Jetzt noch kostenlos anmelden: Aufstiegskongress ONLINE ONLY

Beim Aufstiegskongress informieren sich jedes Jahr aufs Neue Mitglieder der Fitness- und Gesundheitsbranche über Trends, Entwicklungen, aktuellste Forschungsergebnisse und Konzepte aus der Praxis für die Praxis. Der Kongress, der von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), der BSA-Akademie und der BSA-Zert veranstaltet wird, findet erstmals als Online-Veranstaltung statt. Alle Vortragsinhalte, Fach-Foren sowie Intensivseminare werden digital und kostenfrei verfügbar sein.

Die Vorträge des diesjährigen Aufstiegskongresses stehen unter dem Motto: “time for action – Perspektiven schaffen und sichern. Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung”.

Eine Branche, die mithilfe der Digitalisierung immer effizienter wird, im Kern aber ein echtes “People Business” ist, sieht – auch ausgelöst durch die Corona-Krise – neuen Entwicklungen entgegen. Nach einer so einschneidenden Erfahrung mit dieser Krankheit, deren Ausbreitung zu Kontaktverboten, Studioschließungen, Kurzarbeit und Existenzängsten führte, besinnen sich viele Menschen mehr denn je auf “wahre” Werte wie die eigene Gesundheit! Und das umfassender und nachhaltiger als je zuvor.

Dieser Wertewandel in der Bevölkerung ist eine Chance. Körperliche Fitness und Leistungsfähigkeit, Reduktion von Risikofaktoren, Stärkung des Immunsystems, Erhöhung der Resilienz, Reduktion von Stress – all das gewinnt an Bedeutung, sowohl individuell als auch kollektiv. Betreiber von Fitness- und Gesundheitsanlagen müssen zur Befriedigung dieser Bedürfnisse entsprechend neue Konzepte und Programme erarbeiten. Für diese neuen Bedürfnisse ist die Fitness- und Gesundheitsbranche ein Lösungsanbieter, der über zahlreiche Möglichkeiten verfügt, um Lebensstiländerungen anzustoßen, zu begleiten und langfristig zu sichern. Somit kann die Branche einen wertvollen Beitrag zur Steigerung der Gesundheit der Bevölkerung in allen Lebenszyklen liefern.

Rufen Sie KOSTENFREI das Vortragsprogramm des “Aufstiegskongress ONLINE ONLY” 3 Monate lang von zu Hause aus oder unterwegs ab und erleben Sie ein interessantes Kongressprogramm mit Fach-Foren, Vorträgen und Intensivseminaren zu aktuellen Themen der Fitness- und Gesundheitsbranche.

Mehr Infos unter www.aufstiegskongress.de