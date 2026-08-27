Kann ich mit Excel meine Inventargegenstände HGB-konform dokumentieren?

Excel ist oft der erste Schritt, wenn Unternehmen ihr Betriebs- und Anlagevermögen erfassen wollen: schnell zur Hand, vertraut und ohne zusätzliche Kosten. Für eine wirklich HGB-konforme, das heißt lückenlose und prüfungssichere Inventarverwaltung reicht eine einfache Tabelle jedoch meist nicht aus. § 240 HGB verlangt eine vollständige, nachvollziehbare Dokumentation, und genau hier stößt Excel schnell an seine Grenzen.

Was § 240 HGB von der Inventarverwaltung verlangt

* Vollständige Dokumentation von Gegenstand, Standort, Zustand, Nutzenden und Kostenstelle.

* Komfortable, idealerweise mobile Erfassung per App, Barcode oder RFID.

* Auswertbarkeit und Reporting, zum Beispiel nach Gruppe, Kostenstelle oder Standort.

* Skalierbarkeit und Mandantenfähigkeit für unterschiedliche Unternehmensgrößen.

* Rechts- und revisionssicheres Arbeiten, das auch einer externen Prüfung standhält.

Warum Excel bei diesen Anforderungen an Grenzen stößt

* Keine automatische Nachverfolgung von Standort- oder Zustandsänderungen, jede Aktualisierung erfolgt manuell.

* Fehleranfällig bei mehreren Bearbeitenden: doppelte Einträge, überschriebene Zeilen, keine Versionshistorie.

* Bilder, Belege oder Sprachaufnahmen lassen sich nicht sinnvoll direkt am Inventargegenstand hinterlegen.

* Keine mobile Erfassung vor Ort, dadurch hoher Nachpflegeaufwand.

* Im Prüfungsfall schwer nachweisbar, dass die Daten durchgängig korrekt und unverändert geführt wurden.

Inventarsoftware von Hoppe: Die Alternative im Überblick

Die Inventarsoftware der Hoppe Unternehmensberatung schließt genau diese Lücken:

* Erfassung von Räumen, Gebäuden und Kostenstellen in einer Baumstruktur mit bis zu vier Ebenen.

* Dokumentation jedes Inventargegenstands mit Anschaffungsdatum, Preis, Bild und Dokumentenanhängen.

* Mobile App für iOS und Android: Bilder, Filme oder Sprachaufnahmen lassen sich dem Gegenstand direkt zuordnen, inklusive Geodaten.

* Import und Export von Daten (Excel, CSV, Access) sowie grafische Auswertungen, Berichte, Filter- und Suchfunktionen.

* Einzelplatz-Installation oder Netzwerk- und Mandantenbetrieb.

* Zielgruppe: KMU, Kommunen, Verwaltungen und größere Unternehmen, branchenübergreifend.

Diese Vorteile bringt Ihnen die digitale Inventarverwaltung

* Effizienzsteigerung: Digitale Prozesse ersetzen die manuelle Pflege in Excel und senken Zeitaufwand und Fehlerrisiko.

* Transparenz und Kontrolle: Voller Überblick über den Lebenszyklus der Güter: Standort, Zustand und Bilanzierung auf einen Blick.

* Rechts- und Prüfsicherheit: Eine lückenlose Dokumentation erleichtert die Inventur nach HGB und dient als Versicherungsnachweis.

* Mobilität: Die App-Erfassung vor Ort erleichtert die laufende Bestandspflege.

* Langfristige Investitionssicherheit: Offene Software-Architektur, über 25 Jahre Markterfahrung und individueller Support.

Fazit

Excel eignet sich für den Einstieg, nicht aber für eine dauerhaft HGB-konforme Inventarverwaltung. Eine spezialisierte Software wie die von Hoppe schafft die nötige Prüfsicherheit und spart auf Dauer Zeit.

Ausführliche Informationen: https://www.Inventarsoftware.de