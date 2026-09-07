Jonathan Eitel von der Eitel Academy: Warum Trading kein Schnell-reich-Modell ist – und was es wirklich braucht, um professionell handeln zu lernen

Mehr finanzielle Freiheit, unabhängig vom Arbeitsort sein und die eigene Zeit selbst bestimmen: Genau diese Aussicht macht Trading für viele Männer ab 30 interessant. Der Einstieg scheint leicht, Wissen ist überall verfügbar und erste Strategien lassen sich schnell nachvollziehen. Doch wer daraus einen schnellen Weg zu mehr Unabhängigkeit ableitet, übersieht den entscheidenden Teil. Was braucht es also wirklich, um professionelles Trading von Grund auf zu lernen?

Für Angestellte mit festen Arbeitszeiten und Selbstständige, die dauerhaft im operativen Geschäft gebunden sind, kann Trading zunächst wie ein Ausweg wirken. Die Vorstellung: selbst entscheiden, wann und wo gearbeitet wird, das eigene Kapital einsetzen und sich damit Stück für Stück neue Freiräume schaffen. Gleichzeitig ist der Zugang zu Trading-Wissen heute denkbar einfach. Videos, Kurse und frei verfügbare Inhalte erklären Charts, Strategien und Set-ups. Wer sich intensiv damit beschäftigt, erlebt deshalb schnell erste Aha?Momente. Doch das Problem beginnt dort, wo aus diesem theoretischen Verständnis falsche Erwartungen entstehen. Denn einen vergangenen Kursverlauf zu analysieren, ist noch lange nicht dasselbe, wie unter realen Bedingungen fundierte Entscheidungen zu treffen. „Wer glaubt, nach ein paar Videos sicher traden zu können, überschätzt sich. Denn am Markt müssen Entscheidungen auch dann funktionieren, wenn echtes Kapital und echter Druck im Spiel sind“, erklärt Jonathan Eitel von der Eitel Academy.

„Wer Trading ernsthaft lernen will, sollte nicht nach einer Abkürzung suchen, sondern bereit sein, sich Schritt für Schritt mit dem Markt auseinanderzusetzen“, sagt Jonathan Eitel. Diese Haltung beruht auch auf seiner eigenen Erfahrung: Jonathan Eitel begann bereits mit 16 Jahren zu traden, nachdem er nach Möglichkeiten gesucht hatte, online Geld zu verdienen. Rund zwei Jahre vergingen, bis er damit tatsächlich Geld verdienen konnte. Als später Bekannte und ehemalige Mitschüler mit ihren eigenen Schwierigkeiten auf ihn zukamen, begann Jonathan Eitel, sein Wissen zunächst in kleinerem Rahmen weiterzugeben. Daraus entwickelte sich die Eitel Academy, mit der Jonathan Eitel heute auf eine praktische Trading-Ausbildung im 1:1-Format setzt. Statt Teilnehmern einen kurzfristigen Kurs mit schnellen Ergebnissen anzubieten, begleitet er sie dabei, konkrete Marktsituationen zu beurteilen, eigene Entscheidungen zu treffen und Fehler in der Umsetzung zu verbessern. Die Eitel Invest steht im Hintergrund der Unternehmensgruppe und ist mit operativen Trading-Aktivitäten verbunden. Das Ziel der Ausbildung besteht darin, Teilnehmer Schritt für Schritt zu einem zunehmend eigenständigen Handeln am Markt zu führen.

Im Live-Markt zeigt sich die tatsächliche Handelsfähigkeit

Auf einem abgeschlossenen Chart wirkt vieles eindeutig. Einstieg, Kursbewegung und möglicher Ausstieg liegen sichtbar vor einem. Im laufenden Handel fehlen genau diese Gewissheiten. Dort muss ein Trader beurteilen, ob die Voraussetzungen für einen Trade tatsächlich erfüllt sind, wann ein Einstieg sinnvoll ist und wann eine Position wieder geschlossen werden sollte. Kommt echtes Kapital hinzu, erhalten diese Entscheidungen ein Gewicht, das sich in der Theorie kaum simulieren lässt.

Genau an diesem Punkt zeigen sich Fehler, die beim bloßen Lernen häufig verborgen bleiben. Ein Trader steigt möglicherweise zu früh ein, hält zu lange an einer falschen Entscheidung fest oder weicht unter Druck von seinem ursprünglichen Vorgehen ab. Einzelne erfolgreiche Trades können solche Schwächen sogar zeitweise verdecken. „Das zeigt: Ein profitabler Trade macht noch keinen professionellen Trader. Entscheidend ist, ob jemand wiederholt nachvollziehbare Entscheidungen treffen und dabei sein Risiko kontrollieren kann“, betont Jonathan Eitel.

Individuelle Korrektur macht aus Wissen praktische Routine

Um solche Fehler frühzeitig zu erkennen und gezielt zu korrigieren, setzt die Eitel Academy auf eine praktische 1:1-Betreuung. Ein erfahrener Trader zeigt zunächst, wie konkrete Marktsituationen beurteilt und Handelsentscheidungen getroffen werden. Anschließend setzt der Teilnehmer das Gelernte selbst um und erhält direkt eine Rückmeldung zu seiner Vorgehensweise. Dadurch lassen sich Fehler genau dort aufgreifen, wo sie im tatsächlichen Handeln entstehen. „Das Problem ist, dass man die eigenen Fehler beim Trading häufig selbst gar nicht erkennt. Genau deshalb ist direkte Rückmeldung so wichtig: Jemand muss sehen, was in der konkreten Situation passiert, und dort ansetzen“, erklärt Jonathan Eitel.

Darin liegt zugleich der Unterschied zu reinen Videokursen oder großen Gruppencalls. Aufgezeichnete Inhalte können Wissen vermitteln und allgemeine Antworten Orientierung geben, reagieren jedoch nicht unmittelbar auf das individuelle Handelsverhalten eines Teilnehmers. Die persönliche Begleitung setzt dagegen an den tatsächlich getroffenen Entscheidungen an. Ziel ist es nicht, diese dauerhaft vorzugeben, sondern dem Teilnehmer dabei zu helfen, wiederkehrende Fehler zu erkennen und Marktsituationen mit wachsender Erfahrung zunehmend selbstständig zu beurteilen.

Professionelles Trading entwickelt sich über Monate und Jahre

Wie bei einer klassischen Ausbildung entsteht diese Selbstständigkeit nicht innerhalb weniger Wochen. Die ersten sechs Monate sollten vor allem dazu dienen, ein belastbares Grundverständnis aufzubauen und die praktische Umsetzung zu trainieren. Bei konsequentem Lernen und Handeln können nach etwa einem Jahr erste ernsthafte Ergebnisse entstehen. Bis ein Teilnehmer weitgehend eigenständig weiß, wie er im täglichen Trading vorgehen muss, vergehen häufig rund zwei Jahre.

Auch während dieser Zeit braucht es kontinuierlichen Einsatz. Jonathan Eitel hält etwa zehn Stunden pro Woche für sinnvoll, wenn Teilnehmer zügig Fortschritte machen möchten – ungefähr fünf Stunden für die praktische Beschäftigung mit dem Markt und weitere fünf für die Theorie. „Entscheidend ist nicht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wissen aufzunehmen. Fortschritte entstehen vor allem dann, wenn man regelmäßig am Markt arbeitet, die eigenen Entscheidungen auswertet und daraus für die nächste Situation lernt“, sagt Jonathan Eitel. Diese Zeiträume sind keine Erfolgsgarantie, sondern verdeutlichen, welchen Einsatz der Lernprozess erfordert. Die Eitel Academy richtet sich deshalb an Menschen, die bereit sind, kontinuierlich Zeit in ihre Entwicklung zu investieren. Wer dagegen innerhalb weniger Wochen hohe Gewinne erwartet, sucht nach genau jener Abkürzung, die professionelles Trading nicht bietet.

Professionelles Trading schließt Verlustrisiken nicht aus

Neben Zeit und Übung gehört auch Kapital zur Realität des Tradings. Jonathan Eitel hält für den Einstieg etwa 5.000 Euro für eine sinnvolle Mindestgröße. Sobald dieses Kapital am Markt eingesetzt wird, besteht jedoch ein reales Verlustrisiko. Wichtig an dieser Stelle: Auch eine intensive Ausbildung, eine erprobte Strategie oder persönliche Betreuung kann nicht garantieren, dass einzelne Trades oder die gesamte Handelsaktivität profitabel verlaufen.

Gerade deshalb gehört ein bewusster Umgang mit Risiken für Jonathan Eitel zur professionellen Handelsfähigkeit. „Eine Ausbildung kann den Lernprozess begleiten, aber sie nimmt niemandem die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen ab“, stellt er klar. Wer langfristig eigenständig handeln möchte, muss daher nicht nur Chancen erkennen, sondern auch Verluste akzeptieren, Risiken begrenzen und wissen, wann es sinnvoller ist, auf einen Trade zu verzichten.

Eigenständigkeit ist der eigentliche Maßstab

Damit führt der Weg zurück zum ursprünglichen Wunsch nach mehr Freiheit – allerdings unter anderen Voraussetzungen. Wer dauerhaft darauf angewiesen ist, dass andere Einstiege vorgeben, Marktsituationen erklären oder Entscheidungen bestätigen, handelt noch nicht eigenständig. Die 1:1-Begleitung der Eitel Academy ist deshalb darauf ausgerichtet, Teilnehmer Schritt für Schritt an den Punkt zu führen, an dem sie Marktsituationen selbst beurteilen und ihre Entscheidungen eigenverantwortlich treffen können.

Für Jonathan Eitel gehört dazu auch Transparenz über die eigene Trading-Erfahrung. Mit einem veröffentlichten Track Record macht er seine Handelshistorie nachvollziehbar, sodass Interessenten seine Trading-Leistung nicht allein anhand einzelner präsentierter Ergebnisse beurteilen müssen. Auch daraus lässt sich jedoch keine Garantie für zukünftige Gewinne ableiten. „Das Ziel ist, dass ein Trader irgendwann selbst weiß, was zu tun ist – und genauso erkennt, wann es besser ist, nichts zu tun“, erklärt Jonathan Eitel abschließend.

Sie wünschen sich einen strukturierten Plan für Ihre Trading-Ziele und ein System, das Sie Schritt für Schritt zur Umsetzung führt? Dann melden Sie sich jetzt bei Jonathan Eitel von der Eitel Academy (https://www.eitel-academy.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

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Eitel Invest AG

Vertreten durch: Enrico Pitrone

E-Mail: info@eitel-academy.de

Website: https://www.eitel-academy.de/

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