Jahresabschluss 2020: MHP kommt hervorragend durchs Krisenjahr

In dem von der Corona-Pandemie bestimmten Jahr 2020 hat die MHP Unternehmensgruppe einen konsolidierten Umsatz von 502 Millionen Euro (IFRS) erzielt. Damit konnte die Porsche-Tochter das Niveau des Vorjahrs halten. Angesichts der massiven und globalen wirtschaftlichen Verwerfungen ist diese Stabilität ein außerordentlich gutes Ergebnis. Dabei machte das Geschäft mit Unternehmen aus den Bereichen Mobility und Manufacturing erneut den Großteil des Umsatzes aus. Auch die Anzahl der Mitarbeiter*innen blieb stabil. Ende 2020 beschäftigte MHP 2.891 Mitarbeiter*innen an 20 Standorten weltweit.

Teamspirit als entscheidender Erfolgsfaktor

„Ich bin sehr zufrieden damit, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind“, sagt Marc Zimmermann, kaufmännischer Geschäftsführer bei MHP. „Dafür haben wir eine Menge getan und uns in den zurückliegenden Jahren gut auf eine mögliche Krise vorbereitet – wobei wir verschiedene Szenarien antizipiert haben. Der entscheidende Faktor war aus meiner Sicht aber letztendlich, dass wir alle als One Team zusammengestanden haben – unsere Mitarbeiter*innen und unsere Kunden. Dafür sind wir ihnen enorm dankbar.“

So konnte MHP als Team sehr schnell ein wirksames Krisenmanagement aufsetzen und die Arbeit in kürzester Zeit auf einen Remote-Modus umstellen. 98 Prozent aller Projekte wurden zu Spitzenzeiten aus der Distanz weiterverfolgt. Zudem wurde das Krisenmanagement von einer umfassenden Kommunikation begleitet, die für Transparenz sorgte und gleichzeitig den Zusammenhalt stärkte.

Wachstum im Geschäftsjahr 2021

Marc Zimmermann: „In diesem Jahr feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum. Da freut es uns sehr, dass die Signale wieder klar in Richtung Wachstum weisen. Die Zahlen für das erste Quartal sind äußerst positiv. Und wir haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, um weiterhin die für 2025 avisierten Targets zu erreichen. Außerdem wollen wir wieder eine größere Zahl an Mitarbeiter*innen für uns gewinnen. Dabei profitieren wir davon, dass wir auch im Krisenjahr als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wurden, der Sicherheit und Stabilität mit Innovation und Dynamik verbindet. Insgesamt sind wir also sehr zuversichtlich.“

Pressekontakt:

MHP Management- und IT-Beratung GmbH

Daniela Wollmann Head of Communication

E-Mail: PublicRelations@mhp.com

Original-Content von: MHP Management- und IT-Beratung, übermittelt durch news aktuell