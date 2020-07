Kartonverpackungen: Raus aus der Norm!

Der Online Handel boomt. Mittlerweile bestellen auch Menschen online, die das vor der Krise nicht getan haben und kleine Anbieter haben ihr Unternehmen durch die Umstellung auf Online Handel gerettet. Umso mehr sind nun Verpackungen gefragt, die sich jenseits der Norm befinden – es ist nun mal nicht alles genormt!

Bei Gruber Kartonagen, dem Experten für Kartons und Kartonverpackungen, hat man das bereits vor der Krise erkannt und sich auf individuelle Verpackungslösungen spezialisiert. Egal, ob die Größe, das Gewicht oder das Material die Besonderheit der zu verschickenden Waren ausmachen die Gruber Versandlösungen lassen sich individuell auf fast jedes Produkt abstimmen.

Die Form der Versandverpackungen und Versandkartons können für nahezu jedes Produkt individuell geplant und umgesetzt werden. Dadurch sparen Kunden Material, Platz und Kosten und die Waren kommen sicher und effizient am Ziel an. Der ganz besondere Bonus: Die individuelle Verpackungsgestaltung ist auch in Kleinserien möglich. So können Verpackungskartons mit Mustern und Logos sowie farblich gestaltet werden und kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach der Ankunft beim Kunden noch zum Einsatz. Klug eingesetzt bleiben damit das Logo und die CI des versendenden Unternehmens weiterhin im Blickfeld – Werbung ideal eingesetzt.

Egal, ob man auf der Suche nach individuell gestalteten Versandkartons, Verpackungen oder Werbematerial ist, ein Blick auf die Website des Unternehmens lohnt sich: gruber-kartonagen.at. Denn die Zukunft kommt meist rascher, als man denkt.