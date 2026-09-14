Künstliche Intelligenz im Brandschutz: Fachwissen für den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz

Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit weiter und hält zunehmend Einzug in die Welt der Sicherheitstechnik. Auch im Brandschutz und in der Brandmeldetechnik eröffnen sich neue Möglichkeiten, von der intelligenten Auswertung großer Datenmengen über die Unterstützung bei Entscheidungsprozessen bis hin zur Analyse von Kamera- und Sensordaten.

Doch mit den technischen Möglichkeiten wachsen auch die Fragen: Welche Anwendungen sind heute bereits sinnvoll? Wo liegen die Grenzen? Welche Verantwortung bleibt beim Menschen? Und wie lassen sich KI-Systeme mit den bestehenden Normen und Anforderungen vereinbaren?

Mit der Online-Schulung „Grundlagen der Künstlichen Intelligenz im Kontext von Brandschutz und Brandmeldeanlagen“ bietet die Unternehmensberatung Wenzel eine praxisnahe Einführung in dieses zukunftsweisende Thema.

KI verstehen statt nur darüber sprechen:

Die Schulung richtet sich an Fachkräfte, die Künstliche Intelligenz nicht nur als Schlagwort kennen möchten, sondern deren Funktionsweise, Potenziale und Grenzen fachlich einordnen wollen. Dabei wird bewusst auf einen praxisnahen Ansatz gesetzt: Statt komplexer Informatik stehen konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Brandschutz im Mittelpunkt.

Die Teilnehmer erhalten einen verständlichen Überblick darüber, wie KI-Systeme grundsätzlich arbeiten, welche Entwicklungen bereits heute im Bereich Brandschutz sichtbar sind und welche Einsatzmöglichkeiten sich künftig ergeben können.

Chancen und Risiken realistisch bewerten:

Ein Schwerpunkt der Schulung liegt auf der verantwortungsvollen Nutzung von KI. Neben den technischen Möglichkeiten werden auch rechtliche, sicherheitstechnische und ethische Fragestellungen behandelt.

Dabei geht es unter anderem um die Rolle des Menschen bei Entscheidungen, die Einbindung bestehender Normen insbesondere im Zusammenhang mit der DIN 14675, sowie um die Frage, an welchen Stellen Künstliche Intelligenz sinnvoll unterstützen kann und wo menschliche Fachkompetenz unverzichtbar bleibt.

Die Teilnehmer lernen, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und KI-Anwendungen fachlich fundiert in bestehende Arbeitsprozesse einzuordnen.

Praxisnahes Wissen für Fachkräfte:

Die Schulung richtet sich an Brandschutzbeauftragte, Fachplaner, Errichter, Sachverständige, Betreiber sicherheitsrelevanter Gebäude sowie Verantwortliche für digitale Infrastrukturen. Ziel ist es, ein solides Verständnis für die zukünftige Rolle von KI im Brandschutz zu schaffen und den Teilnehmern Sicherheit im Umgang mit neuen Technologien zu vermitteln.

Durch den hohen Praxisbezug eignet sich die Schulung sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Fachkräfte, die sich frühzeitig auf kommende Entwicklungen vorbereiten möchten.

Jetzt anmelden:

Die Online-Schulung „Grundlagen der Künstlichen Intelligenz im Kontext von Brandschutz und Brandmeldetechnik“ findet am 22. September 2026 statt. Interessierte Fachkräfte und Unternehmen können sich bereits jetzt einen Teilnahmeplatz sichern und sich frühzeitig mit einem der wichtigsten Zukunftsthemen der Branche auseinandersetzen.

Über die Unternehmensberatung Wenzel:

Die Unternehmensberatung Wenzel unterstützt Unternehmen, Planer, Errichter, Betreiber und Sachverständige mit praxisnahen Schulungen rund um Brandschutz, Brandmeldetechnik, DIN 14675, Sprachalarmanlagen sowie aktuelle Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz im Brandschutz und Digitalisierung in der Sicherheitstechnik. Ziel ist es, komplexe technische und normative Anforderungen verständlich zu vermitteln und Fachkräfte auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten. Durch die Verbindung aus langjähriger Praxiserfahrung, aktuellen Normen und modernen Technologien bietet die Unternehmensberatung Wenzel ein umfassendes Weiterbildungsangebot für die sichere und zukunftsorientierte Umsetzung von Brandschutzprojekten.