthalten mehrere der besten Proben bedeutende Basismetall- und Antimongehalte, einschließlich 4,3 % Zink und 1,9 % Blei in Probe 798670, 2,1 % Zink in Probe 798548 (mit 0,27 % Antimon) sowie Goldwerte von bis zu 3,34 g/t (Probe 798568, El Salto).

Geologische Kartierungen

Etwas mehr als 50 % des Projektgebiets wurden inzwischen kartiert, wobei vier primäre Gesteinstypen beschrieben wurden: Kalkstein, Schwarzschiefer, andesitischer Tuff und ein polymiktisches Konglomerat. Bisherige Kartierungen weisen darauf hin, dass Erzgänge bessere Silberanalysen liefern, wenn sie in Tuff oder Kalkstein enthalten sind, während die Mineralisierung im Schwarzschiefer weniger gut ausgebildet ist. Die Alteration ist vorwiegend argillisch, wobei sich in der Nähe von Strukturen eine Verkieselung entwickelt hat und auch in geringerem Maße eine fortgeschrittene argillische Alteration beobachtet wurde.

Erzgänge und historische Grubenbaue

Bis dato wurden sieben Erzgänge identifiziert: San Miguel, El Trébol, El Salto, El Sabino, El Sabino Sur, El Resumidero und der Abzweig des Erzgangs El Sabino Sur. Davon haben die Erzgänge San Miguel, El Sabino, El Salto und El Resumidero bis dato die besten Ergebnisse geliefert. Weitere Probenahmen an den übrigen Erzgängen sind entlang unterschiedlicher Abschnitte ihrer Streichlänge geplant. Das Unternehmen hat auf dem Projekt auch 20 historische Grubenbaue oder Schürfstellen/Stollen lokalisiert, einschließlich der Mine El Sabino (über 30 m Erschließung auf zwei Sohlen), der Mine El Salto (15 m Erschließung plus einen Schacht), der Minen San Miguel und La Noria sowie zahlreicher Schürfstellen und Schächte. Diese alten Grubenbaue bieten einen direkten Zugang zu den mineralisierten Strukturen für Probenahmen und bestätigen das Ausmaß der historischen Bergbauaktivitäten im gesamten Distrikt.

Eine Karte der aktuellen Geologie, Erzgangverläufe und historischen Grubenbaue ist unten in Abbildung 1 dargestellt.

Nächste Schritte: Schürfgrabungen und Bohrgenehmigungen

Nun, da die ersten Probenergebnisse vorliegen, liegt die Priorität des Unternehmens auf einem ersten Schürfgrabungsprogramm, dessen Schwerpunkt auf den Erzgängen El Sabino, San Miguel, El Salto und El Resumidero liegt, während die Kartierungen und Gesteinsprobenahmen im restlichen Projektgebiet fortgesetzt werden. Schürfgräben sind je nach Gelände in Abständen von 25 bis 30 m entlang des Streichens geplant, wobei die Standorte durch dreidimensionale Projektionen der bekannten Erzgänge gesteuert werden, die in der Leapfrog-Software aus den an jedem Erzgang erfassten Strukturmessungen erstellt wurden.

Parallel dazu treibt das Unternehmen den Antrag auf die Bohrgenehmigung für das Projekt voran. Die unterstützenden Unterlagen wurden zusammengestellt und der erforderliche behördliche Bericht ist in Vorbereitung, während die Einbindung der Gemeinde hinsichtlich des Zugangs zu den Bohrstandorten im Gange ist. Mögliche Bohrstandorte werden anhand der Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen und vorläufiger Daten der Drohnen-Magnetfeldvermessung definiert, die zu etwa 50 % abgeschlossen ist.

Qualifizierte Person

Der in dieser Pressemitteilung enthaltene technische Inhalt wurde von Graham Giles, P.Geo., technischer Berater von J2 und qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Probenahmeverfahren und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Proben wurden zur Aufbereitung und Analyse an ALS in Zacatecas, Mexiko, übermittelt. Die Proben wurden nach dem PREP-31Y-Verfahren von ALS aufbereitet, das das Zerkleinern auf eine Korngröße von 70 % unter 2 mm, die Entnahme einer 250-g-Probe mittels Rotationsteiler und die Pulverisierung auf eine Korngröße von 85 % unter 75 Mikrometer umfasst. Gold wurde mittels Brandprobe mit AES-Abschluss (Au-ICP21) analysiert, Silber mittels Ag-OG62 und die Multielement-Geochemie mittels ME-ICP61a.

Über das Projekt Sierra Plata

Das Projekt Sierra Plata ist ein 2.203 ha großes Silber-, Gold- und Antimonexplorationsprojekt in Zacualpan, einem der historisch bedeutsamsten epithermalen Bergbaugebiete Mexikos. Es umfasst fünf hochgradige, vormals produzierende Minen, die entlang regional ausgedehnter, strukturell kontrollierter Erzgangkorridore liegen. Jüngste Probenahmen aus Halden bei Sierra Plata ergaben Gehalte von bis zu 3.932 g/t AgÄq. Die Mineralisierung ist in quarzdominierten Erzgangsystemen enthalten, die feinkörnigen Sulfide mit damit einhergehendem Gold und Antimon enthalten, was auf ein niedrig- bis intermediär-sulfidiertes epithermales System mit ausgeprägter vertikaler Metallzonierung hinweist. Die an der Oberfläche beobachteten Alterationsparagenesen, Erzgangstrukturen und Metallassoziationen stimmen mit einem oberflächennahen Ausbiss des epithermalen Systems überein, wobei der historische Abbau weitestgehend auf oberflächennahe Sohlen beschränkt war. Das Unternehmen geht davon aus, eine große Anzahl vorrangiger Ziele für Bohrbewertungen identifizieren zu können.

Gewährung von Aktienoptionen und Restricted Share Units

Das Unternehmen gibt außerdem die Gewährung von insgesamt 1.775.000 Aktienoptionen und 900.000 Restricted Share Units („RSUs“) an Direktoren, Officers und Berater des Unternehmens gemäß den Bestimmungen des neuen Omnibus-Incentive-Plans des Unternehmens bekannt, der vom Board of Directors am 22. August 2026 genehmigt wurde (der „Omnibus-Plan“). Die Optionen können über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 0,15 CAD pro Aktie ausgeübt werden und werden zu einem Drittel am Tag der Gewährung, zu einem Drittel sechs Monate nach dem Tag der Gewährung und zu einem Drittel zwölf Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar. Die RSUs werden jeweils zu einem Drittel am ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Gewährungsdatums unverfallbar. Der Omnibus-Plan und die hierin beschriebenen Gewährungen unterliegen weiterhin der Einhaltung aller anwendbaren Anforderungen der TSX Venture Exchange durch das Unternehmen.

Über J2 Metals Inc.

J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO | OTCQB: JTWOF | FWB: OO10) ist ein Multi-Rohstoff-Explorationsunternehmen, das Silber-, Gold- und Antimonprojekte mit historischer Produktion oder bedeutsamen Bohrergebnissen in etablierten Bergbaugebieten in Mexiko, Québec und Alaska vorantreibt. Bei Sierra Plata in Zacualpan, Mexiko, einem der historisch produktivsten epithermalen Distrikte des Landes, ergaben die jüngsten Probenahmen auf den Halden Gehalte von bis zu 3.932 g/t AgÄq in fünf vormals produzierenden Silber-Gold-Minen. Die aktiven geologischen Kartierungen und das Bohrgenehmigungsverfahren sind im Gange. Auf dem Projekt Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec wurden bei einer kürzlich abgeschlossenen, 41 km umfassenden OreVision™ IP-Vermessung vielversprechende Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalien identifiziert, die mit zuvor identifizierten EM-Zielen übereinstimmen, was ein geplantes Phase-II-Bohrprogramm von bis zu 5.000 m auf einem weitestgehend unerprobten, 7 km umfassenden leitfähigen Horizont unterstützt.

Auf dem Projekt Napoleon im Distrikt Fortymile in Alaska, einem bedeutenden Seifenbergbaurevier mit bis zu 1 Million oz an historischer Goldproduktion, ergaben Gesteinssplitterproben bis zu 596 g/t Gold, wobei historische Bohrungen von Teck und Kennecott Abschnitte von 8,9 g/t Gold auf 3 m und 0,9 g/t Gold auf 79 m meldeten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Lamb

CEO und Direktor

J2 Metals Inc.

E-Mail: info@j2metals.ca

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