Jetzt wird abserviert: PepsiCo schickt klare Botschaft per Himmelsschreiber an die Konkurrenz in Berlin

– „Deine Ex. Deine MAX“: Kampagne ermutigt zum Umdenken

– Umfrage: Jeder dritte Verbraucher will schon heute mit alten Gewohnheiten brechen

– Geschäftsführer Nielsen: „Es ist Zeit für maximalen Geschmack – ganz ohne Kompromisse“

Neu-Isenburg (ots) – Abserviert per Himmelsschreiber: PepsiCo erteilt seinem größten Konkurrenten heute in Berlin in luftiger Höhe eine Absage. Mit seiner Kampagne „Deine Ex. Deine MAX“ ermutigt Deutschlands zweitgrößter Nahrungsmittelkonzern Verbraucher dazu, mit alten Gewohnheiten zu brechen und sich offen für Veränderungen zu zeigen. Raus aus der Komfortzone – rein ins Leben. „Beim Cola-Kauf fahren zu viele Verbraucher auf Autopilot. Wir sehen viel Gewohnheit, viel Langeweile. Genau das wollen wir ändern“, sagt Torben Nielsen, Geschäftsführer von PepsiCo. PepsiMAX bietet Verbrauchern daher maximalen Geschmack – ganz ohne Kompromisse.

Eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von PepsiCo zeigt: Jeder dritte Verbraucher (35 Prozent) will bereits heute mit alten Gewohnheiten brechen und findet, dass es an der Zeit sei, etwas Neues auszuprobieren. Ein Viertel der Verbraucher ist noch unentschieden. Ihnen gibt „Deine Ex. Deine MAX“ nun Unterstützung. „Wir liefern mit PepsiMAX den passenden Abserviervorschlag, um die halbherzigen Beziehungen mit der Konkurrenz endlich zu beenden.“ Mit einer Coupon-Aktion im Einzelhandel liefert PepsiCO den Verbrauchern handfeste Gründe für einen Markenwechsel – für jeden Coupon gibt es eine Pepsi MAX 0,5 Liter gratis.

Was die Umfrage weiter zeigt: Besonders groß ist die Bereitschaft dazu im Raum Köln, Freiburg und Darmstadt. Verbraucher, die Pepsi MAX trinken, sehen ihren Wunsch nach Abenteuer und Spaß zudem schon heute mehr befriedigt als Konsumenten des wichtigsten Konkurrenzproduktes. Daher stellt Torben Nielsen fest: „Pepsi MAX ist nicht die nächste Affäre, sondern die einzig wahre große Liebe“, so der Geschäftsführer von PepsiCo. Für die Konkurrenz gibt es neben dem Himmelsschreiber heute noch eine zweite Botschaft – per Truck: „Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.“

Das dazugehörige Video können Sie unter folgendem Link aufrufen: https://vimeo.com/548022974/fc30d50106

Über PepsiCo

PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana und SodaStream gehören, erzielte PepsiCo 2020 einen Nettoumsatz von mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine Vielzahl an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter 23 Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.

PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein – durch „Winning with Purpose“. „Winning with Purpose“ steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen und Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.de.

Pressekontakt:

Adriana Cerami

Lead Corporate Communications D/A/CH

PepsiCo Deutschland GmbH

Hugenottenallee 173

63263 Neu-Isenburg

Telefon: +49 152 546 169 80

E-Mail: adriana.cerami@pepsico.com

Original-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell