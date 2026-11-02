KI-Copilot für Servicetechniker: SERVICE 1 Drive verwandelt Fahrtzeit in produktive Zeit

Servicetechniker verbringen täglich viel Zeit auf der Straße. Während die Fahrt zwischen zwei Kunden für viele Unternehmen bislang weitgehend ungenutzte Arbeitszeit darstellt, bleiben gleichzeitig wichtige Aufgaben wie Einsatzvorbereitung, Weiterbildung und Wissenstransfer häufig auf der Strecke. Mit SERVICE 1 Drive stellt SERVICE 1 einen sprachgesteuerten KI-Copiloten vor, der genau hier ansetzt: Er macht die Fahrtzeit zur produktiven Zeit und versorgt Techniker bereits unterwegs mit den Informationen und dem Wissen, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Wenn der Arbeitstag bereits im Auto beginnt

Der nächste Serviceeinsatz steht an, doch die Vorbereitung muss warten. Die Kundenhistorie ist noch nicht geprüft, Informationen zur Anlage liegen in verschiedenen Dokumenten und die letzte Service-Mail ist ungelesen. Ein typisches Szenario im technischen Außendienst, in dem Zeit eine knappe Ressource ist.

Gleichzeitig verbringen Servicetechniker täglich Stunden im Auto. Diese Zeit bleibt häufig ungenutzt, obwohl gerade hier die Möglichkeit besteht, wichtige Informationen aufzunehmen und sich gezielt auf den nächsten Auftrag vorzubereiten.

SERVICE 1 Drive verändert diesen Ansatz. Der KI-Copilot begleitet Servicetechniker während ihrer Fahrten zwischen den Einsätzen und versorgt sie automatisch mit relevanten Auftragsinformationen, Trainingsinhalten und Unternehmenswissen. Die Interaktion erfolgt vollständig per Sprache über Android Auto und Apple CarPlay. Das Smartphone kann dabei in der Tasche bleiben.

Die Inhalte werden auf Basis der vorhandenen SERVICE 1 Daten generiert und kontextbezogen bereitgestellt. So wird aus passiver Fahrtzeit ein aktiver Bestandteil des Serviceprozesses.

Besser vorbereitet beim Kunden ankommen

Ein zentraler Anwendungsbereich von SERVICE 1 Drive ist die Einsatzvorbereitung. Noch während der Fahrt erhalten Techniker ein gesprochenes Briefing zu ihrem nächsten Auftrag. Wer ist der Kunde? Welche Anlage steht im Mittelpunkt? Was ist das aktuelle Problem und welche Besonderheiten gab es bei vergangenen Einsätzen?

Der KI-Copilot stellt relevante Informationen aus der Kunden- und Anlagenhistorie sowie bisherige Serviceereignisse zusammen. Bleiben Fragen offen, können Techniker direkt nachfragen und zusätzliche Informationen im Dialog mit der KI abrufen.

Das reduziert den Vorbereitungsaufwand vor Ort und schafft bessere Voraussetzungen für eine effiziente Problemlösung. Techniker kommen informierter beim Kunden an, kennen die Vorgeschichte der Anlage und können sich gezielter auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Das unterstützt auch das Ziel, die First-Time-Fix-Rate zu verbessern.

Weiterbildung ohne zusätzliche Schulungstermine

Neben der Einsatzvorbereitung adressiert SERVICE 1 Drive eine weitere Herausforderung im Field Service: die kontinuierliche Wissensvermittlung.

Produktneuheiten, technische Änderungen und neue Lösungsansätze müssen zuverlässig bei den Mitarbeitern im Außendienst ankommen. In der Praxis landen entsprechende Informationen jedoch häufig in E-Mails oder PDF-Dokumenten, die im hektischen Arbeitsalltag kaum gelesen werden. Klassische Schulungen wiederum erfordern zusätzliche Termine und binden Techniker außerhalb ihrer eigentlichen Einsätze.

SERVICE 1 Drive bringt das Wissen direkt auf die Straße. Der KI-Copilot bereitet relevante Inhalte als kurze, gesprochene Service-Podcasts auf. Technische Trainings, Produktinformationen, Unternehmensnachrichten und aktuelle Serviceinformationen werden so während der Fahrt verfügbar.

Das ermöglicht eine kontinuierliche Weiterbildung ohne zusätzliche Schulungsreisen oder separate Termine. Auch neue Mitarbeiter können von der regelmäßigen Wissensvermittlung profitieren und schneller mit Produkten, Prozessen und typischen Herausforderungen vertraut werden.

Erfahrungswissen sichern, bevor es verloren geht

Eine weitere Funktion von SERVICE 1 Drive setzt beim Wissenstransfer innerhalb der Serviceorganisation an. Gerade erfahrene Techniker verfügen über wertvolles Praxiswissen, das häufig nicht vollständig dokumentiert ist. Typische Fehlerbilder, bewährte Reparaturmethoden und individuelle Lösungsansätze bleiben oft an einzelne Mitarbeiter gebunden.

Mit dem sogenannten Profi-Talk können erfahrene Servicetechniker ihr Wissen in einem geführten KI-Dialog weitergeben. Sie berichten beispielsweise über wiederkehrende Servicefälle oder erklären, welche Lösungswege sich in der Praxis bewährt haben.

SERVICE 1 Drive erfasst diese Informationen, digitalisiert das Erfahrungswissen und unterstützt dessen Verteilung an andere Techniker. Dadurch entsteht eine Wissensbasis, die unabhängig von einzelnen Wissensträgern verfügbar bleibt.

Angesichts des demografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels wird die systematische Sicherung von Erfahrungswissen für Serviceunternehmen immer wichtiger. SERVICE 1 Drive unterstützt sie dabei, wertvolles Know-how langfristig im Unternehmen zu halten.

Ein weiterer Baustein für den KI-gestützten Field Service

Mit SERVICE 1 Drive erweitert SERVICE 1 sein Agentic-AI-Portfolio um einen spezifischen Anwendungsbereich: die sprachgesteuerte Unterstützung von Servicetechnikern während ihrer Fahrten.

„Der Arbeitstag eines Servicetechnikers beginnt nicht erst beim Kunden, sondern bereits auf dem Weg dorthin. Mit SERVICE 1 Drive nutzen wir diese Zeit, um Techniker besser vorzubereiten, Wissen verfügbar zu machen und Serviceprozesse effizienter zu gestalten.“

SERVICE 1 Drive folgt damit einem einfachen Prinzip: Vorbereitet ankommen. Wissen teilen. Jede Fahrt nutzen.

Unternehmen, die das Potenzial sprachgesteuerter KI für ihren technischen Außendienst erschließen möchten, können sich direkt an die Service-Experten von SERVICE 1 wenden.