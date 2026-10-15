Kaltakquise im Mittelstand: Warum das Telefon wieder Türen öffnet

Kaltakquise sei tot, heißt es seit Jahren. Automatisierte Mails, Social Selling und KI-Tools sollten den Griff zum Hörer überflüssig machen. Im Mittelstand zeigt sich gerade das Gegenteil. Wer heute gut telefoniert, wird gehört. Gerade weil es kaum noch jemand tut.

„Kaltakquise ist tot.“ Wirklich?

Der Satz fällt auf jedem zweiten Vertriebspanel. Meist von denen, die gerade ein Tool für Marketing- oder Vertriebsautomatisierung verkaufen. Die Botschaft: Kein Entscheider will mehr angerufen werden. Alles läuft digital, alles läuft automatisch.

Die Praxis im Mittelstand erzählt eine andere Geschichte. Denn während sich alle auf dieselben digitalen Kanäle stürzen, wird es dort immer enger. Voller. Und am Telefon immer ruhiger.

Das Ergebnis? Ein Kanal, den viele für erledigt halten, wirkt wieder. Und zwar besser als zuvor.

Das Postfach ist voll. Das Telefon ist frei.

Schauen Sie in das Postfach eines beliebigen Geschäftsführers. Newsletter, Sequenzen, Follow-ups zum Follow-up. Dazu Kontaktanfragen in den Netzwerken, die nach zwei Zeilen in einen Pitch kippen. Vieles davon ist inzwischen KI-generiert. Und genau so liest es sich auch.

Folge: Entscheider haben gelernt, digital wegzufiltern. Ein Klick. Gelöscht.

Ein Anruf funktioniert anders. Er lässt sich nicht im Vorbeiscrollen abhaken. Auf der anderen Seite ist ein Mensch, der zuhört, nachfragt und reagiert. Das schafft eine Aufmerksamkeit, die keine Betreffzeile erreicht.

Der Vorteil: Wer heute professionell anruft, steht nicht in einer Schlange von hundert Absendern. Er ist vielleicht nicht der Einzige am Tag, aber einer von überschaubar Vielen.

Menschen kaufen von Menschen

Im Mittelstand gilt das mehr als irgendwo sonst. Hier entscheidet selten ein anonymes Gremium nach Punktetabelle. Hier entscheiden Inhaberinnen, Geschäftsführer und Bereichsleiter, die ihren Lieferanten in die Augen schauen wollen. Oder ihn zumindest hören möchten.

Nehmen Sie den Geschäftsführer eines Maschinenbauers mit 150 Mitarbeitenden. Er kauft keine Wartungslösung, weil eine Landingpage hübsch ist. Er kauft, weil er dem Gegenüber zutraut, im Ernstfall ans Telefon zu gehen. Vertrauen entsteht im Gespräch. Nicht im Formular.

Dasselbe gilt für die IT-Leiterin, die über ein neues Rechenzentrum nachdenkt. Oder den Einkäufer, der die Druckerflotte von drei Standorten zusammenführen will. Sie alle wollen verstanden werden, bevor sie sich festlegen.

Ihr Mehrwert: Das persönliche Gespräch ist der kürzeste Weg zu diesem Vertrauen. Am Telefon, im Videocall, vor Ort. Der Anfang liegt oft beim ersten Anruf.

Ein Gespräch schlägt zehn Kampagnen

Was eine Kampagne in Wochen herausfinden will, klärt ein gutes Gespräch in wenigen Minuten. Gibt es überhaupt Bedarf? Wer entscheidet mit? Wann steht das Thema auf der Agenda?

Ein Beispiel aus der Telekommunikation: Ein Anbieter von Cloud-Telefonie ruft bei einem Logistikunternehmen an. Im Gespräch zeigt sich, dass der laufende Vertrag erst in einem Jahr endet. Kein Abschluss heute. Aber ein klarer Termin im Kalender, ein Ansprechpartner mit Namen und ein Grund, sich wieder zu melden. Keine Mail-Sequenz hätte das geliefert.

Dazu kommt etwas, das digitale Kanäle nicht können: der Tonfall. Zögern, Interesse, ein Lachen. All das sagt mehr als jede Öffnungsrate.

Gute Fragen öffnen dabei die Tür. Etwa: „Wie lösen Sie das heute?“ Oder: „Was müsste eine neue Lösung für Sie können, damit sie sich lohnt?“ Wer so fragt, verkauft nicht. Er berät. Und genau das unterscheidet ihn vom Werbeanruf.

KI macht die Vorbereitung besser, nicht das Gespräch überflüssig

Heißt das, Technologie spielt keine Rolle? Im Gegenteil. Künstliche Intelligenz ist heute ein echter Hebel. Aber an der richtigen Stelle.

Sie hilft, Zielunternehmen schneller zu recherchieren. Sie findet Anlässe wie Expansion, Standortwechsel oder neue Geschäftsführung. Sie verdichtet Informationen, damit der Anruf vorbereitet ist und nicht nach Gießkanne klingt.

Das Gespräch selbst ersetzt sie nicht. Wer einem Entscheider einen KI-Anrufbot schickt, verspielt genau das, worum es geht: Vertrauen. Der Mensch am Telefon bleibt der Unterschied. KI macht ihn nur schneller und besser vorbereitet.

Was gute Kaltakquise heute ausmacht

Erfolgreiche Kaltakquise im Mittelstand hat mit dem Bild vom aufdringlichen Callcenter wenig zu tun. Sie folgt ein paar klaren Prinzipien:

Klare Zielgruppe: lieber 200 passende Unternehmen gründlich als 2.000 beliebige oberflächlich.

lieber 200 passende Unternehmen gründlich als 2.000 beliebige oberflächlich. Nutzen statt Produkt: Der Gesprächspartner will wissen, was sich für ihn verbessert. Nicht, wie viele Funktionen etwas hat.

Der Gesprächspartner will wissen, was sich für ihn verbessert. Nicht, wie viele Funktionen etwas hat. Neugier statt Druck: Das Ziel des ersten Anrufs ist ein Termin, kein Vertragsabschluss.

Das Ziel des ersten Anrufs ist ein Termin, kein Vertragsabschluss. Gute Vorbereitung: Wer das Unternehmen kennt, wird ernst genommen.

Wer das Unternehmen kennt, wird ernst genommen. Hartnäckigkeit mit Respekt: Entscheider erreicht man selten beim ersten Versuch. Freundlich dranbleiben gehört dazu.

Entscheider erreicht man selten beim ersten Versuch. Freundlich dranbleiben gehört dazu. Kanäle verbinden: Der Anruf öffnet die Tür, eine kurze Mail mit Unterlagen hält sie offen.

Wer diese Prinzipien ernst nimmt, erlebt Kaltakquise nicht als lästige Pflicht. Sondern als den Kanal, der am schnellsten echte Gespräche bringt.

Fazit: Der Kanal ist nicht alt. Er ist wieder seltener.

Kaltakquise funktioniert im Mittelstand wieder, weil sie das liefert, was digital verloren gegangen ist: echte Aufmerksamkeit, echtes Zuhören und echtes Vertrauen. Während andere noch an der nächsten Automatisierung feilen, führen gute Vertriebsteams bereits das Gespräch, das den Auftrag vorbereitet.

Für Unternehmen ohne eigene Kapazitäten lohnt es sich, die Kaltakquise im B2B an einen spezialisierten Partner zu übergeben. Entscheidend ist dabei nicht die Zahl der Anrufe. Entscheidend ist die Qualität jedes einzelnen Gesprächs.

Denn am Ende gilt im B2B, was immer galt: Menschen kaufen von Menschen. Und manchmal beginnt das mit einem einzigen Anruf.

Zur Person

Dr. Thomas Titzkus ist Inhaber des VERTRIEBWERK in Mönchengladbach. Die Agentur unterstützt mittelständische B2B-Unternehmen in Marketing und Vertrieb, von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung durch zielführende Marketing- und Vertriebsmaßnahmen. Im Fokus: Leadgenerierung und Neukundengewinnung. Zuvor war er als Marketing- und Strategieberater, Leiter Strategisches Marketing und Marketing Director tätig. Zudem ist er als Dozent für Sales Management an der Hochschule Niederrhein tätig.

Website: https://vertriebwerk.com