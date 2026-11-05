Körperliche Arbeit im Job: So schätzt du die Belastung richtig ein

Die Aufgaben klingen interessant, der Arbeitsort passt und auch die Arbeitszeiten wären gut vereinbar. Nur eine Formulierung in der Stellenanzeige lässt dich zögern: „Du bist körperlich belastbar.“ Bedeutet das gelegentliches Kistentragen, eine ganze Schicht im Stehen oder schwere Arbeit unter Zeitdruck?

Solche Angaben lassen viel offen. Vielleicht hast du bereits körperlich gearbeitet und möchtest genauer vergleichen. Vielleicht kommst du aus einer anderen Tätigkeit und kannst dir den Arbeitsalltag noch nicht vorstellen. Beides ist ein guter Grund, nach konkreten Bedingungen zu fragen.

Du musst vor einer Bewerbung nicht beweisen, dass du jede Belastung bewältigen kannst. Zunächst brauchst du ein verständliches Bild davon, was die Tätigkeit tatsächlich verlangt.

Was bedeutet „körperlich belastbar“ im Job?

Körperliche Arbeit kann sehr unterschiedlich aussehen: Kartons umsetzen, lange an einem Arbeitsplatz stehen, Material durch eine Halle bewegen oder kleine Teile immer wieder montieren. Auch Arbeiten mit wenig Gewicht können durch häufige Wiederholungen oder eine ungünstige Körperhaltung anstrengend sein. Für die Einschätzung zählen deshalb mehrere Faktoren zusammen: unter anderem Kraftaufwand, Haltung, Häufigkeit und Dauer. baua.de

Die Frage „Ist die Arbeit schwer?“ führt daher oft zu einer wenig hilfreichen Antwort. Bitte lieber darum, dir einen typischen Arbeitstag zu beschreiben: Welche Aufgaben wechseln sich ab? Was nimmt die meiste Zeit ein? Wann wird es besonders anstrengend?

Wenn du aktuelle Stellenangebote vergleichst, achte deshalb auf die beschriebenen Tätigkeiten. „Verpacken“, „Kommissionieren“ oder „Maschinen bedienen“ sind erste Hinweise, ersetzen aber keine genaue Beschreibung des Arbeitsplatzes.

Heben und Tragen: Nicht nur das Gewicht zählt

„Die Kartons wiegen zehn Kilogramm“ klingt zunächst konkret. Trotzdem bleibt offen, ob du einen Karton gelegentlich von einem Tisch auf einen Wagen stellst oder über Stunden vom Boden auf eine hohe Ablage hebst. Auch die Form, gute Griffmöglichkeiten und der Transportweg machen einen Unterschied.

Frage deshalb nach dem üblichen Gewicht und danach, ob gelegentlich schwerere Gegenstände vorkommen. Lass dir erklären, wie oft du etwas anheben musst, von welcher Höhe aus und wohin. Werden Gegenstände getragen, geschoben oder mit einem Hilfsmittel bewegt?

Ebenso wichtig ist die praktische Organisation: Welche Hebe- und Transporthilfen stehen bereit? Sind sie direkt am Arbeitsplatz verfügbar? Welche Aufgaben werden zu zweit erledigt? Die AUVA berücksichtigt bei der Beurteilung von Lastenhandhabung unter anderem die Eigenschaften der Last, den Kraftaufwand, die Arbeitsumgebung und die Aufgabe selbst. auva.at

Eine einzelne Gewichtsangabe reicht also nicht aus, um zu entscheiden, ob die Tätigkeit zu dir passt.

Stehen, Gehen und Arbeitstempo richtig einschätzen

„Viel Bewegung“ kann bedeuten, dass du regelmäßig kurze Wege zurücklegst. Es kann aber auch heißen, dass du während einer Schicht große Bereiche abläufst, Treppen nutzt oder Material transportierst. Beim Stehen ist wiederum interessant, ob du dich bewegen und deine Haltung wechseln kannst oder lange an derselben Position arbeitest.

Bitte um eine ungefähre Aufteilung: Wie viel Zeit entfällt auf Stehen, Gehen und andere Tätigkeiten? Gibt es Aufgabenwechsel? Wie sind die Wege und der Arbeitsplatz gestaltet? Auch Temperatur, Schutzkleidung und der verfügbare Bewegungsraum gehören in das Gespräch.

Kläre außerdem, wie das Arbeitstempo entsteht. Gibt eine Maschine den Takt vor? Schwankt das Auftragsvolumen? Wie werden neue Mitarbeitende eingearbeitet, bevor sie das übliche Tempo übernehmen?

Eine hilfreiche Frage lautet: „Was ist für neue Kolleginnen und Kollegen an diesem Arbeitsplatz anfangs körperlich am ungewohntesten?“ Damit bittest du um Erfahrungen aus dem tatsächlichen Alltag.

Nutze deine bisherigen Erfahrungen als Orientierung

Überlege, welche Anforderungen du bereits kennst. Vielleicht warst du in einer früheren Tätigkeit viel auf den Beinen, hast Waren bewegt oder regelmäßig mit den Händen gearbeitet. Was war über längere Zeit gut machbar? Welche Bedingungen waren schwierig?

Bleib dabei möglichst konkret. „Ich habe täglich Waren auf Wagen verteilt“ sagt mehr aus als „Ich bin fit“. Auch Sport oder Bewegung im Alltag können dir Anhaltspunkte geben. Sie bilden allerdings keinen vollständigen Arbeitstag unter betrieblichen Bedingungen ab.

Wenn du gesundheitliche Beschwerden hast oder unsicher bist, ob bestimmte Bewegungen für dich geeignet sind, lass die konkrete Tätigkeit ärztlich einordnen. Dafür hilft eine möglichst genaue Aufgabenbeschreibung. Dieser Artikel kann eine individuelle Einschätzung nicht ersetzen.

Du musst dich wegen einer offenen Frage auch nicht sofort gegen den Beruf entscheiden. Manchmal unterscheiden sich Arbeitsplätze durch Hilfsmittel, Aufgabenverteilung oder Arbeitsabläufe deutlich voneinander.

Diese Fragen solltest du vor einer Jobzusage klären

Du brauchst keine perfekte Fachsprache. Eine kurze Liste hilft dir, im Gespräch die wesentlichen Punkte anzusprechen:

Aufgaben: Was mache ich überwiegend, was nur gelegentlich?

Lasten: Welche Gewichte, Bewegungen und Wiederholungen sind üblich?

Haltung und Wege: Wie lange stehe oder gehe ich, und sind Haltungswechsel möglich?

Tempo: Was bestimmt die Geschwindigkeit, und wie läuft die Einarbeitung?

Unterstützung: Welche Hilfsmittel, Einweisungen und Ansprechpersonen gibt es?

Abwechslung: Wie verteilen sich unterschiedliche Tätigkeiten über die Schicht?

Solche Fragen kannst du im Gespräch über den weiteren Bewerbungsprozess einbringen. Bitte bei allgemeinen Antworten um ein Beispiel: „Wie sieht das an einem normalen Arbeitstag konkret aus?“

Falls eine Betriebsbesichtigung möglich ist, nutze sie zur Orientierung. Beobachte Abläufe, Wege und Hilfsmittel. Ein kurzer Einblick zeigt allerdings nur einen Ausschnitt. Frage deshalb nach, was du gerade nicht siehst – etwa Belastungsspitzen oder andere Aufgaben innerhalb der Schicht.

Fazit: Entscheidend sind konkrete Bedingungen

Ob körperliche Arbeit zu dir passt, lässt sich aus einer einzelnen Formulierung nicht ableiten. Du brauchst ein Gesamtbild aus Aufgaben, Dauer, Wiederholungen, Arbeitstempo und Unterstützung.

Dabei geht es nicht darum, dich vorschnell als belastbar oder nicht belastbar einzuordnen. Entscheidend ist, welche Anforderungen an diesem Arbeitsplatz entstehen und wie sie zu deinen Möglichkeiten passen.

Bleiben wichtige Punkte offen, kannst du weitere Informationen anfordern oder um einen genaueren Einblick bitten. Du darfst dir eine Entscheidung auch dann noch offenhalten, wenn die übrigen Bedingungen gut klingen.

Notiere vor deinem nächsten Gespräch drei Anforderungen, die du genauer klären möchtest. Wenn dir zu einer Stelle auf der Website Angaben fehlen, kannst du über die Kontaktmöglichkeiten auf der Website nach der zuständigen Ansprechperson fragen und deine Fragen gezielt weitergeben.

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