JobRad-Händler finden: Wie Arbeitnehmer passende Fahrräder für ihren Leasinganbieter finden

Dresden, 4. September 2026 – Wer ein Dienstrad über den Arbeitgeber leasen möchte, kann den Leasinganbieter häufig nicht selbst auswählen. JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad oder ein anderer Anbieter steht durch den Rahmenvertrag des Arbeitgebers bereits fest. Für Arbeitnehmer beginnt damit eine ganz praktische Suche: Welche Fahrräder kann ich mit meinem Leasinganbieter überhaupt leasen und bei welchem Händler finde ich sie?

Genau hier setzt das Dresdner Vergleichsportal Dienstrad-Finder.de an. Statt einzelne Fahrradshops nach passenden Leasingmöglichkeiten durchsuchen zu müssen, können Nutzer zunächst den Leasinganbieter ihres Arbeitgebers hinterlegen und anschließend passende Fahrradangebote verschiedener Onlinehändler vergleichen.

Aktuell berücksichtigt Dienstrad-Finder.de zwölf Dienstrad-Leasinganbieter, darunter JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Lease a Bike, eurorad und linexo. Die Plattform bündelt nach eigenen Angaben derzeit Angebote von 30 Onlinehändlern und insgesamt mehr als 28.000 verfügbare Fahrradangebote.

Einen JobRad-Händler finden – aber für das richtige Fahrrad

Die Suche nach einem JobRad-Händler ist nur ein Teil der Entscheidung. Entscheidend ist für viele Arbeitnehmer letztlich, ob das gewünschte Fahrrad beim jeweiligen Händler verfügbar ist, über den vom Arbeitgeber vorgegebenen Leasinganbieter geleast werden kann und welche monatliche Belastung daraus entsteht.

Bei einem klassischen Händlerverzeichnis müssen Nutzer häufig zunächst einen Händler auswählen und dessen Sortiment anschließend separat durchsuchen. Dienstrad-Finder.de verfolgt den umgekehrten Ansatz: Ausgangspunkt kann direkt das gewünschte Fahrrad oder die gewünschte Fahrradkategorie sein. Der hinterlegte Leasinganbieter wird anschließend bei der Auswahl und Berechnung berücksichtigt.

„_Viele Arbeitnehmer wissen bereits, dass ihr Unternehmen zum Beispiel JobRad oder BusinessBike anbietet. Danach fängt die eigentliche Suche aber erst an: Wo finde ich mein Wunschrad, welcher Händler unterstützt meinen Anbieter und was kostet mich das Leasing tatsächlich? Wir wollen diese Schritte an einer Stelle zusammenführen, statt Nutzer von Händler zu Händler suchen zu lassen_“, erklärt Florian Rütz, Geschäftsführer von Dienstrad-Finder.de.

Warum derselbe Fahrradpreis nicht automatisch dieselbe Leasingrate bedeutet

Neben der Verfügbarkeit spielt auch der Preis eine Rolle. Der ausgeschriebene Verkaufspreis eines Fahrrads allein reicht jedoch nicht immer aus, um Leasingangebote miteinander zu vergleichen.

Je nach Kombination aus Händler und Leasinganbieter können unterschiedliche Leasingfaktoren oder anbieterspezifische Händleraufschläge gelten. Hinzu kommen persönliche Faktoren wie Bruttogehalt, Steuerklasse und ein möglicher Zuschuss des Arbeitgebers.

Dienstrad-Finder.de berechnet deshalb nicht ausschließlich den Fahrradpreis, sondern eine prognostizierte monatliche Nettobelastung. Grundlage sind unter anderem der aktuelle Händlerpreis, die Konditionen des ausgewählten Leasinganbieters, mögliche Händleraufschläge sowie die steuerlichen Rahmenbedingungen der Gehaltsumwandlung.

Vom vorgegebenen Leasinganbieter zum passenden Dienstrad

Für Arbeitnehmer lässt sich die Suche damit in wenigen Schritten eingrenzen:

Zunächst muss geprüft werden, welchen Dienstrad-Leasinganbieter der Arbeitgeber nutzt. Anschließend kann dieser Anbieter bei Dienstrad-Finder.de hinterlegt werden. Danach lassen sich Fahrräder verschiedener Marken, Kategorien und Händler durchsuchen und miteinander vergleichen. Zu den derzeit unterstützten Leasinganbietern gehören unter anderem JobRad, BusinessBike, Deutsche Dienstrad, Lease a Bike, eurorad und linexo.

Wer ein passendes Fahrrad gefunden hat, kann für ausgewählte Angebote außerdem direkt eine Leasinganfrage stellen. Dienstrad-Finder.de leitet die Anfrage an den jeweiligen Fahrradhändler weiter. Der finale Leasingvertrag entsteht anschließend zwischen den beteiligten Parteien und nicht mit der Vergleichsplattform.

Unabhängiges Vergleichs- und Vermittlungsportal statt eigener Leasinganbieter

Dienstrad-Finder.de ist selbst weder Fahrradhändler noch Leasinggesellschaft. Das Unternehmen versteht sich als unabhängiges Vergleichs- und Vermittlungsportal und finanziert den für Nutzer kostenlosen Dienst unter anderem über Provisionen und Werbeeinnahmen angebundener Partner.

Die Plattform wurde 2025 von Florian Rütz und Jacob Kraus in Dresden gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, die bislang auf Händler, Leasinggesellschaften und einzelne Fahrradangebote verteilten Informationen an einer zentralen Stelle vergleichbar zu machen.