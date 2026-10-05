KI-Affinität reicht nicht

Künstliche Intelligenz verändert Prozesse, Geschäftsmodelle und ganze Organisationen. Damit verändert sie auch die Anforderungen an Führung. Doch woran lässt sich erkennen, ob eine Führungskraft tatsächlich in der Lage ist, diese Veränderung zu gestalten? Genau aus dieser Frage ist bei CleverMatch der „KI Score für Führungskräfte“ entstanden.

Wir erleben KI-Transformation im eigenen Unternehmen

Seit Anfang 2026 bauen wir bei CleverMatch eigene KI-Agenten und orchestrieren diese in unseren Prozessen. Wir erleben damit aus erster Hand, was KI-gestützte Transformation im Arbeitsalltag bedeutet. Nicht als abstraktes Zukunftsthema, sondern als tägliche operative Realität.

Wir sehen, welche Prozesse plötzlich anders gedacht werden können, welche Aufgaben sich automatisieren lassen und welche neuen Möglichkeiten entstehen. Gleichzeitig erleben wir, was diese Veränderungen für Mitarbeiter und Teams bedeuten. Denn neue Technologie einzuführen ist vergleichsweise einfach. Prozesse und Verhaltensweisen tatsächlich zu verändern, ist deutlich schwieriger. Und genau hier wird aus einem Technologiethema eine Führungsaufgabe.

Über KI sprechen können viele

Parallel dazu machen wir in unserer Arbeit als Personalberatung eine andere Beobachtung. Unternehmen stellen Führungskräfte ein, die im Interview überzeugend über Künstliche Intelligenz sprechen. Sie kennen die relevanten Anwendungen, beschäftigen sich mit den aktuellen Entwicklungen und können nachvollziehbar erläutern, welche Bedeutung KI für ihr Unternehmen haben könnte.

Sechs Monate später stellt sich jedoch eine andere Frage: Was ist tatsächlich passiert? Wurde entschieden, wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann? Wurde ein Projekt angestoßen? Wurden Prozesse verändert? Wurde Verantwortung übernommen? Und vor allem: Wurde das Team in die Veränderung mitgenommen? Denn zwischen Interesse an KI und der Fähigkeit, aus ihren Möglichkeiten konkrete Entscheidungen und Veränderungen abzuleiten, liegt ein entscheidender Unterschied.

KI-Affinität ist nicht dasselbe wie KI-Urteilsvermögen. Mit KI-Urteilsvermögen meinen wir die Fähigkeit, Chancen, Risiken und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von KI für die eigene Führungsrolle einzuschätzen. Transformation braucht mehr als Technologieverständnis.

Diese Erfahrung teilen auch Interim Manager und Berater, mit denen wir regelmäßig sprechen: Menschen und Organisationen tatsächlich in Transformation zu bringen, ist außerordentlich anspruchsvoll. KI verstärkt diese Herausforderung.

Führungskräfte müssen heute Entscheidungen über Technologien treffen, deren Entwicklung kaum vollständig abzusehen ist. Sie müssen Chancen erkennen, ohne jedem Trend zu folgen. Sie müssen wirtschaftlichen Nutzen gegen Risiken abwägen. Und sie müssen entscheiden, wo Automatisierung sinnvoll ist und wo menschliches Urteil unverzichtbar bleibt. Gleichzeitig müssen sie Mitarbeiter durch eine Veränderung führen, die bei vielen nicht nur Neugier, sondern auch Unsicherheit auslöst. Dafür braucht es Führungskräfte, die einordnen, entscheiden und führen können. Nicht erst dann, wenn alle Informationen vorliegen, sondern auch unter Unsicherheit.

Aber wie erkennt man diese Führungskräfte?

Für uns führte das zu einer zentralen Frage: Wenn KI die Anforderungen an Führung verändert, wie können Unternehmer und Gesellschafter beurteilen, ob eine Führungskraft die notwendigen Voraussetzungen dafür mitbringt?

Der Lebenslauf gibt darauf nur begrenzt eine Antwort. Auch das klassische Interview stößt an Grenzen. Denn dass KI für Unternehmen relevant ist, hat sich herumgesprochen. Die richtigen Begriffe lassen sich lernen, Erfahrungen mit einzelnen Tools lassen sich darstellen.

Entscheidend ist jedoch etwas anderes: Wie denkt, urteilt, entscheidet und führt eine Person, wenn sie Verantwortung für KI-getriebene Veränderung übernehmen muss? Genau diese Voraussetzungen wollten wir strukturiert sichtbar machen.

Daraus entstand der „KI Score für Führungskräfte“

Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner AON, führender europäischer Anbieter für Eignungsdiagnostik, haben wir deshalb den CleverMatch „KI-Score für Führungskräfte“ entwickelt. Dabei messen wir bewusst nicht, wer die meisten KI-Tools kennt oder das größte technische Detailwissen besitzt. Der Ausgangspunkt ist immer die konkrete Führungsrolle. Welche Situationen muss eine Person in dieser Funktion erfolgreich bewältigen? Welche Verantwortung trägt sie? Und welche Kompetenzen sind dafür besonders relevant?

Je nach Zielrolle fließen fünf bis sieben Kompetenzen aus unserem CleverMatch Kompetenzmodell in den Score ein. Fester Bestandteil ist immer die Kompetenz „KI-Verständnis & unternehmerisches Einsatzurteil“. Sie beschreibt die Fähigkeit, Chancen und Risiken von KI einzuschätzen und sinnvoll über ihren Einsatz zu entscheiden. Weitere Kompetenzen werden abhängig von Aufgabe und Verantwortung der jeweiligen Führungsrolle ausgewählt und gewichtet. So entsteht keine pauschale Aussage darüber, wie „KI-fit“ jemand ist, sondern eine rollenbezogene Einordnung der Kompetenzen, die für die jeweilige Führungsverantwortung erfolgskritisch sind.

Vereinfacht lässt sich der Ansatz beispielhaft so darstellen: Zunächst wird die Zielrolle mit ihren konkreten Anforderungen definiert. Darauf aufbauend werden die für diese Rolle relevanten Kompetenzen ausgewählt und gewichtet. Anschließend erfolgt die strukturierte Einschätzung. Aus den Ergebnissen lassen sich rollenbezogen Stärken und mögliche Entwicklungsfelder ableiten. Dieses Beispiel veranschaulicht den grundsätzlichen Ansatz und bildet nicht zwingend jeden Schritt des tatsächlichen Ablaufs vollständig ab.

Einordnen. Entscheiden. Führen.

Im Kern geht es für uns um drei Anforderungen.

Einordnen: Kann eine Führungskraft Chancen und Risiken von KI für den eigenen Verantwortungsbereich realistisch bewerten?

Entscheiden: Erkennt sie sinnvolle Einsatzfelder, kann sie wirtschaftliche Auswirkungen beurteilen und Grenzen zwischen automatisierten Systemen und menschlichem Urteil ziehen?

Führen: Ist sie in der Lage, Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen und ihr Team durch die damit verbundenen Veränderungen zu führen?

Eine Führungskraft muss dafür weder programmieren können noch jedes neue KI-Tool kennen. Werkzeuge werden sich ohnehin weiter verändern. Belastbare Urteilskraft bleibt entscheidend.

Für Unternehmen wird KI-Kompetenz zur Auswahlfrage

Für Unternehmer und Gesellschafter stellt sich damit zunehmend eine neue Frage bei der Besetzung von Führungspositionen. Neben Erfahrung, Persönlichkeit und fachlicher Qualifikation wird relevant, ob eine Führungskraft die Voraussetzungen mitbringt, KI-getriebene Veränderung verantwortlich zu gestalten. Das gilt bei einer Neubesetzung ebenso wie bei einer Unternehmensnachfolge oder der Weiterentwicklung eines bestehenden Führungskreises.

Der KI-Score soll dabei keine Personalentscheidung ersetzen. Er schafft eine zusätzliche, strukturierte Entscheidungsgrundlage.

Und für Führungskräfte zur Standortbestimmung

Gleichzeitig richtet sich der Score bewusst an Geschäftsführer und Führungskräfte selbst. Wer vor einem nächsten Karriereschritt steht oder zusätzliche Verantwortung übernimmt, sollte wissen, welche Kompetenzen für die zukünftige Rolle entscheidend sind – und wie die eigenen Voraussetzungen dazu passen.

Wo liegen meine Stärken? Wo bestehen Entwicklungsfelder? Und wie gut bin ich darauf vorbereitet, Verantwortung in einem Umfeld zu übernehmen, das zunehmend durch KI geprägt sein wird? Damit wird aus dem abstrakten Begriff „KI-Kompetenz“ eine konkrete Auseinandersetzung mit der eigenen Führungsrolle.

Was geschieht mit dem Ergebnis? Im Auswahlkontext dient der KI-Score dem Unternehmen als zusätzliche strukturierte Grundlage, um die Passung zu den Anforderungen der konkreten Führungsrolle einzuordnen. Für Geschäftsführer und Führungskräfte selbst schafft er Transparenz darüber, wo bereits belastbare Stärken liegen und welche Kompetenzen gezielt weiterentwickelt werden können. Der KI-Score ersetzt dabei weder das persönliche Gespräch noch eine Personalentscheidung, sondern ergänzt beides um eine rollenbezogene Perspektive.

Wenn Sie wissen möchten, welche Anforderungen KI an Ihre konkrete Führungsrolle stellt und wie Ihre Kompetenzen dazu passen, sprechen Sie mit uns. Gerne klären wir in einem persönlichen Gespräch, ob der KI-Score für Ihre Auswahlentscheidung oder als individuelle Standortbestimmung sinnvoll eingesetzt werden kann.

Technologie allein transformiert kein Unternehmen

Unsere eigene Arbeit mit KI hat uns eines sehr deutlich gezeigt: Die Technologie entwickelt sich enorm schnell. Ob daraus aber tatsächlich bessere Prozesse, neue Geschäftsmodelle oder höhere Produktivität entstehen, entscheidet sich nicht allein an der Technologie. Es entscheidet sich daran, was Menschen daraus machen. Und Führungskräfte spielen dabei eine zentrale Rolle. Deshalb sollten sich Unternehmen aus unserer Sicht nicht nur fragen: Was kann KI für unser Unternehmen leisten?

Sondern zunehmend auch: Haben wir die Führungskräfte, die ihre Möglichkeiten richtig einordnen, Entscheidungen treffen und unsere Organisation in die Umsetzung bringen können?

Genau aus dieser Frage ist der „KI Score für Führungskräfte“ entstanden.

Welcher nächste Schritt passt zu Ihnen?

Sie sind Unternehmer, Gesellschafter oder HR-Verantwortlicher und möchten beurteilen, ob Ihre Führungskräfte die Voraussetzungen für KI-getriebene Veränderung mitbringen?

Erfahren Sie, wie der KI-Score bei der Auswahl neuer Führungskräfte, bei Nachfolgeentscheidungen oder zur Standortbestimmung eines bestehenden Führungsteams eingesetzt werden kann.

KI Score für Unternehmen kennenlernen

Sie sind Geschäftsführer oder Führungskraft und möchten wissen, wie gut Sie auf die Anforderungen einer zunehmend KI-geprägten Arbeitswelt vorbereitet sind?

Der KI-Score bietet Ihnen eine fundierte Standortbestimmung Ihrer relevanten Führungskompetenzen – insbesondere mit Blick auf eine neue Position, den nächsten Karriereschritt oder zusätzliche Verantwortung.

KI Score für Führungskräfte kennenlernen

Sie möchten zunächst mehr darüber erfahren, welche Anforderungen KI an Führung verändert und wie der KI-Score funktioniert?

In unserem Live-Webinar geben wir Einblick in unseren Ansatz, erläutern die zugrunde liegenden Kompetenzen und zeigen, wie Unternehmen und Führungskräfte den KI-Score konkret nutzen können.

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