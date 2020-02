Junge Generation in der Geschäftsführung bei terminic

Huschke Rolla du Rosey kennt die Unternehmensabläufe bereits bis ins kleinste Detail: „Ich habe das Kalendergeschäft von der Pike auf gelernt. Als Sechsjähriger durfte ich bei der Kalenderauslieferung mit dem LKW mitfahren und während Schule und Studium habe ich in den Ferien oft in der Kalenderproduktion ausgeholfen.“ Zudem ist er bereits seit 2013 im Vertrieb von terminic tätig, den er zuletzt auch erfolgreich geleitet hat. In dieser Zeit lernte er die Kalenderbranche intensiv kennen und baute einen engen Kontakt zu Kunden und Geschäftspartnern auf. „Ich freue mich nun darauf, mit unserem tollen Team die Zukunft von terminic weiter zu gestalten und unsere Kalender jeden Tag noch ein bisschen besser zu machen“, so Huschke Rolla du Rosey.

Auch sein Vater freut sich über das Engagement seines Sohnes für das Familienunternehmen: „Tradition, Qualität und Innovation sind seit jeher das Steckenpferd unseres Unternehmens. Gemeinschaftlich möchten wir diese Benefits unseren Kunden noch näher bringen. Und doppelt hält eben besser“, erklärt Wolfgang Rolla du Rosey. Der in Bremen ansässige Kalenderlieferant terminic fertigt mit größter handwerklicher Sorgfalt hochwertige Kalender und das bereits in der dritten Generation.