Kampagne/#DieHeldenVonMorgen: Ausbildung.de startet Azubi-Kampagne für Ärzte und Kliniken (FOTO)

In Zeiten von Corona steht das deutsche Gesundheits- und Pflegesystem unter enormer Belastung. Schuld daran ist nicht zuletzt auch der “Pflegenotstand” der vergangenen Jahre: Einrichtungen in Gesundheit und Pflege haben es zunehmend schwer, dringend benötigten Nachwuchs zu rekrutieren. Ausbildung.de, Deutschlands reichweitenstärkstes Ausbildungsportal, startet daher nun eine groß angelegte Initiative für Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen: Damit diese trotz Corona-Pandemie schnell und unbürokratisch an das dringend benötigte Nachwuchspersonal kommen, können sie sich ab sofort kostenlos auf der Plattform als Arbeitgeber präsentieren und ihre Anzeigen schalten.

Ausbildung.de kooperiert hierbei mit dem Berliner Startup Jobufo°: Die Jobufo°-Videobewerbung und der Jobufo°-Bewerbungsassistent ermöglichen es allen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, das gesamte Bewerbungsverfahren online durchzuführen. Das Berliner HR-Unternehmen stellt hierfür ebenso wie Ausbildung.de seine Software kostenlos zur Verfügung.

Begleitet wird die Initiative #DieHeldenvonMorgen von einer breit angelegten Social-Media-Offensive: Auf dem Instagram-Account präsentiert das Redaktionsteam von Ausbildung.de die unterschiedlichen Berufsprofile. Über Stories, Postings und IGTV werden neben Videos, Fotos und Statements von Azubis, auch deren Erfahrungsberichte geteilt. Zusätzlich veröffentlicht Ausbildung.de dort auch Interviews mit Experten, Personalmanagern und den Auszubildenden selbst. User-Umfragen sorgen für Interaktion und zusätzlichen Buzz. Ratgeber-Videos auf YouTube mit dem Themenschwerpunkt Ausbildung im Pflege- und Gesundheitsbereich, runden das Package ab. Und auch auf Ausbildung.de selbst wird der bestehende Content erweitert um einen eigenen Ratgeberbereich zur Ausbildung in der Pflege: https://www.ausbildung.de/ratgeber/pflegeausbildung/ .

“Unser Gesundheitssystem kommt in dieser Ausnahmesituation an seine Grenzen. Wir von Ausbildung.de wollen Danke sagen für die Anstrengungen und Leistungen, die Ärzte und Pflegepersonal erbringen: Sie sind heute unsere Helden. Wir wollen sie unterstützen, den so dringend benötigten Nachwuchs zu finden, damit wir auch in Zukunft eine Gesundheitsversorgung haben, die belastbar ist – besonders in Krisensituationen wie diesen”, so Felix von Zittwitz, Executive Director bei Ausbildung.de.

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme bietet die eigens eingerichtete Landingpage https://www.dieheldenvonmorgen.de/ .

Über Ausbildung.de

Das Portal der TERRITORY EMBRACE GmbH richtet sich an angehende Auszubildende, mit dem Ziel, sie bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz zu unterstützen. 3 Millionen monatliche Besucher verzeichnet das Portal und ist damit das reichweitenstärkste Ausbildungsportal in Deutschland. Schüler lernen hier die unterschiedlichsten Berufe und Unternehmen kennen, erhalten einen Überblick über ausgeschriebene Stellen und bekommen hilfreiche Tipps rund um die Ausbildung.

Über TERRITORY EMBRACE

TERRITORY EMBRACE ist eine der erfolgreichsten Agenturen für Employer Branding, Talent Relationship Management und Recruiting. Experten aus HR, Marketing, Kreation und Kommunikation beraten und begleiten globale Unternehmen vom strategischen Aufbau der Employer Brand über die Umsetzung von Kreativ- und Kommunikationskonzepten und Social-Media-Strategien bis hin zur passgenauen Stellenbesetzung. Zu den Kunden gehören führende Arbeitgeber wie die Lufthansa Group, EY, Osram, Deutsche Telekom oder ALDI Süd. Mit reichweitenstarken Jobboards wie Ausbildung.de oder meinpraktikum.de ist TERRITORY EMBRACE Marktführer im Schüler- und Studierendenmarketing und setzt neue Standards, wie Talente und Arbeitgeber zusammenfinden. TERRITORY EMBRACE gehört zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte.

