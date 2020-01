JOM Groupübernimmt Mediaetat der Deutsche Leibrenten

Mit der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG begrüßt die JOM Group

einen weiteren Neukunden im noch jungen Jahr 2020. Die Agentur für hybride

Marketingkommunikation ist für die Planung und Umsetzung der ersten, breit

angelegten TV-Kampagne des Unternehmens verantwortlich.

Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG ist der Marktführer für die

Immobilien-Verrentung. Mit einer Immobilien-Rente können Senioren ihr Haus oder

ihre Wohnung zu Geld machen, ohne ausziehen zu müssen. Dabei verkaufen sie ihre

Immobilie an die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG und erhalten im Gegenzug

eine monatliche Zahlung sowie ein lebenslanges Wohnrecht. Der Kaufpreis wird

also in aller Regel nicht sofort, sondern in Form einer lebenslangen Rente

ausbezahlt. Als einziger Anbieter von Verrentungsprodukten kauft die Frankfurter

Aktiengesellschaft Immobilien im gesamten Bundesgebiet an.

Das Ziel der nun gestarteten Kampagne ist es, die Bekanntheit dieser Form der

Altersfinanzierung mit der Deutsche Leibrenten AG zu erhöhen und das Unternehmen

als vertrauensvollen Partner stärker zu positionieren. Mit der Planungsexpertise

von JOM investiert das Unternehmen hierzu nun in eine reichweitenstarke

TV-Kampagne. Um die ältere Zielgruppe effizient zu erreichen, liegt der

Schwerpunkt auf den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die TV-Kampagne läuft

bereits seit dem 08. Januar 2020. Das Mediabudget für 2020 liegt im mittleren,

einstelligen Millionen-Bereich.

Henning Ehlert, Managing Director JOM Group, sagt: “Deutsche Leibrenten bietet

Senioren ein spannendes und hochinteressantes Modell der Altersfinanzierung.

Über TV haben wir die Möglichkeit, vergleichsweise spitz die ältere Zielgruppe

anzusprechen, um die Markenbekanntheit und das Vertrauen in die

Immobilien-Verrentung zu erhöhen.”

“Im Zusammenhang mit der TV-Kampagne beobachten wir sehr genau die Auswirkungen

auf die Lead-Generierung. Neben einer Steigerung der Awareness verfolgen wir

natürlich ebenso vertriebliche Ziele. Hinsichtlich dieser Kombination im

TV-Planungsansatz hat uns JOM als Partner absolut überzeugt”, so Friedrich

Thiele, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leibrenten AG.

Über die JOM Group

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz

positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf

Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael

Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist

inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich

und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 325 Mio. EUR gehört JOM zu den

Top 5 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das

Feld der Performance-Marketing-Agenturen.

JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien,

Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing,

Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis

jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip

der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung.

Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination

aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich

integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an

nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

