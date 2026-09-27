KI für Unternehmen: Marco Behnke verbindet über 30 Jahre Managementpraxis mit KI Kompetenz seit 2023

KI Schulungen, Prozessoptimierung und konkrete Umsetzung für Unternehmen ab sofort buchbar

Künstliche Intelligenz ist für Marco Behnke kein Thema, das erst mit dem aktuellen Hype begonnen hat. Bereits 2023 veröffentlichte er als Fachbuchautor Bücher über Künstliche Intelligenz und beschäftigte sich intensiv mit den Auswirkungen dieser Technologie auf Unternehmen, Führung und Arbeitsprozesse. Heute verbindet er dieses Wissen mit mehr als 30 Jahren operativer Erfahrung als Interim Manager, CFO, COO und Krisenmanager.

Das Ergebnis ist ein neues, direkt buchbares Angebot für Unternehmen: KI Schulungen, KI Workshops, Prozessanalyse, Automatisierung, KI Einführung und konkrete Umsetzung im Tagesgeschäft. Nicht als theoretischer Vortrag über die Zukunft, sondern mit einer klaren Fragestellung: Wie kann Künstliche Intelligenz heute konkret Arbeitszeit reduzieren, Prozesse beschleunigen, Mitarbeiter entlasten und wirtschaftlichen Nutzen erzeugen?

Unternehmen, Geschäftsführungen, CFOs, Führungskräfte und Fachabteilungen können diese Leistungen ab sofort individuell buchen.

KI Kompetenz begann für mich nicht 2026

Der aktuelle KI Boom führt dazu, dass eine große Zahl neuer Berater, Trainer und Coaches auf den Markt drängt. Für Unternehmen wird es dadurch schwieriger zu unterscheiden, wer lediglich einige KI Tools kennt und wer sich bereits länger mit den technologischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Konsequenzen beschäftigt.

Marco Behnke setzte sich bereits früh intensiv mit Künstlicher Intelligenz auseinander. 2023 erschienen seine ersten Bücher zum Thema KI. Zu einem Zeitpunkt, als viele Unternehmen gerade erst begannen zu verstehen, welche Veränderungen durch generative KI entstehen könnten.

Seitdem verfolgt und nutzt er die Entwicklung konsequent weiter. Sprachmodelle, ChatGPT, Microsoft Copilot, Automatisierung, KI gestützte Analyse, Dokumentenverarbeitung, Wissensmanagement, Datenanalyse, Workflow Systeme und KI Agenten gehören ebenso dazu wie die entscheidende Frage, wie diese Technologien in reale Unternehmensprozesse integriert werden können.

Diese technologische Beschäftigung verbindet sich mit jahrzehntelanger Erfahrung aus Finance, Accounting, Restrukturierung, Turnaround und Unternehmensführung. Genau diese Kombination bildet die Grundlage des neuen Angebots.

Unternehmen brauchen keine weitere KI Präsentation

Viele Unternehmen haben inzwischen erste Erfahrungen mit KI gesammelt. Lizenzen wurden gekauft, ChatGPT wird verwendet, Microsoft Copilot wurde eingeführt, Mitarbeiter schreiben Prompts, Texte werden zusammengefasst und Präsentationen erstellt.

Und trotzdem bleibt eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wo ist der wirtschaftliche Effekt?

Denn die Nutzung eines KI Systems allein bedeutet noch keine Produktivitätssteigerung. Entscheidend ist, ob sich tatsächliche Arbeit verändert. Welche Tätigkeiten kosten heute unnötig Zeit? Welche Prozesse wiederholen sich? Wo werden Daten manuell zusammengestellt? Welche Berichte werden Monat für Monat erneut aufgebaut? Wo verbringen hochqualifizierte Mitarbeiter Stunden mit Recherche, Dokumentation oder Routine? Welche Entscheidungen dauern zu lange, weil Informationen nicht rechtzeitig verfügbar sind?

Genau dort setzt das Angebot an.

Was Unternehmen konkret buchen können

KI Potenzialanalyse

Bestehende Arbeitsabläufe werden systematisch untersucht. Dabei wird geprüft, wo unnötige manuelle Tätigkeiten entstehen, welche Prozesse sich wiederholen, welche Aufgaben durch KI vorbereitet werden können, wo sich Automatisierung lohnt, welche Durchlaufzeiten reduziert werden können und an welcher Stelle der größte wirtschaftliche Hebel liegt.

Am Ende steht keine theoretische KI Strategie, sondern eine priorisierte Liste konkreter Einsatzmöglichkeiten.

KI Schulungen für Unternehmen und Mitarbeiter

Die Schulungen werden individuell auf Unternehmen, Abteilung und Aufgabenstellung zugeschnitten. Mitarbeiter lernen nicht nur, wie KI funktioniert. Sie lernen, wie sie KI für ihre tatsächliche Arbeit einsetzen können.

Behandelt werden unter anderem professionelle Prompt Erstellung, Recherche, Analyse, Dokumentation, Berichterstattung, Datenaufbereitung, automatisierte Arbeitsabläufe, Qualitätskontrolle, der Umgang mit Halluzinationen, Datenschutz, Vertraulichkeit, Auswahl geeigneter KI Systeme und der Aufbau wiederholbarer Workflows.

KI Workshops für Geschäftsführung und Führungskräfte

Führungskräfte benötigen keine reine Prompt Schulung. Sie müssen andere Fragen beantworten. Wo verändert KI unsere Organisation? Welche Prozesse sollten wir zuerst verändern? Wo investieren wir? Welche Risiken entstehen? Welche Aufgaben verändern sich? Welche Kompetenzen brauchen Mitarbeiter zukünftig? Welche Governance benötigen wir? Wie messen wir den wirtschaftlichen Nutzen?

Diese Fragen stehen in Management Workshops im Mittelpunkt.

KI in Finance und Accounting

Hier liegt aufgrund der jahrzehntelangen Finance Erfahrung von Marco Behnke ein besonderer Schwerpunkt.

KI kann beispielsweise bei Buchungsfragen, Sachverhaltsanalysen, Kontenanalysen, Abweichungsanalysen, Rückstellungen, Dokumentationen, Monatsabschlüssen, Quartalsabschlüssen, Jahresabschlüssen, Management Reporting, Prüfungsvorbereitungen, Recherche, Bilanzierungsfragen und wiederkehrenden Auswertungen unterstützen.

Die fachliche Verantwortung bleibt beim Menschen. Aber ein erheblicher Teil der Vorbereitung, Strukturierung und Analyse kann effizienter organisiert werden.

KI in Controlling und Reporting

Viele Unternehmen investieren noch immer erhebliche Arbeitszeit in manuelle Reports. Daten werden exportiert, Tabellen zusammengeführt, Abweichungen gesucht, Kommentare formuliert und Präsentationen erstellt.

KI und Automatisierung können viele dieser Arbeitsschritte erheblich beschleunigen. Ziel ist nicht der schönere Bericht. Ziel ist: schnellere Informationen für bessere Entscheidungen.

Automatisierung von Arbeitsabläufen

KI sollte nicht zusätzlich zu bestehenden Prozessen eingesetzt werden. Die Prozesse selbst müssen verändert werden.

Deshalb werden bestehende Abläufe analysiert und neu aufgebaut. Das können wiederkehrende Reports, Datenanalysen, Dokumentationen, Standardkommunikation, Recherche, Prüfprozesse, Informationsaufbereitung oder interne Wissensprozesse sein.

Begleitung der KI Einführung

Eine einmalige Schulung verändert noch kein Unternehmen. Deshalb kann auch die anschließende Umsetzung begleitet werden. Von der Auswahl erster Anwendungsfälle über Pilotprojekte bis zur Einführung in weiteren Fachbereichen.

Der Ansatz lautet: Klein beginnen. Nutzen beweisen. Standardisieren. Skalieren.

Warum Managementerfahrung bei KI entscheidend ist

Technologieanbieter betrachten ein Unternehmen häufig aus Sicht des Systems. Marco Behnke betrachtet KI zunächst aus Sicht des Unternehmens.

Was ist das Problem? Was kostet der Prozess? Welche Mitarbeiter sind beteiligt? Welche Daten werden benötigt? Wo entstehen Fehler? Welche Kontrolle ist notwendig? Welche Verantwortung bleibt beim Menschen? Und welchen wirtschaftlichen Nutzen soll die Veränderung erzeugen?

Diese Fragen stammen nicht aus einer Softwarepräsentation. Sie stammen aus mehr als 30 Jahren operativer Unternehmenspraxis.

Genau deshalb verbindet das Angebot zwei Kompetenzfelder: jahrzehntelange Managementerfahrung und früh aufgebaute KI Kompetenz.

Fachbuchautor bereits seit 2023 zum Thema Künstliche Intelligenz

Ein weiterer Bestandteil dieser Kompetenz ist die publizistische Arbeit von Marco Behnke.

Als Fachbuchautor beschäftigt er sich seit Jahren mit Management, Finance, Unternehmensführung und Veränderungsprozessen. Bereits 2023 veröffentlichte er Bücher über Künstliche Intelligenz und setzte sich damit früh mit einer Entwicklung auseinander, die heute nahezu jedes Unternehmen betrifft.

Diese Arbeit zwingt zu einer anderen Tiefe. Ein Tool auszuprobieren ist das eine. Ein Thema so weit zu durchdringen, dass daraus ein Fachbuch entstehen kann, ist etwas anderes.

Die Beschäftigung mit KI erfolgt deshalb nicht nur aus Anwendersicht, sondern ebenso aus Sicht von Unternehmensführung, Organisation, Produktivität und zukünftigen Arbeitsmodellen.

KI muss sich wirtschaftlich rechnen

Unternehmen sollten KI nicht einsetzen, weil Wettbewerber darüber sprechen. Sie sollten sie einsetzen, wenn ein belastbarer Nutzen entsteht.

Deshalb müssen vor einer Einführung Erfolgskriterien definiert werden. Dazu können eine Reduzierung manueller Arbeitszeit, kürzere Durchlaufzeiten, schnellere Abschlüsse, weniger wiederkehrende Tätigkeiten, schnellere Analysen, bessere Dokumentation, eine niedrigere Fehlerquote, schneller verfügbare Managementinformationen oder eine höhere Produktivität vorhandener Mitarbeiter gehören.

Erst dann lässt sich beurteilen, ob eine KI Anwendung tatsächlich erfolgreich ist.

Für welche Unternehmen ist das Angebot geeignet?

Das Angebot richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die nicht weitere Monate über KI diskutieren, sondern konkrete Anwendungen identifizieren und umsetzen wollen.

Ebenso richtet es sich an Geschäftsführungen und CFOs, die Antworten auf zentrale Fragen benötigen: Wo sollen wir anfangen? Was bringt uns KI tatsächlich? Welche Prozesse eignen sich? Welche Tools benötigen wir wirklich? Welche Tätigkeiten können automatisiert werden? Wie schützen wir sensible Unternehmensdaten? Wie schulen wir Mitarbeiter? Wie verhindern wir unkontrollierte KI Nutzung? Und wie messen wir den wirtschaftlichen Erfolg?

Zweiter Geschäftsbereich: Interim Management Coaching

Parallel dazu bietet Marco Behnke individuelles Coaching für Interim Manager an.

Auch dieses Angebot basiert auf langjähriger eigener Praxis. Mehr als 30 Jahre Interim Management, mehr als 100 Mandate, Finance, Turnaround, Restrukturierung, Krise, Unternehmensführung, internationale Aufgaben sowie jahrzehntelange Erfahrung mit Auftraggebern, Providern, Mandatsgewinnung und operativer Umsetzung bilden die Grundlage.

Viele Interim Manager haben kein Kompetenzproblem

Sie haben ein Positionierungsproblem.

Viele verfügen über jahrzehntelange Erfahrung. Aber ihre Profile wirken austauschbar. Sie nennen Funktionen, aber keine Wirkung. Sie nennen Branchen, aber keine gelösten Probleme. Sie nennen Kompetenzen, aber keine Ergebnisse. Und anschließend wundern sie sich, warum der Markt nicht reagiert.

Hier setzt das Coaching an.

Was Interim Manager konkret buchen können

Das Coaching kann individuell die Positionierung am Interim Markt, Analyse des eigenen Profils, Überarbeitung des Lebenslaufs, LinkedIn Positionierung, Definition des Leistungsversprechens, Provideransprache, Direktakquise, Pitch Vorbereitung, Tagessatzstrategie, Mandatsauswahl, Vorbereitung auf Kundengespräche, Prüfung von Verantwortlichkeiten, Definition notwendiger Entscheidungsrechte, Vorbereitung der ersten 30 Tage eines Mandats, Umgang mit längeren Zeiten ohne Mandat und die strategische Weiterentwicklung des eigenen Marktauftritts umfassen.

Das Ziel ist nicht ein schöner Lebenslauf.

Das Ziel ist ein Profil, bei dem ein potenzieller Auftraggeber versteht, welches Problem dieser Interim Manager lösen kann.

Keine Schönfärberei

Wer mit Marco Behnke arbeitet, bekommt keine pauschale Bestätigung.

Wenn eine Positionierung nicht funktioniert, wird das angesprochen. Wenn ein Profil zu breit ist, wird es korrigiert. Wenn die Markterwartung unrealistisch ist, wird darüber gesprochen. Wenn für bestimmte Mandate Erfahrung fehlt, wird auch das benannt.

Interim Management ist kein geschützter Raum.

Der Auftraggeber erwartet Wirkung.

Das Coaching orientiert sich deshalb an genau diesem Maßstab.

Zwei Angebote. Ein Prinzip.

KI für Unternehmen und Coaching für Interim Manager wirken auf den ersten Blick unterschiedlich.

Tatsächlich verfolgen beide dasselbe Ziel.

Vorhandenes Potenzial muss in Wirkung übersetzt werden.

Ein Unternehmen kann die beste KI kaufen. Wenn Prozesse und Mitarbeiter nicht vorbereitet sind, entsteht kein wirtschaftlicher Nutzen.

Ein Interim Manager kann 30 Jahre Erfahrung haben. Wenn niemand erkennt, warum er beauftragt werden sollte, entsteht kein Mandat.

Deshalb lautet der gemeinsame Ansatz:

Klarheit. Positionierung. Umsetzung. Wirkung.

Ab sofort buchbar

Unternehmen können ab sofort KI Potenzialanalysen, KI Schulungen für Unternehmen, KI Workshops für Geschäftsführung und Führungskräfte, KI Schulungen für Finance und Accounting, KI Schulungen für Controlling und Reporting, Automatisierung von Geschäftsprozessen, ChatGPT und Microsoft Copilot im Unternehmen, Entwicklung individueller KI Workflows sowie Begleitung bei der KI Einführung direkt anfragen.

Interim Manager können individuelles Interim Management Coaching, Positionierungsanalyse, Lebenslauf und LinkedIn Optimierung, Akquisestrategie, Providerstrategie, Pitch Vorbereitung, Mandatsstrategie und persönliche Marktpositionierung buchen.

Alle Leistungen werden individuell nach Aufgabenstellung und Zielsetzung vereinbart. Schulungen und Beratungen sind online sowie nach Vereinbarung vor Ort möglich.

Wie ich es sehe

Ich bin nicht 2026 auf das Thema KI aufgesprungen.

Ich beschäftige mich seit Jahren damit und habe bereits 2023 als Fachbuchautor Bücher über Künstliche Intelligenz veröffentlicht.

Damals war für mich bereits erkennbar, dass diese Technologie nicht nur ein neues IT Werkzeug werden würde. Sie würde verändern, wie wir arbeiten.

Heute sehen wir genau diese Entwicklung.

Aber Technologie allein löst kein einziges Unternehmensproblem.

Man muss verstehen, welche Arbeit verändert werden soll, welche Prozesse betroffen sind, welche Menschen damit arbeiten, welche Risiken entstehen und wo der wirtschaftliche Nutzen liegt.

Genau hier verbinde ich zwei Welten: mehr als 30 Jahre operative Managementerfahrung und meine intensive Beschäftigung mit Künstlicher Intelligenz seit den frühen Jahren der generativen KI Entwicklung.

Dasselbe Prinzip gilt für mein Coaching von Interim Managern.

Erfahrung allein reicht nicht.

Sie muss sichtbar, verständlich und für einen Auftraggeber wirtschaftlich relevant werden.

Bei beiden Angeboten geht es deshalb nicht um Theorie.

Es geht um Umsetzung.

Und am Ende um messbare Wirkung.

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Über Marco Behnke

Marco Behnke ist Interim CFO, COO und CEO und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Interim Management mit über 100 Mandaten.

Seine Schwerpunkte liegen in Finance, Accounting, Restrukturierung, Turnaround, Krisenmanagement, Unternehmenssteuerung und operativer Umsetzung.

Als Fachbuchautor beschäftigt er sich seit Jahren mit Management, Finance und technologischen Entwicklungen. Bereits 2023 veröffentlichte er Fachbücher über Künstliche Intelligenz und setzte sich früh mit deren Auswirkungen auf Unternehmen, Führung und Arbeitsprozesse auseinander.

Heute verbindet er diese KI Kompetenz mit jahrzehntelanger praktischer Managementerfahrung und unterstützt Unternehmen bei der produktiven Einführung von KI sowie Interim Manager bei Positionierung und Mandatsgewinnung.

Buchungs und Leseranfragen

Unternehmen, Geschäftsführungen, CFOs, Führungskräfte und Fachabteilungen können individuelle KI Schulungen, Workshops, Potenzialanalysen und Umsetzungsprogramme direkt anfragen.

Interim Manager können individuelle Coachingtermine für Positionierung, Akquise, Marktauftritt und Mandatsstrategie buchen.

Nach Klärung der Aufgabenstellung wird ein individuelles Angebot erstellt.