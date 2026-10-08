Der Venture AI Podcast hat ein Gespräch mit Marek Chroust, Gründer von MCS Consult, veröffentlicht. Norman Müller, Vorstandsvorsitzender des Bundesverband für KI-Transformation e.V., diskutiert mit ihm, wie Unternehmen KI-gestützte Anwendungen entwickeln und deren Einsatz verantworten können. Die Folge „Wer übernimmt die Verantwortung für selbst entwickelte KI-Software?“ dauert 59 Minuten und zwölf Sekunden und ist auf Venture AI Stack verfügbar.

Im Mittelpunkt steht der Übergang von einer ersten funktionierenden Anwendung zum laufenden Unternehmensbetrieb. Chroust beschreibt Erfahrungen mit CRM, Zeiterfassung und Projektabrechnung. Fachbereiche kennen ihre Arbeitsabläufe und können Anforderungen an eigene Software formulieren. Vor dem Einsatz müssen Unternehmen jedoch klären, wer Ergebnisse fachlich prüft, Änderungen technisch freigibt und die Anwendung nach einem Ausfall wiederherstellt. Auch Berechtigungen und Verbindungen zu bestehenden Systemen gehören zu diesen Entscheidungen.

Das Gespräch behandelt zudem Schatten-IT. Chroust berichtet von Anwendungen, die Fachbereiche an der zentralen IT vorbei entwickelt hätten. Diese Schilderungen geben seine Erfahrungen wieder; eine unabhängige Prüfung der genannten Kundenfälle liegt nicht vor. Die Folge fragt deshalb nach der Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, Entwicklung, IT-Betrieb und Geschäftsführung. Dabei geht es auch um Dokumentation und die Betreuung einer Anwendung, wenn ihr ursprünglicher Entwickler das Unternehmen verlässt.

Als Beispiel erläutert Chroust den Ansatz von CONTOPS 360. Die Plattform soll Anforderungen, Prüfung, Freigaben und Betrieb verbinden. Das Gespräch liefert keine unabhängige Bestätigung aller Produktfunktionen oder eine belastbare Vergleichsrechnung gegenüber Standardsoftware. Unternehmen sollten Entwicklung, Sicherheitsprüfung, Betreuung und spätere Änderungen in ihre wirtschaftliche Entscheidung einbeziehen. Neue Kundenangebote werden als mögliche Anwendungen diskutiert; hypothetische Umsatzsteigerungen sind keine gemessenen Erfolge.

Die Folge richtet sich an Geschäftsführungen, IT-Verantwortliche und Fachbereiche, die mit KI eigene Anwendungen erproben. Zeitmarken und Shownotes erleichtern den Zugriff auf einzelne Themen. Redaktionen finden dort Gesprächsanlässe zu KI-gestützter Softwareentwicklung im Mittelstand und zur organisatorischen Verantwortung. Für Rückfragen zum Gespräch und zur Verbandsarbeit steht Norman Müller zur Verfügung.

Folge und Shownotes: https://www.ventureaistack.com/…

Der Bundesverband für KI-Transformation e.V. ist eine unabhängige Plattform zur Förderung der praktischen Einführung künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Verband vernetzt Unternehmen, Startups, Forschungseinrichtungen sowie Expertinnen und Experten, entwickelt anwendungsorientierte Initiativen und unterstützt Organisationen dabei, KI verantwortungsvoll und wirtschaftlich erfolgreich einzusetzen. Ziel ist es, die KI-Transformation in Deutschland durch Zusammenarbeit, Wissenstransfer und konkrete Umsetzungsprojekte zu beschleunigen.