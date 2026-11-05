KfW Award Gründen 2026: Innovative Unternehmen aus ganz Deutschland ausgezeichnet

– 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen

– Bundessieg geht an medicalvalues GmbH aus Baden-Württemberg

– Sonderpreise Nachfolge erhalten PFS Anlagenbau UG aus Sachsen-Anhalt und CJBW Schiffsmakler GmbH & Co. KG aus Schleswig-Holstein

– KfW Capital Award zeichnet in vier Kategorien Leistungen auf der Investorenseite aus

Zum 29. Mal zeichnet die KfW mit dem KfW Award Gründen innovative Start-ups aus ganz Deutschland aus. Bei der feierlichen Preisverleihung am gestrigen Abend in Berlin wurden die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner bekanntgegeben. Insgesamt hatten sich 581 Firmen aller Branchen beworben – so viele wie noch nie in der Geschichte des Wettbewerbs.

Je ein Unternehmen aus jedem Bundesland wurde als Landessieger ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

„Der KfW Award Gründen macht sichtbar, was Deutschland stark macht: eine vielfältige Gründerlandschaft, getragen von Menschen, die Chancen erkennen, Verantwortung übernehmen und mit ihren Ideen neue Wege eröffnen. Ich gratuliere den diesjährigen ausgezeichneten Gründerteams ganz herzlich. Sie stehen für Innovation, Mut und den Willen, den Wirtschaftsstandort Deutschland aktiv mitzugestalten. Als Bank aus Verantwortung steht die KfW mit ihren Förderprogrammen auch in Zukunft an der Seite dieser Unternehmerinnen und Unternehmer“, sagt der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels.

Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb. Dabei setzte sich medicalvalues GmbH aus Baden-Württemberg durch und sicherte sich das Preisgeld von zusätzlich 9.000 Euro. Das Unternehmen überzeugte mit einer KI-Plattform für integrierte Diagnostik, die Laborwerte, Symptome und Vorerkrankungen mit medizinischem Fachwissen verknüpft und so Ärztinnen und Ärzte unterstützt. Die als Medizinprodukt zugelassene Lösung ist bereits in führenden Laborketten sowie Universitätskliniken im DACH-Raum und den Benelux-Ländern im Einsatz.

Bei der diesjährigen Preisverleihung wurden erstmals zwei Sonderpreise für erfolgreiche Unternehmensnachfolgen vergeben: Ausgezeichnet wurde die PFS Anlagenbau UG aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen modernisiert Industrieanlagen und macht sie effizienter. Mit der Erfahrung aus der Übernahme von SRS Industrieofenbau erfolgt die Fertigung von Technik und Ersatzteilen direkt im eigenen Haus. Außerdem erhielt die CJBW Schiffsmakler GmbH & Co. KG aus Flensburg in Schleswig-Holstein den Sonderpreis. Unter der Leitung von Annika-Fee Schulz koordiniert das Unternehmen den gesamten Hafenaufenthalt von Schiffen im Flensburger Wirtschaftshafen. Mit der Übernahme des traditionsreichen Unternehmens im Jahr 2024 hat Schulz die letzte Schiffsmaklerei am Standort gesichert und den Hafenbetrieb durch moderne Abläufe weiterentwickelt. Die Sonderpreise sind mit je 5.000 Euro dotiert.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem der KfW Capital Award verliehen: In der Kategorie Best Female VC-Investor überzeugte Zoé Fabian-Frey von Noteus, in der Kategorie VC-Game Changer erhielt Dr. Hendrik Brandis von earlybird den Preis. Die Auszeichnung für VC-Exit Excellence ging an Project A mit dem Exit zu Trade Republic. Zusätzlich wurde mit dem VC-Legacy Award auch hier ein Sonderpreis verliehen. Diesen erhielt Dr. Andreas Rodin von YPOG (weitere Informationen unter www.kfw-capital.de).

Die Landessieger des KfW Award Gründen im Überblick:

– Baden-Württemberg: medicalvalues GmbH

– Bayern: Energyminer GmbH

– Berlin: Rulemapping Group GmbH

– Brandenburg: cureVision GmbH

– Bremen: Marble Imaging GmbH

– Hamburg: goodBytz GmbH

– Hessen: Voodin Blade Technology GmbH

– Mecklenburg-Vorpommern: Mecklenburger Alltagsfeen

– Niedersachsen: Phaeosynt GmbH

– Nordrhein-Westfalen: Schreinerwehr GmbH

– Rheinland-Pfalz: TENTA VISION GmbH

– Saarland: Detesia GmbH

– Sachsen: Friends not Food GmbH

– Sachsen-Anhalt: Dorfkraft Holding GmbH

– Schleswig-Holstein: Celtrix GmbH

– Thüringen: Warmwind AG

Alle Landessieger sind außerdem für den Publikumspreis nominiert. Die Abstimmung läuft bis einschließlich Montag, den 30. November 2026, unter https://www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis.

n-tv berichtet in seinem Startup Magazin am 6. November um 18:40 Uhr (Wdhlg. Samstag, 07.11.2026 um 12:30 Uhr und Montag, 09.11.2026 um 15:40 Uhr) über die Preisverleihung sowie die Siegerinnen und Sieger. Diese werden zusätzlich von einer PR-Agentur bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Ausgewählt wurden die Preisträgerinnen und Preisträger durch eine erfahrene Jury. Diese bewertete insbesondere Innovationsgrad, Kreativität sowie die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung der Geschäftsideen.

Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern sowie Fotos finden Sie unter www.kfw.de/award sowie unter KfW Award Gründen 2026 – PEPERONI (https://www.peperoni.berlin/kfw/)

Pressekontakt KfW:

Aenne Frankenberger, KfW Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069-7431 5792, aenne.frankenberger@kfw.de

Pressekontakt KfW Award Gründen:

Michael Wasner, KfW Award Gründen c/o Peperoni Kommunikationsagentur für gesellschaftlichen Wandel GmbH, Friedrichstraße 23A, 10969 Berlin, Tel. 030-2577 1796, kfw_award@peperoni.berlin

Pressekontakt KfW Capital Award:

Sonja Höpfner, KfW Capital GmbH & Co. KG, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069-7431 4306, sonja.hoepfner@kfw.de

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 – 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Aenne Frankenberger,

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aenne.frankenberger@kfw.de, Internet: www.kfw.de

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