Kahlschlag bei John Deere / In Deutschland bleibt nur jeder dritte Vertragshändler übrig

Der US-amerikanische Landmaschinenhersteller John

Deere zündet die zweite Stufe seines Konsolidierungsprogramms “Dealer of

Tomorrow” und bringt damit Unruhe in die Reihen seiner Vertragshändler. Das

haben exklusive Recherchen der agrarzeitung (dfv Mediengruppe) ergeben. Um die

Leistungsfähigkeit der eigenen Vertriebspartner zu steigern, soll die

Händlerstruktur künftig nur noch aus Unternehmen mit drei bis fünf Filialen und

einem Umsatz von mehr als 50 Mio. US-Dollar bestehen.

Das Programm gilt für die USA sowie für die “Region 2”, also Europa und die GUS.

Sowohl in den USA als auch in der Region 2 sollen im Zuge dessen jeweils 500

Arbeitsplätze wegfallen.

Vertragshändler in Europa äußern sich gegenüber der agrarzeitung kritisch zur

zweiten Stufe des Strukturprogramms. Allein in Deutschland gibt es derzeit 40

Vertragshändler für Produkte von John Deere. Nach Abschluss der zweiten Stufe

von “Dealer of Tomorrow” wird laut Branchenkreisen in Deutschland nur jeder

dritte Händler übrig bleiben.

Bereits mit der ersten Stufe des 2002 ausgerollten Konsolidierungspakets haben

Händler in Europa schlechte Erfahrungen gemacht. Erik Hogervorst, Präsident der

Arbeitsgemeinschaft der nationalen Branchenverbände der Landmaschinen-Händler

(CLIMMAR), moniert gegenüber der agrarzeitung die Art und Weise, mit der “Dealer

of tomorrow” in Europa umgesetzt wurde: “Man hat im Grunde die gleiche Strategie

wie in den USA verfolgt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass viele Dinge in

Europa so einfach nicht funktionieren können.” In den Niederlanden seien von

ursprünglich 57 Händlern aktuell noch sechs übrig, berichtet der Niederländer.

Die ganze Story, eine tiefere Analyse der Auswirkungen auf die deutsche

Händlerstruktur von John Deere und eine fachliche Einordnung für den

Landmaschinenmarkt lesen Sie in einem kostenlosen Whitepaper, das Sie auf der

Website der agrarzeitung herunterladen können:

https://tinyurl.com/tpzrao9

