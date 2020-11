Kampagne #GönntEurerKücheEinePause plädiert für Gastronomie-Unterstützung: / METRO Deutschland bittet alle darum, das Weihnachtsessen diesmal nicht selbst zu kochen, sondern zu bestellen

– Das Ziel der Kampagne: möglichst viele Menschen zu animieren, ihr Festtagsessen bei ??Gastronomen?zu?ordern,?um?so?dem?schwierigen?Lockdown-Alltag?entkommen?zu?könn en -?Großangelegte?internationale?Kampagne?richtet?Aufmerksamkeit?der?Konsumenten?a uf?die? Perspektiven?der?Gastronomie?im?Corona-überschatteten?Weihnachtsgeschäft -?Der?Aufruf?erfolgt?in?bis?zu?18?Ländern,?in?denen?METRO?vertreten?ist

Mit der Kampagne “Gönnt Eurer Küche eine Pause” appelliert METRO das Lieblingsmenü an den Festtagen bei einem lokalen Gastronomen oder Restaurant zu bestellen. Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten das Alltagsleben mit all seinen Herausforderungen fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat, soll nun in der Weihnachtszeit wenigstens der heimischen Küche eine Pause gegönnt werden.

Mit der Bestellung des Weihnachtsmenüs wird nach langen Monaten voller individueller Belastungen nicht nur das eigene Leben erleichtert – sondern es wird damit auch das Gastgewerbe, das besonders hart von Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie getroffen wurde, unterstützt. In diesem Jahr verzeichnet die Branche bereits Einnahmeausfälle im hohen zweistelligen Prozentbereich*, zahlreiche Betriebe kämpfen um ihre Existenz. Auch für die kommenden Monate ist sowohl aufgrund behördlicher Einschränkungen als auch gestiegener Unsicherheit der Gäste eine Verbesserung der Situation nicht zu erwarten. Mit der Aktion will METRO seine Millionen Restaurant-, Hotel- und Catering-Kunden in aller Welt unterstützen.

Internationale Kampagne

Herz der Kampagne ist ein emotionales Video, das die vielen Herausforderungen durch Einschränkungen des sozialen Lebens prägnant zusammenfasst. Die Kampagne wird in bis zu 18 Ländern über verschiedene Media-Kanäle wie Internet, Social Media oder TV ausgestrahlt. Der ca. 1,20 Minuten lange Spot zeigt in starken Bildern die Erfahrungen einer typischen Familie in den letzten Monaten. Ihre Geschichte ist ein Spiegelbild der aktuellen Situation in vielen Familien. Das Leben in der Lockdown Realität findet fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden statt: Home Office, Home Schooling, Kochen, Sport, etc. Gutes Essen, Vorbereitungen für die Festtage und gemeinsame Quality-Time bleiben im hektischen und frustrierenden Alltag dagegen vielfach auf der Strecke. Die Kernaussage des Videos lautet daher: Gönn der heimischen Küche eine Pause und somit deiner Familie gemeinsame Zeit, indem du dir dein Weihnachtsmenü vom Profi kochen lässt. Damit tust du etwas Gutes für dich und für die Gastronomie. “Wir sprechen mit unserem Film sehr emotional und ganz bewusst die Endverbraucher*innen an, um der Gastronomie greifbare Schützenhilfe beim Kampf um ihre Existenz zu geben”, erklärt Frank Jäniche, CEO und Geschäftsführer Vertrieb bei METRO Deutschland.

Harte Zeiten für die Gastronomie

Wie eine von METRO in Auftrag gegebene Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts CIVEY belegt, gehen rund 73 Prozent der Befragten davon aus, dass sich die gastronomische Landschaft in Deutschland durch die Corona-Maßnahmen nachhaltig negativ verändern wird.** Dem will METRO entgegenwirken und der Gastronomie helfen. Die Anregung, sich selbst die Festtage zu verschönern und gleichzeitig einen Gastronomen zu unterstützen, soll den Umsatz der Gastronomie-Branche im Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Kaum eine andere Branche trägt schließlich so sehr zur Vielfalt in unserer Gesellschaft bei, wie die Gastronomie. “Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Wenn möglichst viele Menschen auch den angeschlagenen Betrieben des Gastgewerbes eine Freude machen, indem sie ihrer Küche eine Pause gönnen, gibt es für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen einen Umsatz-Hoffnungsschimmer mit Blick auf das neue Jahr”, sagt Christof Knop, CEO und Geschäftsführer Finanzen bei METRO Deutschland. Denn aktuell, so belegt die METRO Studie ebenfalls, lassen sich bisher nur rund 26 Prozent der Befragten häufiger Essen nach Hause liefern. Daher wird ein emotionaler Appell an die breite Bevölkerung sicher einen Beitrag leisten können, diese Quote noch zu verbessern.

Partner in schwierigen Zeiten

METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmer und insbesondere der Gastronomie. In den Märkten des Großhändlers dürfen ausschließlich Gewerbetreibende wie Gastronomen, Kioskbetreiber und sonstige Kleinunternehmen und Selbstständige einkaufen. METRO setzt sich bereits seit Beginn der Corona-Krise für das Gastgewerbe und die Veranstaltungsbranche ein und bietet mit einer Vielzahl von individuellen Angeboten und Beratungslösungen Unterstützung. Zudem rief der Großhändler bereits früh mit Initiativen wie #WirSindGekommenUmZuBleiben oder #restartGastro öffentlich zur Unterstützung der Gastronomie auf und machte auf ihre schwierige Lage aufmerksam. Die Kampagne #GönntEurerKücheEinePause setzt den Einsatz konsequent fort: Erstmals in der Unternehmensgeschichte startet das Großhandelsunternehmen METRO Deutschland eine so umfangreiche Werbekampagne zur Weihnachtszeit, die sich nicht an seine übliche Zielgruppe richtet, sondern an die breite Öffentlichkeit.

#GönntEurerKücheEinePause

Der Spot (https://www.youtube.com/watch?v=-6Z5cd9nx-I) ist ab dem 17. November 2020 in Deutschland unter dem Hashtag #GönntEurerKücheEinePause über Social Media Kanäle und im Internet zu sehen. Die internationale Werbekampagne von METRO steht unter dem Titel #GIVEYOURKITCHENABREAK und startet am 17. November 2020 parallel in Deutschland, Portugal, Italien und Polen sowie im Laufe der Woche in weiteren Ländern.

#GönntEurerKücheEinePause ; #LoveOwnBusiness; #GIVEYOURKITCHENABREAK; #Weihnachten2020

Weitere Informationen zu METRO und dem Video #GönntEurerKücheEinePause gibt es unter https://www.metro.de/offen-fuer-alle-nrw

* Der Umsatz im Zeitraum von März bis August 2020 lag real (preisbereinigt) um 40,5 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Quelle: Statistisches Bundesamt (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/10/PD20_N067_45.html) .

** CIVEY-Studie Das Meinungsforschungsunternehmen CIVEY hat im Auftrag von METRO 10.000 Personen zwischen dem 11. und dem 15. November 2020 befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahre. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 2,5 Prozent.

