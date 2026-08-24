Kabinettsklausur

Deshalb wird es Zeit, mehr Schröder zu wagen. Der frühere SPD-Kanzler Gerhard Schröder hat sich bei vielen Bürgern und Genossen unbeliebt gemacht und den Deutschen einiges zugemutet. Doch seiner Agenda ist es letztlich zu verdanken, dass die Bundesrepublik heute nicht noch tiefer in der Krise steckt. Reformpolitik braucht Klarheit über Ziele und Mut zur Zumutung. Wird jeder Reformansatz wie in der Rentenpolitik aus Angst vor den Wählern und der eigenen Basis gleich wieder zerredet und aufgeweicht, kommt Deutschland nicht vom Fleck, während die politischen Ränder weiter wachsen und die Mitte zerreiben.

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