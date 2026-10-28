1,8-Kilometer-Sprung weitet Goldkorridor auf 4,3 Kilometer aus: Kalo Gold (TSX-V: KALO / OTCID: KLGDF / FSE: 9M51) meldet vom Vorzeigeprojekt Vatu Aurum im südpazifischen Fidschi einen substanziellen Explorationserfolg. Im Areal Wainikoro belegt eine neu entdeckte Quarzaderstruktur mit hydrothermalen Brekzien die Fortsetzung der Mineralisierung weit nach Südwesten. Damit wachsen die bekannten Vorkommen zu einem über 4,3 Kilometer langen System zusammen, das an früheren Messpunkten bereits hochgradige Laborwerte von bis zu 8,78 g/t Gold sowie 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber lieferte.

Tiefengeophysik abgeschlossen – Startschuss für Bohrungen im Januar 2027: Flankierend schloss das Unternehmen auf dem 367 Quadratkilometer großen Low-Sulfidation-Epithermalprojekt umfangreiche CSAMT- und Gravimetriemessungen ab, deren Widerstandsanomalien sich direkt mit den Goldfunden an der Oberfläche decken. Nach vorbereitenden Schürf- und Kartierungsarbeiten bis Dezember markiert das für Januar 2027 terminierte Erstbohrprogramm den Beginn der systematischen Tiefenerkundung entlang des gesamten Strukturtrends.

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Kalo Gold: Neuer Goldfund weitet Trendkorridor auf 4,3 km aus

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