Kennen Sie die neuen Compliance-Pflichten für das Nachhaltigkeits-Management? S&P

Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Compliance Pflichten sicher umsetzen

> ESG-Risiken: Welche Risiken sind im Risikomanagement zu beachten?

> Tone at the Top: Risikokultur und Nachhaltigkeit

> Richtige Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken

> Verantwortlichkeiten und Vorbildfunktion

> Neue Anforderungen an die Geschäfts- und Risikostrategie

> Positivliste: In welche Unternehmen, Branchen und Regionen darf investiert werden?

> Green Bonds: Eine neue Asset Klasse für Finanzunternehmen

> CSR-Reporting: Umsetzung der Pflichten ?? 289c, 340a, 341a HGB, DSR 20 und DIN ISO 26000

Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern

> Aktive Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Geschäftsorganisation:

> Neue Aufgaben für die Compliance Funktion

> Neue Anforderungen an die Qualifikation der Risikocontrolling-Funktion

> ESG-Risiken im Auslagerungscontrolling sicher managen

> Bundeslagebild Korruption: Prävention mit Nachhaltigkeits-Management

> Neue Prüfungsaktivitäten der Internen Revision

> Effiziente Kommunikation von ESG-Risiken: Verantwortlichkeiten und Schnittstellen für das CSR-Reporting klären

> Kontrollplan für das Management von ESG-Risiken: Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

